Μαρία Ζάγκα: Η πρόεδρος της ένωσης βενζινοπωλών Αττικής υποψήφια με τη ΝΔ Η Μαρία Ζάγκα συμπεριλαμβάνεται σύμφωνα με πληροφορίες στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στο Νότιο Τομέα Από τη μάνικα του πρατηρίου της στα έδρανα της Βουλής. Αυτή τη διαδρομή θα επιχειρήσει να διανύσει η μαχητική Πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Νομού Αττικής (ΕΒΝΑ), Μαρία Ζάγκα, η οποία συμπεριλαμβάνεται σύμφωνα με πληροφορίες στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στο Νότιο Τομέα. Η Μαρία, όπως την αποκαλούν με το μικρό της στο Παλαιό Φάληρο, όπου επί σειρά ετών ζει και διατηρεί πρατήριο υγρών καυσίμων, σπούδασε στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια έκανε στροφή στην επιστήμη της ψυχοθεραπείας. Σήμερα, κατέχει δίπλωμα συνθετικής συμβουλευτικής από το ATHENS SYNTHESIS CENTRE και είναι απόφοιτος του Τμήματος Intergrave Counseling από το Middlesex University του Λονδίνου, με πληθώρα σεμιναρίων και εξειδικεύσεων. Έχει εκλεγεί πρόεδρος έτης ΕΒΝΑ, θέση την οποία διατηρεί μέχρι και σήμερα, ενώ αποτελεί μέλος και εκπρόσωπο τύπου του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος. Παράλληλα, είναι εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος στο Παλαιό Φάληρο, θέση από την οποία προσφέρει στην πόλη της. Η ίδια ως η «αριστερή της ΝΔ», όπως έχει πει σε παλαιότερη συνέντευξη της, είναι, φυσικά, μέλος και της τοπικής της Οργάνωσης στην πόλη. Έχει διατελέσει, μάλιστα, και υπεύθυνη επαγγελματικών, επιστημονικών, παραγωγικών φορέων. Ως Δημοτική Σύμβουλος, ανέλαβε Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Ειδήσεις σήμερα: Μίλτος Τεντόγλου: Ξέσπασε το Twitter μετά τα 8,41 μ. – «Τους έδωσε τα παπούτσια στο χέρι» Κολωνός: Ο δερματολόγος βίαζε τη 12χρονη έναντι του ποσού των 50 ευρώ Χρήστος Δάντης: Βίντεο από τη στιγμή που πέφτει από την πίστα την ώρα που τραγουδάει BEST OF NETWORK 16.02.2023, 11:00 16.02.2023, 11:20 16.02.2023, 08:06 16.02.2023, 09:48 16.02.2023, 09:47 16.02.2023, 10:10

