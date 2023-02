Κυρανάκης(ΝΔ) : Αδιανόητο που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε τη ενδυνάμωση δικαιωμάτων ΑΜΕΑ «Δεν θα μπορούσα να κοιτάξω τους συνανθρώπους μου με αναπηρίες στα μάτια, αν δεν ψήφιζα την δωρεάν νομική βοήθεια» ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ Ψηφίστηκε σήμερα στην Βουλή, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αρχή της Ίσης Μεταχείρισης για ΑμεΑ. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, του οποίου εισηγητής ήταν ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και παρουσιάστηκε από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Κώτσηρα προβλέπει μεταξύ άλλων: – Την πλήρη νομική κατοχύρωση της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης δίνοντας έτσι την δυνατότητα σε όλους τους πολίτες με αναπηρίες να έχουν πλέον νόμιμες αξιώσεις έναντι του Ελληνικού Κράτους σε περίπτωση που γίνονται θύματα διακρίσεων. – Τη δωρεάν νομική βοήθεια για όλους τους πολίτες ΑμεΑ, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων – Τον ορισμό σε κάθε Δικαστήριο και Εισαγγελία της χώρας, Υπευθύνου προσβασιμότητας που θα εξασφαλίζει τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους. – Την εξάλειψη υποτιμητικών και αναχρονιστικών όρων από όλους τους νομοθετικούς Κώδικες της χώρας. «Ο ΣΥΡΙΖΑ παρόλα αυτά δεν δέχθηκε να ψηφίσει τις ευνοϊκές διατάξεις για τους ανθρώπους με αναπηρία παρά τα θετικά σχόλια των Ενώσεων και των εκπροσώπων του αναπηρικού κινήματος σε όλες τις συνεδριάσειανέφερε μεταξύ άλλων ο βουλευτής της ΝΔ και τόνισε σχολιάζοντας την στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή: «Εγώ πραγματικά θα αισθανόμουν ντροπή και δε θα μπορούσα να κοιτάξω τους συνανθρώπους μου με αναπηρίες στα μάτια, αν δεν ψήφιζα την δωρεάν νομική βοήθεια για να έχουν αξιοπρεπή εκπροσώπηση στα ελληνικά δικαστήρια». Ειδήσεις σήμερα: Τα νέα προϊόντα στο «καλάθι του νοικοκυριού» – Τι αλλάζει στα ταμπελάκια με τις τιμές Σεισμός στην Τουρκία: Πατέρας και κόρη σώθηκαν μετά από 5 μέρες – Έπαιζαν «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί» Λίβανος: Καταθέτες έσπασαν και πυρπόλησαν τράπεζες στη Βηρυτό – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 16.02.2023, 17:45 16.02.2023, 16:17 16.02.2023, 16:26 16.02.2023, 09:48 16.02.2023, 09:47 16.02.2023, 15:57

