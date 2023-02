ΜέΡΑ 25: Με το βλέμμα στις κάλπες – Ποιοι υποψήφιοι κατεβαίνουν με το κόμμα Βαρουφάκη

Στην προεκλογική «μάχη» μπαίνει το ΜΕΡΑ25, με κεντρικό σύνθημα «όλα μπορούν να είναι αλλιώς». Τη Τέταρτη, ο Γιάνης Βαρουφάκης ξεκίνησε τον «αγώνα» από τη Θεσσαλονίκη, έκανε λόγο για «ρήξη» τονίζοντας ότι το μέλλον της χώρας δεν είναι «όπως ήταν», για τη χώρα, τον λαό, τους νέους και τις νέες. Στο θέατρο της Θεσσαλονίκης, ο κ. Βαρουφάκης αφού συνομίλησε με τους πολίτες που βρέθηκαν εκεί, παρουσίασε ένα μέρος των υποψηφίων που θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών στη Θεσσαλονίκη. Ανάμεσα τους ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Μιχάλης Κριθαρίδης αλλά και η Ρένα Παπαδοπούλου, μέλος της Πολιτικής Γραμματέας που κατεβαίνουν στην Α’ Θεσσαλονίκης. Στη Β’ Θεσσαλονίκης, όπως είχε γίνει ήδη γνωστό κατεβαίνει ο μουσικός Δημήτρης Ζερβουδάκης αλλά και η Χριστίνα Σκαρλάτου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Νωρίτερα, από τη Λάρισα, ο Γιάνης Βαρουφάκης είχε ανακοινώσει την υποψηφιότητα της Ηρώς Διώτη, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τους Δημήτρη Μπαμπαλή και Σωτήρη Λαϊνά. Σημειώνεται, ότι την Κυριακή, η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, θα συνεδριάσει με στόχο να χαράξει την πολιτική του πορεία έως τις εκλογές. Υπενθυμίζεται, ότι τις προηγούμενες μέρες, το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη, είχε επιτεθεί στον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ αλλά και το ΚΚΕ, καθώς είχε μείνει αναπάντητο το προσκλητήριο που είχε στείλει για προεκλογική συζήτηση ενόψει των μετεκλογικών συνεργασιών. Ειδήσεις σήμερα: «Έκανα 8,41 μ. και έφυγα, ένα παπούτσι δεν κάνει τον αθλητή», λέει ο Τεντόγλου «Πήγαινα στο ιατρείο του, με βίασε πάνω από δύο φορές» κατέθεσε η 12χρονη για τον δερματολόγο Οικογένεια Λεβέντη – Αλγιαννάκη: Στο «σφυρί» τρία ακόμη ακίνητα για χρέη του γιου

