Μητσοτάκης: Θα είμαστε αυτοδύναμοι στη 2η κάλπη – Ο Τσίπρας θέλει να δημιουργήσει υπόνοιες για το αποτέλεσμα των εκλογών

Συνέντευξη στον δημοσιογράφο Γιώργο Κουβαρά και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ παραχώρησε απόψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός μίλησε για το διακύβευμα των εκλογών και απάντησε στην κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης -και δη, του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει ανεβάσει τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε βέβαιος για την κατάκτηση της αυτοδυναμίας στη δεύτερη κάλπη και επανέλαβε ότι δεν πιστεύει στην απλή αναλογική. Ακόμη, υπογράμμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα προσπαθήσει ν’ αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, είπε ότι η νέα κυβέρνηση θα έχει πολλά νέα πρόσωπα και περισσότερες γυναίκες, ενώ απέκλεισε ένα νέο πακέτο παροχών-στήριξης. Τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης – Τοποθετώντας, εκ νέου, τις εκλογές μέσα στην άνοιξη, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθησή του για την κατάκτηση της αυτοδυναμίας από τη ΝΔ. Για τις επερχόμενες εκλογές, τη δεύτερη κάλπη και την αυτοδυναμία, αλλά και για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που μετακινούνται προς τη Νέα Δημοκρατία, λέει: «Πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε την αυτοδυναμία στη δεύτερη κάλπη. Και η δεύτερη κάλπη είναι αυτή η οποία θα δώσει τελικά τις κοινοβουλευτικές αναλογίες, οι οποίες προκύπτουν από το εκλογικό σύστημα στο οποίο εμείς πιστεύουμε. Εγώ δεν πίστευα ποτέ στην απλή αναλογική, δεν την ήθελα. Θεωρώ ότι είναι προβληματική για τον τόπο και κατά συνέπεια θεωρώ ότι οι κοινοβουλευτικές ισορροπίες θα προκύψουν από τη δεύτερη κάλπη της ενισχυμένης αναλογικής. Δεν είμαι διατεθειμένος να συζητήσω οποιοδήποτε άλλο σενάριο». – Σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, είπε ότι «συν πλην κάποιες εβδομάδες δεν θα κάνει μεγάλη διάφορα το πότε τελικά θα γίνουν εκλογές. Η κυβέρνηση αυτή εξαντλεί την τετραετία. Είχα δεσμευτεί ότι θα εξαντλήσω την τετραετία. Εκλογές θα έχουμε κάποια στιγμή την άνοιξη». – Για το πρώτο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους πλειστηριασμούς και από τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν κυβέρνηση, υπογράμμισε: «Είναι τουλάχιστον υποκριτικό σήμερα να μας ασκούν κριτική αυτοί οι οποίοι νομοθέτησαν υπέρ των πλειστηριασμών και οι οποίοι ουσιαστικά έδωσαν τη δυνατότητα στους servicers, τα λεγόμενα funds, να μπορούν να κάνουν πλειστηριασμούς». – Αναφερόμενος στις παρακολουθήσεις, είπε ότι σκοπός του Αλέξη Τσίπρα είναι να δημιουργήσει υπόνοιες για την αξιοπιστία του εκλογικού αποτελέσματος. «Καταλαβαίνω ότι ο κ. Τσίπρας κάνει μία διαχείριση της ήττας του, αλλά υπάρχουν όρια στο πόσο μπορεί να δυσφημεί τη χώρα στο εξωτερικό» παρατήρησε. «Είναι τουλάχιστον αστείο να συζητάμε σήμερα ότι υπάρχει δομικό πρόβλημα Δημοκρατίας στη χώρα μας. Αυτοί που τα λένε, με πρώτο τον κ. Τσίπρα, έχουν ένα σκοπό. Και αυτός είναι να δημιουργήσουν υπόνοιες για την αξιοπιστία του εκλογικού αποτελέσματος. Ήδη το εννοούν. Θέλουν να μας πουν περίπου ότι οι πολίτες θα ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ και τελικά θα βγει η Νέα Δημοκρατία». Στο στόχαστρο του πρωθυπουργού μπήκε και η αναφορά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα επιχειρήσει μία κυβέρνηση ηττημένων. «Ο κ. Τσίπρας δεν διακρίνεται για τη σχέση του με την αλήθεια. Η κυρία Κωνσταντοπούλου του είχε καταλογίσει ότι μπροστά του ο Πινόκιο είναι υπόδειγμα φιλαλήθειας. Ο κ. Τσίπρας λέει ότι δεν θα κάνει κυβέρνηση ηττημένων και βγαίνει ο κ. Σκουρλέτης σήμερα και λέει το ακριβώς ανάποδο. Κατά συνέπεια, δεν έχω αμφιβολία ότι αν μπορούσε ο κ. Τσίπρας με κάποιο τρόπο και ως ηττημένος να βρει κάποια πλειοψηφία που να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή θα διερευνούσε αυτό το ενδεχόμενο. Πολύ δύσκολο αριθμητικά; Όχι αδύνατο. Άρα οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό ως ενδεχόμενο υπάρχει. Δεν είναι κάτι που μπορεί κάποιος να το αποκλείσει μαθηματικά». – Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τους φονικούς σεισμούς στην γείτονα λέγοντας ότι «δημιουργήθηκε ένα κλίμα «δημιουργικής ταύτισης» μεταξύ των δύο λαών». Ερωτηθείς σχετικά με το αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια μετά την εξ αρχής επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενδεχομένως με κάποια μεταξύ τους επαφή, σημείωσε: «Είχα προβλέψει πολύ πριν χτυπήσει αυτή η καταστροφή ότι κάποια στιγμή θα ξανασυναντιόμουν με τον πρόεδρο Ερντογάν, εφόσον εγώ συνεχίσω να είμαι πρωθυπουργός κι αυτός συνεχίσει να είναι πρόεδρος. Το λέω διότι έχουμε και οι δύο χώρες επερχόμενες εκλογές. Δεν ήμουν ποτέ εγώ αυτός ο οποίος έκλεισε την πόρτα του διαλόγου στην Τουρκία. Ο κ. Ερντογάν ήταν αυτός ο οποίος έλεγε “Μητσοτάκης γιοκ”. Εγώ πάντα θεωρούσα απαραίτητη τη δυνατότητά μας να συνομιλούμε απευθείας ως γείτονες στο πνεύμα της καλής γειτονίας». – Στο ερώτημα για το αν θα έχουμε άλλες παροχές, τόνισε ότι δεν θα υπάρχει άλλο πακέτο μέτρων, ενώ για την ακρίβεια είπε ότι βαίνει μειούμενη. Για το αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα στήριξης πριν τις εκλογές, ο πρωθυπουργός απάντησε: «Εκτιμώ ότι με τις τελευταίες ανακοινώσεις που κάναμε, με βάση τις προβλέψεις για τον προϋπολογισμό, έχουμε περίπου εξαντλήσει τις δυνατότητές μας για το επόμενο διάστημα. Δεν θα υπάρχει άλλο, πλαίσιο-πακέτο στήριξης. Γιατί το κάνουμε τώρα; Γιατί τώρα έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού». – Για τις καλύτερες και χειρότερες στιγμές της θητείας του, σημείωσε: «Το ένα λάθος συνδέεται με τις φυσικές καταστροφές. Η πιο δύσκολη στιγμή για εμένα ήταν οι πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021. Και βέβαια ένα λάθος ήταν το ζήτημα των υποκλοπών που από την πρώτη στιγμή βγήκα, μίλησα, ανέλαβα τις ευθύνες που μου αναλογούσαν και το σημαντικότερο είναι ότι κάναμε αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο αλλά και στον τρόπο λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών». – Μίλησε επίσης για τις σημαντικές αλλαγές σε πρόσωπα που θα γίνουν αν ξαναείναι πρωθυπουργός και στην ενίσχυση των γυναικών στην κυβέρνηση: «Προφανώς θα υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στα πρόσωπα και σίγουρα θα υπάρχουν περισσότερες γυναίκες». Τα ελληνοτουρκικά «Δημιουργήθηκε ένα κλίμα “δημιουργικής ταύτισης” μεταξύ των δύο λαών το οποίο είναι σημαντικό. Και χρέος μας -και χρέος μου προσωπικά- είναι να το αξιοποιήσω» τόνισε ο πρωθυπουργός, μιλώντας για τους φονικούς σεισμούς της Δευτέρας 6 Φεβρουαρίου, που άφησαν πίσω τους χιλιάδες νεκρούς στην Τουρκία. Ο πρωθυπουργός επισήμανε: «Βρισκόμαστε μπροστά σε έναν σεισμό ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες Τούρκους και Σύρους πολίτες. Έχει καταστρέψει τις υποδομές, έχει αφήσει εκατομμύρια πολίτες χωρίς σπίτια και ήταν υποχρέωσή μας σε αμιγώς ανθρώπινο επίπεδο να σταθούμε στον δοκιμαζόμενο τουρκικό και συριακό λαό και να είμαστε από τους πρώτους οι οποίοι αποστείλαμε βοήθεια προκειμένου να σώσουμε ανθρώπους μέσα από τα συντρίμμια. Για μας ήταν μια κίνηση ανθρωπισμού αυτη, δεν εξυπηρετούσε σκοπιμότητες εξωτερικής πολιτικής. Έχω πει πολλές φορές, και όταν βρισκόμουν αντιμέτωπος με μια ρητορική μεγάλης έντασης και επιθετικότητας από την Τουρκία ότι δεν μας χωρίζει τίποτε με τον τουρκικό λαό. Ότι είμαστε γειτονικές χώρες και ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε και να επιλύουμε ειρηνικά τα προβλήματά μας. Και συμφωνώ μαζί σας ότι, υπό προϋποθέσεις, ο σεισμός αυτός, μέσα από την ανείπωτη καταστροφή που προξένησε, θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία επαναπροσδιορισμού των σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας υπό προϋπόθεση και επαναπροσδιορισμό των σχέσεων Τουρκίας και Δύσης συνολικά. Αυτό είναι όμως κάτι το οποίο εναπόκειται στην τουρκική ηγεσία, δεν πιστεύω ότι οι χώρες αλλάζουν πολιτική έτσι από τη μια στιγμή στην άλλη, ούτε ότι θα ακυρωθεί από τη μια στιγμή στην άλλη ο τουρκικός αναθεωρητισμός». «Πιστεύω όμως ότι δημιουργήθηκε ένα κλίμα “δημιουργικής ταύτισης” μεταξύ των δύο λαών το οποίο είναι σημαντικό. Και χρέος μας -και χρέος μου προσωπικά- είναι να το αξιοποιήσω. Ήμουν από τους πρώτους που, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έθεσα την ανάγκη να υπάρξει μια πιο ενεργή στήριξη της Τουρκίας κατά τη διάρκεια αποκατάστασης από αυτή τη μεγάλη φυσική καταστροφή. Θα υπάρξει, όπως ξέρετε μια Διάσκεψη Δωρητών. Θέλουμε να έχουμε έναν ενεργό ρόλο. Και θέλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να βοηθήσουμε τον τουρκικό λαό και την Τουρκία να ορθοποδήσει και να πατήσει στα πόδια της. Είναι και προς όφελος του εθνικού μας συμφέροντος». Ερωτηθείς σχετικά με το αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια μετά την εξ αρχής επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο, ενδεχομένως με κάποια μεταξύ τους επαφή, σημείωσε: «Είχα προβλέψει πολύ πριν χτυπήσει αυτή η καταστροφή ότι κάποια στιγμή θα ξανασυναντιόμουν με τον πρόεδρο Ερντογάν εφόσον εγώ συνεχίσω να είμαι πρωθυπουργός κι αυτός συνεχίσει να είναι πρόεδρος. Το λέω διότι έχουμε και οι δύο χώρες επερχόμενες εκλογές. Δεν ήμουν ποτέ εγώ αυτός ο οποίος έκλεισε την πόρτα του διαλόγου στην Τουρκία. Ο κ. Ερντογάν ήταν αυτός ο οποίος έλεγε “Μητσοτάκης γιοκ”. Εγώ πάντα θεωρούσα απαραίτητη τη δυνατότητά μας να συνομιλούμε απευθείας ως γείτονες στο πνεύμα της καλής γειτονίας. Και σε περίπτωση που δεν μπορούμε να λύσουμε τα βασικά μας ζητήματα, με το βασικότερο ζήτημά μας, να είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχουμε καταφέρει να το επιλύσουμε εδώ και πολλές δεκαετίες, έστω και σε αυτή την περίπτωση να μπορούμε να συνυπάρχουμε, να συνεργαζόμαστε σε άλλα πεδία πολιτικής και πάντως να μην υπάρχει αυτή η τοξικότητα, η οποία δηλητηριάζει τελικά την αντίληψη των λαών. Αλλά όπως είδατε, αυτό δεν είχε τελικά επίπτωση ούτε στον ελληνικό ούτε στον τουρκικό λαό. Ο ελληνικός λαός έσπευσε με αισθήματα γνήσιας αλληλεγγύης να συμπαρασταθεί στον τουρκικό λαό και οι Τούρκοι αναγνώρισαν αυτό το περίσσευμα ψυχής το οποίο εξέπεμψε η Ελλάδα και αυτό είναι μια σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον. Δεν πρέπει να απωλέσουμε αυτή την ψυχική ταύτιση μεταξύ των λαών». Ως προς την εκτίμησή του για το αν εν τέλει θ’ αναβληθούν οι τουρκικές εκλογές, απάντησε: «Δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω αυτό. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι το Σύνταγμα, το τουρκικό, προβλέπει αναβολή των εκλογών μόνο σε ακραίες περιπτώσεις, όπως περιπτώσεις πολέμου και δεν γνωρίζω αν αυτή τη στιγμή υπάρχει συνταγματικό πάτημα για τον Τούρκο πρόεδρο να αναβάλει τις εκλογές. Αλλά αυτό αφορά την Τουρκία. Δεν αφορά εμάς ούτε τους σχεδιασμούς τους δικούς μας. Η επίσκεψη Μπλίνκεν Ερωτηθείς για το τι προσδοκά η Ελλάδα από την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στην Αθήνα, με το πρόγραμμά του να περιλαμβάνει και επίσκεψη σε Τουρκία και Γερμανία, σημείωσε: «Με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε μια στρατηγική σχέση η οποία πιστεύω ότι διάγει την καλύτερη εποχή της. Είναι μια σχέση αμοιβαία ωφέλιμη και για την Ελλάδα και για τις ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έναν σημαντικό ρόλο περιφερειακής δύναμης, η οποία παράγει σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή, ειδικά στα ζητήματα ενέργειας. Είχα σήμερα συνάντηση και πάλι με τον Βούλγαρο πρόεδρο. Ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας ως παρόχου ενεργειακής ασφάλειας στα Βαλκάνια και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αναγνωρίζεται από όλους. Θα έχω λοιπόν την ευκαιρία να συνομιλήσω και με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών. Προφανώς θα συζητήσουμε περιφερειακά ζητήματα. Έρχεται από την Τουρκία, αλλά τονίζω ότι οι σχέσεις Ελλάδος και ΗΠΑ δεν ετεροπροσδιορίζονται μέσα από το πλαίσιο αυτής της τριγωνικής σχέσης, όπως κάποιοι μπορεί να φαντάζονται». Αυτοδυναμία στη δεύτερη κάλπη «Η κυβέρνηση αυτή, παρά τις αντίθετες προβλέψεις, τελικά εξαντλεί την τετραετία. Είχα δεσμευθεί ότι θα εξαντλήσω την τετραετία. Εκεί προς τα εκεί πηγαίνουμε. Παρά το γεγονός ότι είχα πολλές δυνατότητες να προσφύγω σε μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες με πολύ καλές δημοσκοπήσεις, επέλεξα να μην το κάνω, διότι πιστεύω ακράδαντα στην ανάγκη να υπάρχει θεσμική συνέχεια» απάντησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ερώτηση αν αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία, μπορούν να επηρεάσουν την απόφασή του για τον χρόνο της διεξαγωγής των εκλογών στην Ελλάδα. Σε ερώτηση για το αν θα ήταν σκόπιμο να ανακοινώσει πλέον τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα στην Τουρκία και δίχως τον αστάθμητο παράγοντα της έντασης στα ελληνοτουρκικά από τον Ερντογάν και αν αυτή αυτή η παράταση δεν κάνει τίποτα άλλο από απλώς να εντείνει ένα κλίμα τοξικότητας καθώς, όπως είπε, ο Γιώργος Κουβαράς εσείς ο ίδιος μου είχατε πει πριν από μερικούς μήνες, όταν μιλήσαμε εδώ στην ΕΡΤ ξανά, ότι δεν θα επιτρέψετε ένα μακρά παρατεταμένο τοξικό κλίμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε: «Δεν είχα πει αυτό. Είχα πει ότι δεν θα επιθυμούσα μια μακρά τοξική προεκλογική περίοδο, αν και ήμουν σίγουρος ότι θα συνέβαινε ακριβώς αυτό το οποίο εσείς περιγράφετε. Θέλω να επισημάνω ότι το Σύνταγμα είναι πολύ σαφές και προσδιορίζει την διαδικασία με την οποία διαλύεται πρόωρα η Βουλή, έστω και αν αυτή η διάλυση έρχεται ένα, δύο ή τρεις μήνες πριν από την τυπική λήξη της κυβερνητικής θητείας. Όπως έχω πει πολλές φορές εκλογές θα έχουμε κάποια στιγμή την άνοιξη, άρα είμαστε σε οιονεί προεκλογική περίοδο. Εξάλλου το αντιλαμβάνεστε κι εσείς νομίζω από τα ντεσιμπέλ της έντασης, τουλάχιστον από την αξιωματική σντιπολίτευση». «Ναι, αλλά αυτά τα ντεσιμπέλ αν κρατήσουν πολύ καιρό και κακά τα ψέματα, όταν ο ένας επιτίθεται, ο άλλος αμύνεται ή επιτίθεται και εκείνος, αυτή η ένταση βοηθάει τον τόπο;» ρώτησε ο Γιώργος Κουβαράς στη συνέχεια, με τον πρωθυπουργό να τονίζει: «Μα, κύριε Κουβαρά, κράτησαν 3,5 χρόνια. Γιατί έκανε κάτι διαφορετικό η αξιωματική αντιπολίτευση αυτά τα τρεισήμισι χρόνια από το να επιτίθεται στην κυβέρνηση χωρίς να παράγει εναλλακτική πρόταση για το μέλλον του τόπου; Όσα συνέβαιναν στο παρελθόν συμβαίνουν και τώρα απλά σε αυξημένη ένταση. Έτσι θα πάμε στις εκλογές. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Δεν έχω πρόθεση να ακολουθήσω αυτό το μοτίβο αντιπαράθεσης. Θέλω να μιλήσω θετικά για το μέλλον του τόπου. Αυτό ενδιαφέρει πρωτίστως τους πολίτες. Να εξηγήσω ότι περάσαμε από πολλές δοκιμασίες. Αντέξαμε, μείναμε, μείναμε όρθιοι, πετύχαμε αρκετά πράγματα μαζί με την κοινωνία. Μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα. Και οι εκλογές αυτές, κύριε Κουβαρά, θα είναι μια ευκαιρία να συγκριθεί η δικιά μας πρόταση για το μέλλον της χώρας με άλλες προτάσεις που να σας πω ειλικρινά, πέραν μιας απίστευτης πλειοδοσίας παροχών, εγώ δεν έχω δει κάποιο συγκροτημένο εναλλακτικό σχέδιο για το μέλλον». Στην ερώτηση του Γιώργου Κουβαρά γιατί λέει ότι δεν πιστεύει τον Αλέξη Τσίπρα που δηλώνει ότι δεν πρόκειται να επιχειρήσει κυβέρνηση ηττημένων, αλλά μόνο μια προοδευτική κυβέρνηση νικητών κι αν αυτό το λέει μόνο και μόνο για να συσπειρώσει ένα αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι « γιατί να πιστέψω τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν διακρίνεται για τη σχέση του με την αλήθεια. Να θυμίσω ότι του καταλόγισε η κυρία Κωνσταντοπούλου, παλιά του σύντροφος, ότι μπροστά του ο Πινόκιο είναι υπόδειγμα φιλαλήθειας. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι παλιοί του σύντροφοι. Και να σας πω και κάτι. Ο κ. Τσίπρας λέει ότι δεν θα κάνει κυβέρνηση ηττημένων και βγαίνει σήμερα ο Σκουρλέτης και λέει το ακριβώς ανάποδο. Κατά συνέπεια, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αν μπορούσε ο κ. Τσίπρας με κάποιο τρόπο και ως ηττημένος να βρει κάποια πλειοψηφία η οποία να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, θα διερευνούσε αυτό το ενδεχόμενο. Πολύ δύσκολο, αριθμητικά, όχι αδύνατο. Άρα οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό ως ενδεχόμενο υπάρχει. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς μαθηματικά να το αποκλείσει». Στη συνέχεια ο Γιώργος Κουβαράς αναφέρθηκε σε ένα θέμα που, όπως είπε, λέτε εσείς και έχει ένα στοιχείο αντίφασης. Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, «λέτε ότι η πρώτη κάλπη είναι η πιο κρίσιμη, αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζετε ότι η μόνη λύση είναι η αυτοδυναμία. Λογικό μέχρι εκεί. Εάν δεν κατακτήσετε αυτή την αυτοδυναμία, στη δεύτερη κάλπη αφήνεται να εννοηθεί ότι υπάρχει ένας πιθανός εταίρος στο πολιτικό σύστημα και αυτός είναι το ΠΑΣΟΚ. Αν είναι έτσι, γιατί πρέπει να ψηφίσουμε δύο φορές; Γιατί δεν συμμαχείτε από την πρώτη Κυριακή με το ΠΑΣΟΚ να τελειώνει η ιστορία;», ο πρωθυπουργός απάντησε: «δεν αφήνω να εννοηθεί τίποτα. Διεκδικώ στη δεύτερη κάλπη την αυτοδυναμία και πιστεύουμε ότι μπορούμε να το πετύχουμε». Στην ερώτηση αν αυτό σημαίνει ότι θα πάει και σε τρίτη κάλπη αν δεν είναι αυτοδύναμος ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε: «Πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε την αυτοδυναμία στη δεύτερη κάλπη. Και η δεύτερη κάλπη είναι αυτή η οποία θα δώσει τελικά τις κοινοβουλευτικές αναλογίες, οι οποίες προκύπτουν από το εκλογικό σύστημα στο οποίο εμείς πιστεύουμε. Εγώ δεν πίστευα ποτέ στην απλή αναλογική, δεν την ήθελα. Θεωρώ ότι είναι προβληματική για τον τόπο και κατά συνέπεια θεωρώ ότι οι κοινοβουλευτικές ισορροπίες θα προκύψουν από τη δεύτερη κάλπη της ενισχυμένης αναλογικής». «Αν δεν είστε αυτοδύναμος, θα συνεχίσουμε να ψηφίζουμε μέχρι το πρώτο κόμμα να έχει αυτοδυναμία;» ήταν η επόμενη ερώτηση και ο πρωθυπουργός τόνισε: «Σας απαντώ ευθέως. Θα είμαστε αυτοδύναμοι. Δεν είμαι αυτή τη στιγμή διατεθειμένος να συζητήσω οποιοδήποτε άλλο σενάριο. Ξέρετε, όταν πηγαίνει κανείς στη μάχη δεν πρέπει να εξετάζει το ενδεχόμενο να μην πετύχει το στόχο του. Και δεν σας μιλάω αυτή τη στιγμή για ένα θεωρητικό ενδεχόμενο. Βλέπω τις δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν ότι στόχος αυτός είναι εφικτός. Χρειάζεται πολλή δουλειά και χρειάζεται πολλή προσπάθεια να πείσουμε τους πολίτες ότι πρέπει να μας εμπιστευθούν ακόμα μια φορά. Καμία εκλογή δεν είναι απλή υπόθεση, αλλά είναι ένας στόχος ο οποίος είναι απολύτως εφικτός. Και να σας πω και κάτι ακόμα βλέπω και το κλίμα το οποίο υπάρχει στην κοινωνία. Είμαι ένας πια έμπειρος πολιτικός περιοδεύων σε όλη την Ελλάδα. Βλέπω την ανταπόκριση του κόσμου. Βλέπω ότι σήμερα ο κόσμος, παρά την όποια κριτική μπορεί να μας ασκεί, μας πιστώνει ότι έχουμε εμπεδώσει ένα αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, ότι κρατήσαμε σταθερό το τιμόνι της χώρας σε ταραγμένες εποχές και ότι η χώρα συνολικά έχει προοδεύσει σε σχέση με το που βρισκόταν πριν από τόσα χρόνια». Στο σχόλιο του Γιώργου Κουβαρά ότι δεν παύει να υπάρχει ένα ζήτημα με τις δύο εκλογές καθώς το να ψηφίζεις διαρκώς είναι μια εκκρεμότητα για τον τόπο και αν υπάρχει ένα σενάριο στην περίπτωση που δεν είναι αυτοδύναμος τη δεύτερη Κυριακή, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι «μα δεν πρέπει να ρωτάτε εμένα γιατί θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα δύο εκλογές. Να ρωτήσετε αυτούς οι οποίοι νομοθέτησαν την απλή αναλογική εκ του ασφαλούς, αφού είχαν εξασφαλίσει δύο εκλογές με ενισχυμένη αναλογική. Εγώ από την πρώτη στιγμή που νομοθετήθηκε απλή αναλογική είχα πει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστούμε δύο κάλπες. Μακάρι η πρώτη κάλπη να ήταν αχρείαστη και να πηγαίναμε κατευθείαν στην κάλπη της ενισχυμένης αναλογικής. Το Σύνταγμα όμως δεν μας επιτρέπει να το κάνουμε αυτό». Το ΠΑΣΟΚ και οι «μεταγραφές» Στην ερώτηση «αν είναι unfair απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, με το οποίο υπάρχει τελευταία μια καχυποψία με τη γνωστή υπόθεση των παρακολουθήσεων, να τους παίρνει η ΝΔ στελέχη προεκλογικά κι αν αυτό θα συνεχιστεί καθώς και στο σχόλιο ότι έχει κάνει ένα άνοιγμα στο κέντρο από τις προηγούμενες εκλογές» ο πρωθυπουργός απάντησε: «Μα, είναι κάτι καινούργιο αυτό; Εδώ και εφτά χρόνια, από τότε που έγινα πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, με τίμησαν οι πολίτες με αυτή την πολύ μεγάλη ευθύνη. Κάνω προσπάθειες να διευρύνω την παράταξη και πολλές φορές έχω τονίσει ότι είναι χρέος μας να επεκταθούμε σε αυτό το οποίο ονομάζουμε μεσαίο χώρο και ότι σκοπός μου είναι να διευρύνω τα εκλογικά όρια της Νέας Δημοκρατίας, που είναι μια παράταξη η οποία ήταν στο 28% και την πήγα στο 40% και ευελπιστώ ότι μπορούμε και αυτό να το φτάσουμε ή και να το ξεπεράσουμε. Για να το κάνουμε αυτό σημαίνει ότι εντάσσουμε στις τάξεις μας στελέχη τα οποία δεν προέρχονται κατ’ ανάγκη από τον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν βλέπω καμία αντίφαση[…] Σας είπα ποια είναι η στρατηγική μου, την οποία εξακολουθώ να υπηρετώ με μεγάλη συστηματικότητα. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι επειδή δίνετε μεγάλη δημοσιότητα στα στελέχη που ανήκουν σε άλλους πολιτικούς χώρους, υπάρχουν πολλά περισσότερα στελέχη τα οποία εντάσσονται στο ψηφοδέλτιό μας, τα οποία δεν έχουν την ίδια δημοσιότητα, διότι δεν αποτελούν έκπληξη τα οποία προέρχονται από τις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά το σημαντικό για μένα δεν είναι τόσο η κομματική ταμπέλα όσο το προφίλ των ανθρώπων οι οποίοι στελεχώνουν τα ψηφοδέλτιά μας. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια και τώρα να ανανεώσουμε ακόμα περισσότερο τα ψηφοδέλτιά μας. Είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον νέων ανθρώπων να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Κάνουμε μια σοβαρή δουλειά, τα ψηφοδέλτια να είναι αντιπροσωπευτικά και μια πολύ αυστηρή αξιολόγηση των υποψηφίων ώστε να αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος».Ολόκληρη η συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΕΡΤ και στον δημοσιογράφο Γιώργο Κουβαρά *Γιώργος Κουβαράς:* Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην ΕΡΤ, πολύ σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και ήρθατε εδώ στο στούντιο. *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Καλησπέρα, κύριε Κουβαρά. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι ξανά στην ΕΡΤ μετά από αρκετό καιρό. *Γιώργος Κουβαράς:* Είναι η πρώτη επίσκεψή σας στην ΕΡΤ, ως Πρωθυπουργού, που έχετε 3,5 χρόνια, και πολύ το εκτιμούμε που έχετε έρθει απόψε εδώ, στο στούντιο της δημόσιας τηλεόρασης. *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι έχει συντελεστεί αντικειμενικά μία σημαντική πρόοδος στην ΕΡΤ. Και ως προς τις υποδομές αλλά κυρίως ως προς την ποιότητα του προγράμματος. Πιστεύω ότι είναι κάτι που όλοι οι καλόπιστοι τηλεθεατές το αναγνωρίζουν. Και βέβαια να τονίσω και το πολύ σημαντικό: ότι έχει πάψει, πια, η ΕΡΤ να είναι εργαλείο κυβερνητικής προπαγάνδας και πιστεύω ότι προσφέρει στους τηλεθεατές μία αντικειμενική ενημέρωση. Όπως θα έπρεπε να κάνει οποιαδήποτε κρατική τηλεόραση. *Γιώργος Κουβαράς:* Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Τώρα, θα ήθελα πρώτα απ’ όλα να ξεκινήσουμε αυτή τη συνέντευξη από την Τουρκία, την κατάσταση που επικρατεί εκεί, οι γείτονές μας βρίσκονται αντιμέτωποι με μια βιβλική καταστροφή. Μιλήσατε εξ αρχής με τον Πρόεδρο Erdoğan και θέλω να μου πείτε αν αυτό το πράγμα θα έχει κάποια συνέχεια και πού αποσκοπεί από την πλευρά της Ελλάδας αυτή η επικοινωνία. *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Κύριε Κουβαρά, έχετε δίκιο να χρησιμοποιείτε τον όρο «βιβλική καταστροφή». Βρισκόμαστε μπροστά σε έναν σεισμό ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες Τούρκους και Σύρους πολίτες, έχει καταστρέψει τις υποδομές, έχει αφήσει εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς σπίτια. Ήταν υποχρέωσή μας, σε αμιγώς ανθρώπινο επίπεδο, να σταθούμε δίπλα στον δοκιμαζόμενο τουρκικό και συριακό λαό και να είμαστε από τους πρώτους οι οποίοι αποστείλαμε βοήθεια, προκειμένου να σώσουμε ανθρώπους μέσα από τα συντρίμμια. Για εμάς ήταν μια κίνηση ανθρωπισμού αυτή. Δεν εξυπηρετούσε σε σκοπιμότητες εξωτερικής πολιτικής… *Γιώργος Κουβαράς:* Παρόλα αυτά, μπορεί αυτή η τραγωδία να αποτελέσει αφορμή για μια νέα εποχή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις; Και πρόκειται να αναλάβετε εσείς σχετικές πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση; *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Κύριε Κουβαρά, έχω πει εδώ και πολύ καιρό και όταν βρισκόμουν αντιμέτωπος με μία ρητορική μεγάλης έντασης και επιθετικότητας από την Τουρκία, ότι δεν μας χωρίζει τίποτα με τον τουρκικό λαό. Ότι είμαστε γειτονικές χώρες κι ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε και να επιλύουμε ειρηνικά τα προβλήματά μας. Συμφωνώ μαζί σας ότι υπό προϋποθέσεις -το τονίζω- ο σεισμός αυτός, μέσα από την ανείπωτη καταστροφή που προξένησε, θα μπορούσε να είναι μία ευκαιρία επαναπροσδιορισμού των σχέσεων Ελλάδος και Τουρκίας. Υπό προϋπόθεση, και επαναπροσδιορισμό των σχέσεων Τουρκίας και Δύσης συνολικά. Αυτό, όμως, είναι κάτι το οποίο εναπόκειται στην τουρκική ηγεσία. Δεν πιστεύω ότι οι χώρες αλλάζουν πολιτική έτσι, από τη μία στιγμή στην άλλη, ούτε ότι θα ακυρωθεί από τη μία στιγμή στην άλλη ο τουρκικός αναθεωρητισμός. Πιστεύω ότι δημιουργήθηκε ένα κλίμα ψυχολογικής ταύτισης, θα έλεγα, μεταξύ των δύο λαών, το οποίο είναι σημαντικό. Και χρέος μας, και χρέος μου προσωπικά, είναι να το αξιοποιήσω. Με ρωτήσατε ποιος θα είναι ο ρόλος μας. Ήδη ήμουν από τους πρώτους που, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έθεσα την ανάγκη να υπάρξει μια πιο ενεργή στήριξη της Τουρκίας κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης από αυτή τη μεγάλη φυσική καταστροφή. Θα υπάρξει, όπως ξέρετε, μια διάσκεψη δωρητών, θέλουμε να έχουμε έναν ενεργό ρόλο. Και θέλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να βοηθήσουμε τον τουρκικό λαό και την Τουρκία να ορθοποδήσει και να πατήσει στα πόδια της. Είναι και προς όφελος του εθνικού μας συμφέροντος. *Γιώργος Κουβαράς:* Μπορεί να δούμε και δική σας συνάντηση με τον Erdoğan; Μιλήσατε μαζί του, είναι ο Υπουργός Εξωτερικών εκεί με τον κ. Çavuşoğlu, είδαμε τις φωτογραφίες οι οποίες έχουν προκαλέσει εντύπωση θετική. Είδαμε σήμερα και τα σχόλια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια και η δική σας επαφή με τον Πρόεδρο Erdoğan; *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Είχα προβλέψει σε ανύποπτο χρόνο, πολύ πριν χτυπήσει αυτή η καταστροφή, ότι κάποια στιγμή θα συναντιόμουν ξανά με τον Πρόεδρο Erdoğan, εφόσον εγώ συνεχίσω να είμαι Πρωθυπουργός και αυτός συνεχίσει να είναι Πρόεδρος. Το λέω διότι και οι δύο χώρες έχουμε επερχόμενες εκλογές. Δεν ήμουν ποτέ, κ. Κουβαρά, εγώ αυτός ο οποίος έκλεισε την πόρτα του διαλόγου στην Τουρκία. Ο κ. Erdoğan ήταν αυτός ο οποίος έλεγε «Μητσοτάκης γιοκ». Εγώ πάντα θεωρούσα απαραίτητη την δυνατότητά μας να συνομιλούμε απευθείας, ως γείτονες, στο πνεύμα της καλής γειτονίας. Και, θα το ξαναπώ, σε περίπτωση που δεν μπορούμε να λύσουμε τα βασικά μας ζητήματα, το βασικότερο ζήτημά μας που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο -είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχουμε καταφέρουμε να επιλύσουμε εδώ και πολλές δεκαετίες- έστω και σε αυτή την περίπτωση να μπορούμε να συνυπάρχουμε, να συνεργαζόμαστε σε άλλα πεδία πολιτικής. Και πάντως να μην υπάρχει αυτή η τοξικότητα, η οποία δηλητηριάζει τελικά την αντίληψη των λαών. Αλλά, όπως είδατε, αυτό δεν είχε τελικά επίπτωση ούτε στον ελληνικό ούτε στον τουρκικό λαό. *Γιώργος Κουβαράς:* Αυτό είναι γεγονός. *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ο ελληνικός λαός έσπευσε, με αισθήματα γνήσιας αλληλεγγύης, να συμπαρασταθεί στον τουρκικό λαό και οι Τούρκοι αναγνώρισαν… *Γιώργος Κουβαράς:* Αυτό νομίζω φάνηκε πολύ έντονα. *Κυριάκος Μητσοτάκης:* …θα έλεγα αυτό το περίσσευμα ψυχής το οποίο εξέπεμψε η Ελλάδα. Αυτό είναι μια σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον. Δεν πρέπει να απωλέσουμε αυτή την ψυχική ταύτιση μεταξύ των λαών. *Γιώργος Κουβαράς:* Ποια είναι η εκτίμησή σας για τις τουρκικές εκλογές; Θα αναβληθούν; *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω αυτό. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι το τουρκικό Σύνταγμα προβλέπει αναβολή των εκλογών μόνο σε ακραίες περιπτώσεις, περιπτώσεις πολέμου. Και δεν γνωρίζω αν αυτή τη στιγμή υπάρχει συνταγματικό «πάτημα» για τον Τούρκο Πρόεδρο να αναβάλει τις εκλογές. Αλλά αυτό αφορά την Τουρκία, δεν αφορά εμάς, ούτε τους δικούς μας σχεδιασμούς. *Γιώργος Κουβαράς:* Έρχεται τις επόμενες μέρες στην Αθήνα και θα πάει και στην Τουρκία και στη Γερμανία ο Antony Blinken. Τι προσδοκάτε από αυτή την επίσκεψη; *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως γνωρίζετε, έχουμε μία στρατηγική σχέση η οποία πιστεύω ότι διάγει την καλύτερη εποχή της. Είναι μία σχέση αμοιβαία ωφέλιμη, και για την Ελλάδα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ένα σημαντικό ρόλο περιφερειακής δύναμης η οποία παράγει σταθερότητα σε μία ταραγμένη περιοχή. Ειδικά, ας πούμε, στα ζητήματα ενέργειας -είχα σήμερα συνάντηση και πάλι με το Βούλγαρο Πρόεδρο- o ενεργειακός ρόλος της Ελλάδος ως παρόχου ενεργειακής ασφάλειας στα Βαλκάνια και στη νοτιοανατολική Ευρώπη αναγνωρίζεται από όλους. Θα έχω, λοιπόν, την ευκαιρία να συνομιλήσω και με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, προφανώς θα συζητήσουμε περιφερειακά ζητήματα. Έρχεται από την Τουρκία αλλά τονίζω ότι οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ δεν ετεροπροσδιορίζονται μέσα από το πλαίσιο αυτής της τριγωνικής σχέσης, όπως κάποιοι μπορεί να φαντάζονται. *Γιώργος Κουβαράς:* Aυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία μπορούν να επηρεάσουν κατά κανένα τρόπο την απόφασή σας για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών στην Ελλάδα; *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Πολλή συζήτηση έχει γίνει γι’ αυτό το θέμα και έχω πει πολλές φορές ότι συν-πλην κάποιες εβδομάδες δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά το πότε τελικά θα γίνουν οι εκλογές. Αυτό που είναι σημαντικό, κ. Κουβαρά, είναι ότι η κυβέρνηση αυτή, παρά τις αντίθετες προβλέψεις, τελικά εξαντλεί την τετραετία. Είχα δεσμευτεί ότι θα εξαντλήσω την τετραετία. Προς τα εκεί πηγαίνουμε. Παρά το γεγονός ότι είχα πολλές δυνατότητες για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες με πολύ καλές δημοσκοπήσεις, επέλεξα να μην το κάνω διότι πιστεύω ακράδαντα στην ανάγκη να υπάρχει θεσμική συνέχεια. *Γιώργος Κουβαράς:* Πάντως, ξέρετε, θα επιμείνω σε αυτό. Γιατί έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα στην Τουρκία και δίχως πια τον αστάθμητο παράγοντα της εργαλειοποίησης της έντασης στα ελληνοτουρκικά από τον Erdoğan, μήπως θα ήταν σκόπιμο να ανακοινώσετε πλέον τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής των εκλογών; Μήπως δηλαδή αυτή η παράταση δεν κάνει τίποτα άλλο από απλώς να εντείνει ένα κλίμα τοξικότητας; Εσείς ο ίδιος μου είχατε πει πριν από μερικούς μήνες, όταν μιλήσαμε εδώ στην ΕΡΤ ξανά, ότι δεν θα επιτρέψετε ένα μακρά παρατεταμένο τοξικό κλίμα. Έχουμε τοξικό κλίμα ή δεν έχουμε σήμερα; *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Δεν είχα πει αυτό. Είχα πει ότι δεν θα επιθυμούσα μία μακρά τοξική προεκλογική περίοδο, αν και ήμουν σίγουρος ότι θα συνέβαινε ακριβώς αυτό το οποίο εσείς περιγράφετε. Θέλω να επισημάνω ότι το Σύνταγμα είναι πολύ σαφές και προσδιορίζει τη διαδικασία με την οποία διαλύεται πρόωρα η Βουλή, έστω και αν αυτή η διάλυση έρχεται ένα ή δύο ή τρεις μήνες πριν από την τυπική λήξη της κυβερνητικής θητείας. Όπως έχω πει πολλές φορές, εκλογές θα έχουμε κάποια στιγμή την άνοιξη, άρα είμαστε σε οιονεί προεκλογική περίοδο. Εξάλλου το αντιλαμβάνεστε κι εσείς νομίζω, από τα ντεσιμπέλ της έντασης, τουλάχιστον από την αξιωματική αντιπολίτευση… Γιώργος Κουβαράς: Ναι, αλλά αυτά τα ντεσιμπέλ, αν κρατήσουν πολύ καιρό, και κακά τα ψέματα, όταν ο ένας επιτίθεται ο άλλος αμύνεται ή επιτίθεται και εκείνος. Αυτή η ένταση βοηθάει τον τόπο; Η παράταση αυτή; Κυριάκος Μητσοτάκης: Μα, κ. Κουβαρά, κράτησαν 3,5 χρόνια. Γιατί, έκανε κάτι διαφορετικό η αξιωματική αντιπολίτευση αυτά τα 3,5 χρόνια από το να επιτίθεται στην κυβέρνηση χωρίς να παράγει εναλλακτική πρόταση για το μέλλον του τόπου; Όσα συνέβαιναν στο παρελθόν συμβαίνουν και τώρα, απλά σε αυξημένη ένταση. Έτσι θα πάμε στις εκλογές. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Δεν έχω πρόθεση να ακολουθήσω αυτό το μοτίβο αντιπαράθεσης. Θέλω να μιλήσω θετικά για το μέλλον του τόπου. Αυτό ενδιαφέρει πρωτίστως τους πολίτες. Να εξηγήσω ότι περάσαμε από πολλές δοκιμασίες. Αντέξαμε, μείναμε όρθιοι. Πετύχαμε αρκετά πράγματα, μαζί με την κοινωνία, μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα. Και οι εκλογές αυτές, κ. Κουβαρά, θα είναι μία ευκαιρία να συγκριθεί η δική μας πρόταση για το μέλλον της χώρας με άλλες προτάσεις που, να σας πω ειλικρινά, πέραν μιας απίστευτης πλειοδοσίας παροχών εγώ δεν έχω δει κάποιο συγκροτημένο εναλλακτικό σχέδιο για το μέλλον. *Γιώργος Κουβαράς:* Δύο λεπτά θα έρθω στις παροχές, διότι στην τελική ευθεία προς τις κάλπες προχωράτε εσείς σε παροχές προς τους συνταξιούχους, σε αναβίωση των δόσεων στην Εφορία και στα Ταμεία, γενικώς είναι αυτό που λέμε «ανοίγετε το πουγκί», να το πω πιο λαϊκά. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι κάνετε «πολιτική Μαυρογιαλούρου» και ο κ. Τσίπρας μάλιστα σήμερα, στη συνέντευξή του στο TRT, είπε ότι αυτές είναι «κινήσεις πανικού». Εσείς δεν ήσασταν πολέμιος των επιδομάτων επί ΣΥΡΙΖΑ; *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Κύριε Κουβαρά, αναρωτιέμαι αν έλεγαν τα ίδια οι πολιτικοί μας αντίπαλοι όταν στηρίξαμε την κοινωνία κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού ή αν τα έλεγαν πριν από κάποιους μήνες όταν στηρίζαμε, παραδείγματος χάρη, τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος με σημαντικές επιδοτήσεις για να αντιμετωπίσουμε την εισαγόμενη ακρίβεια. Οι κινήσεις οι οποίες κάνουμε τώρα είναι κοστολογημένες και είναι στα πλαίσια των δημοσιονομικών αντοχών της ελληνικής οικονομίας. Είναι κινήσεις απαραίτητες για να στηρίξουμε ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Δεν είναι παροχές με την έννοια της εξαγοράς ψήφων. Μακριά από εμένα οποιαδήποτε τέτοια λογική. Αλλά δεν είναι και παροχές οι οποίες χρηματοδοτούνται με δανεικά. Είναι κινήσεις και δαπάνες οι οποίες γίνονται από το πλεόνασμα της ελληνικής οικονομίας. Είναι το προϊόν της οικονομικής ανάπτυξης, όχι το προϊόν δανεικών, ούτε το προϊόν υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης. *Γιώργος Κουβαράς:* Ξέρετε, υπάρχει και το άλλο. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι τις ενισχύσεις που δίνετε τις έχει ήδη «φάει» ο πληθωρισμός, στα τρόφιμα, ας πούμε, 15%. Τι λέτε για αυτό; *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Οι ενισχύσεις που δίνουμε, δίνονται ακριβώς επειδή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν εισαγόμενο πληθωρισμό. Αλλά τον πληθωρισμό δεν τον προκαλέσαμε εμείς. Και όλες οι χώρες σήμερα φροντίζουν με κάποιον τρόπο να ενισχύσουν τις κοινωνίες τους και ειδικά τους πιο αδύναμους. Θέλω να τονίσω το κοινωνικό πρόσημο των παρεμβάσεών μας, ότι στηρίζουμε πραγματικά τους πιο αδύναμους. Και ναι, υπάρχουν και σήμερα συνταξιούχοι με πολύ χαμηλές συντάξεις που λόγω της προσωπικής διαφοράς δεν είδαν καμία αύξηση. Δεν πρέπει να τους στηρίξουμε; Στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, τονίζω πάντα. Αυτό κάνουμε. *Γιώργος Κουβαράς:* Από την άλλη μεριά αυτή η ακρίβεια στα τρόφιμα που θα πάει; Τι θα γίνει εκεί; *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Η ακρίβεια στα τρόφιμα είναι περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και εκτιμώ ότι θα βαίνει μειούμενη από εδώ και στο εξής. Είδατε ότι σήμερα μπήκαν και σημαντικά πρόστιμα σε σούπερ μάρκετ. Είμαστε απέναντι σε οποιοδήποτε φαινόμενο κερδοσκοπίας. Όσο μπορούμε ελέγχουμε την αγορά και κινήσεις όπως το «Καλάθι του Νοικοκυριού» πιστεύω, κ. Κουβαρά, ότι έχουν βοηθήσει -στο μέτρο του εφικτού- στο να συγκρατηθούν οι τιμές και να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και συγκρισιμότητα μεταξύ των τιμών. Ποτέ δεν είπαμε ότι έχουμε τη μαγική λύση ή ότι δεν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, αλλά αυτό το οποίο θα επιμένω να λέω είναι ότι προσπαθούμε, χωρίς να τάζουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε, να στεκόμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας οι οποίοι δοκιμάζονται. *Γιώργος Κουβαράς:* Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα στήριξης πριν τις εκλογές; *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Εκτιμώ ότι με τις τελευταίες ανακοινώσεις που κάναμε, με βάση τις προβλέψεις μας για τον προϋπολογισμό, έχουμε περίπου εξαντλήσει τις δυνατότητές μας για το επόμενο διάστημα. *Γιώργος Κουβαράς:* Όταν λέμε «περίπου»; Γιατί το «περίπου» δεν είναι ακριβώς. *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητές μας για το επόμενο διάστημα. Δεν θα υπάρχει άλλο -θα έλεγα- πλαίσιο, άλλο πακέτο στήριξης. Και γιατί το κάνουμε τώρα; Γιατί τώρα έχουμε μία πολύ καλύτερη εικόνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Τα πράγματα πηγαίνουν, στο μέτωπο της ανάπτυξης, καλά και πρέπει να σας πω ότι τα αυξημένα έσοδα στη δική μας την περίπτωση συνδέονται με μία οικονομία η οποία αναπτύσσεται κι όχι με αυξημένους φόρους, καθώς οι φόροι έχουν μειωθεί οριζόντια και αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται σε αυτή την κυβέρνηση. Όταν η οικονομία μας μπορεί και υπεραποδίδει θεωρώ ότι είναι χρέος μου, και χρέος ενός Πρωθυπουργού που εκφράζει μια μεγάλη λαϊκή παράταξη, να στηρίζει πρωτίστως τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν σήμερα τη μεγαλύτερη ανάγκη. *Γιώργος Κουβαράς:* Επειδή μου λέτε τώρα για στήριξη αυτών που έχουν ανάγκη, τι θα κάνετε με τους πλειστηριασμούς θέλω να σας ρωτήσω. Θα αφήσετε να βγουν στο σφυρί πρώτες κατοικίες αδύναμων ιδιοκτητών από τα funds; Η αντιπολίτευση σας καλεί να προχωρήσετε άμεσα σε μια νομοθετική ρύθμιση στη λογική του νόμου Κατσέλη. Τι θα κάνετε; *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Όλο το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους πλειστηριασμούς θεσπίστηκε από την αντιπολίτευση, από τον ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό σήμερα να μας ασκούν κριτική αυτοί οι οποίοι νομοθέτησαν υπέρ των πλειστηριασμών και οι οποίοι ουσιαστικά έδωσαν τη δυνατότητα στους servicers να μπορούν να κάνουν πλειστηριασμούς. Από εκεί και πέρα το ζητούμενο, κ. Κουβαρά, είναι να μην σπρώχνουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί και να δίνουμε τη δυνατότητα σε ευάλωτους συμπολίτες μας να ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις τους με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να μην κινδυνεύει, τελικά, η περιουσία τους. Και να στεκόμαστε αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια. Θέλω να σας πω ότι επί ημερών μας ο εξωδικαστικός συμβιβασμός έχει αρχίσει και «τρέχει», παραπάνω από αξίας ενός δισεκατομμυρίου ρυθμίσεις έχουν γίνει. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι οι πολίτες προχωρούν σε διμερείς ρυθμίσεις με τους servicers -τα λεγόμενα funds- και με τις τράπεζες, οι οποίες έχουν φτάσει τα 30 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, διότι τελικά η λύση πρέπει να δίνεται από τον ίδιο τον δανειολήπτη, στα πλαίσια των οικονομικών του δυνατοτήτων. Και να σας πω και κάτι ακόμα; *Γιώργος Κουβαράς:* Άρα δεν πρόκειται να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση; *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Να σας πω κάτι ακόμα; Εάν υπήρχε σήμερα ένα κύμα πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας δεν θα το είχαμε αντιληφθεί; Γιατί εγώ δεν το βλέπω αυτό να συμβαίνει. *Γιώργος Κουβαράς:* Ναι, αλλά, δεν υπάρχει σήμερα αλλά μπορεί να υπάρξει αύριο, με την απελευθέρωση. *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Εγώ δεν το βλέπω αυτό. Μα δεν άλλαξε κάτι. Και η απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου, που δεν έχουμε δει ακόμα το σκεπτικό της, επικυρώνει ουσιαστικά προηγούμενα νομοθετήματα. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο πλαίσιο, ίδιο είναι το πλαίσιο. Άρα, είναι σαφές ότι αυτό το οποίο παρουσιάζεται, ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα κύμα πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, πολύ απλά δεν συμβαίνει σήμερα. Διότι υπάρχουν δυνατότητες και θα σας έλεγα ότι υπάρχουν και κίνητρα και από τις δύο πλευρές, και από τα νοικοκυριά, με κρατική βοήθεια όποτε μπορούμε να το κάνουμε, αλλά και από τους servicers, να ρυθμίζουν τελικά τα δάνεια και να μην καταλήγουμε σε πλειστηριασμούς. Πλειστηριασμοί βέβαια και γίνονταν και γίνονται, και αφορούν περιπτώσεις όπου δεν μιλάμε για πρώτη κατοικία. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι είναι τουλάχιστον υποκριτικό κάποιοι να ισχυρίζονται ότι 25.000 πλειστηριασμοί είναι πολλοί ή λίγοι, όταν κατηγορούν αυτή την κυβέρνηση ότι δήθεν κάνει πλειστηριασμούς τους οποίους νομοθέτησε η προηγούμενη. *Γιώργος Κουβαράς:* Τώρα, θέλω να έρθω σε κάτι άλλο. Ο Αλέξης Τσίπρας θέτει ως δίλημμα των εκλογών το «δημοκρατία ή εκτροπή». Σήμερα είπε ότι έχετε υπερβεί κάθε όριο κράτους δικαίου και ότι έχετε πιαστεί με τα πειστήρια του εγκλήματος. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει φέρει το θέμα στην Ευρωβουλή. Η Ελλάδα μοιάζει να είναι στο στόχαστρο για αυτό το θέμα, το θέμα της δημοκρατίας και των θεσμών. *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Στο στόχαστρο από την αντιπολίτευση, όχι από τους θεσμούς. Να το ξαναπώ, κ. Κουβαρά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο εκδίδει μια έκθεση για το κράτος δικαίου. Αυτός είναι ο τελικός αξιολογητής του τι συμβαίνει στο κράτος δικαίου στη χώρα μας. Και η έκθεση αυτή δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα την οποία παρουσιάζει η αντιπολίτευση. Και είναι τουλάχιστον αστείο να συζητάμε σήμερα ότι υπάρχει δομικό πρόβλημα δημοκρατίας στη χώρα μας. Αυτοί οι οποίοι τα λένε, με πρώτο τον κ. Τσίπρα, πιστεύω ότι έχουν έναν σκοπό, κ. Κουβαρά. Και αυτός είναι να δημιουργήσουν υπόνοιες για την αξιοπιστία του εκλογικού αποτελέσματος. Ήδη το εννοούν. *Γιώργος Κουβαράς:* Δηλαδή λέτε ότι θα αμφισβητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το εκλογικό αποτέλεσμα; *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Εννοώ ότι θέλουν να μας πουν περίπου ότι «οι πολίτες θα ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ αλλά τελικά θα βγει η Νέα Δημοκρατία». *Γιώργος Κουβαράς:* Δηλαδή θα πουν ότι θα γίνει νοθεία στις εκλογές; *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Εάν δείτε πού οδηγεί η λογική κατάληξη των επιχειρημάτων τους δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα καταλήξουν να πουν και αυτό, ναι. Και είναι αδιανόητο αυτό, διότι αν έχουμε ένα, θα έλεγα, κεκτημένο στη χώρα μας είναι το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο κ. Τσίπρας κάνει μια διαχείριση της ήττας του, αλλά υπάρχουν όρια στο πόσο μπορεί να δυσφημεί τη χώρα στο εξωτερικό. Και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και μια ξεκάθαρη σύγκρουση με την πραγματικότητα την οποία βιώνουν όλοι οι πολίτες. Η Ελλάδα είναι μία ευνομούμενη δημοκρατία. Μπορούμε να κάνουμε και άλλα βήματα προόδου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό, έχουμε περιθώρια να εμβαθύνουμε κι άλλο τη δημοκρατία μας. Δεν είμαστε ένα αυταρχικό κράτος. *Γιώργος Κουβαράς:* Δυο λεπτά, όμως. Ο κ. Τσίπρας δηλώνει ότι δεν πρόκειται να επιχειρήσει «κυβέρνηση ηττημένων» αλλά μόνο μία «προοδευτική κυβέρνηση νικητών». Εσείς λέτε, δεν τον πιστεύω. Και τώρα τόση ώρα μου περιγράφετε ότι είναι έτοιμος ακόμα και να αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα επειδή είναι σίγουρος ότι θα χάσει. Κατ’ αρχάς, γιατί λέτε ότι δεν τον πιστεύετε; Μήπως το λέτε μόνο και μόνο για να συσπειρώνετε ένα αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο; *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Μα, κ. Κουβαρά, γιατί να πιστέψω τον κ. Τσίπρα, ο οποίος δεν διακρίνεται για τη σχέση του με την αλήθεια. Να θυμίσω ότι του καταλόγισε η κα. Κωνσταντοπούλου, παλιά του σύντροφος, ότι μπροστά του ο Πινόκιο είναι υπόδειγμα φιλαλήθειας. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι παλιοί του σύντροφοι. Και να σας πω και κάτι; Ο κ. Τσίπρας λέει ότι δεν θα κάνει «κυβέρνηση ηττημένων» και βγαίνει σήμερα ο κ. Σκουρλέτης και λέει το ακριβώς ανάποδο. Κατά συνέπεια, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αν μπορούσε ο κ. Τσίπρας με κάποιο τρόπο, και ως ηττημένος, να βρει κάποια πλειοψηφία η οποία να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, θα διερευνούσε αυτό το ενδεχόμενο. Πολύ δύσκολο αριθμητικά, όχι αδύνατο. Άρα οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό ως ενδεχόμενο υπάρχει, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς μαθηματικά να το αποκλείσει. *Γιώργος Κουβαράς:* Ναι, αλλά τώρα θέλω να έρθω σε κάτι που λέτε εσείς και θέλω να σας πω ότι έχει ένα στοιχείο αντίφασης. Λέτε ότι η πρώτη κάλπη είναι η πιο κρίσιμη, αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζετε ότι η μόνη λύση είναι η αυτοδυναμία. Λογικό μέχρι εκεί. Εάν δεν κατακτήσετε αυτή τη αυτοδυναμία στη δεύτερη κάλπη, αφήνετε να εννοηθεί ότι υπάρχει ένας πιθανός εταίρος στο πολιτικό σύστημα και αυτός είναι το ΠΑΣΟΚ. Αν είναι έτσι γιατί πρέπει να ψηφίσουμε δύο φορές; Γιατί δεν συμμαχείτε από την πρώτη Κυριακή με το ΠΑΣΟΚ να τελειώνει η ιστορία; *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Μα δεν αφήνω να εννοηθεί τίποτα. Διεκδικώ στη δεύτερη κάλπη την αυτοδυναμία και πιστεύουμε ότι μπορούμε να την πετύχουμε. *Γιώργος Κουβαράς:* Αυτό σημαίνει ότι θα πάτε και σε τρίτη κάλπη αν δεν είστε αυτοδύναμος; *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε την αυτοδυναμία στη δεύτερη κάλπη και η δεύτερη κάλπη είναι αυτή η οποία θα δώσει τελικά τις κοινοβουλευτικές αναλογίες οι οποίες προκύπτουν από το εκλογικό σύστημα στο οποίο εμείς πιστεύουμε. Εγώ δεν πίστευα ποτέ στην απλή αναλογική. Δεν την ήθελα, θεωρώ ότι είναι προβληματική για τον τόπο και κατά συνέπεια θεωρώ ότι οι κοινοβουλευτικές ισορροπίες θα προκύψουν από την δεύτερη κάλπη της ενισχυμένης αναλογικής. Η πρώτη κάλπη, όμως… *Γιώργος Κουβαράς:* Ναι, αλλά αν δεν είστε αυτοδύναμος θα συνεχίσουμε να ψηφίζουμε μέχρι το πρώτο κόμμα να έχει αυτοδυναμία; *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Σας απαντώ ευθέως: θα είμαστε αυτοδύναμοι. *Γιώργος Κουβαράς:* Μάλιστα. *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Δεν είμαι αυτή τη στιγμή διατεθειμένος να συζητήσω οποιοδήποτε άλλο σενάριο. Ξέρετε, όταν πηγαίνει κανείς στη μάχη δεν πρέπει να εξετάζει το ενδεχόμενο να μην πετύχει το στόχο του. Και δεν σας μιλάω αυτή τη στιγμή για ένα θεωρητικό ενδεχόμενο. Βλέπω τις δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν ότι ο στόχος αυτός είναι εφικτός. Χρειάζεται πολλή δουλειά και χρειάζεται πολλή προσπάθεια να πείσουμε τους πολίτες ότι πρέπει να μας εμπιστευτούν ακόμα μία φορά, καμία εκλογή δεν είναι απλή υπόθεση, αλλά είναι ένας στόχος ο οποίος είναι απολύτως εφικτός. Να σας πω και κάτι ακόμα; Βλέπω και το κλίμα το οποίο υπάρχει στην κοινωνία. Είμαι πια ένας έμπειρος πολιτικός, περιοδεύω σε όλη την Ελλάδα, βλέπω την ανταπόκριση του κόσμου, βλέπω ότι σήμερα ο κόσμος, παρά την όποια κριτική μπορεί να μας ασκεί, μας πιστώνει ότι έχουμε εμπεδώσει ένα αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, ότι κρατήσαμε σταθερό το τιμόνι της χώρας σε ταραγμένες εποχές και ότι η χώρα συνολικά έχει προοδεύσει σε σχέση με το πού βρισκόταν πριν από τέσσερα χρόνια. *Γιώργος Κουβαράς:* Πάντως, παρόλα αυτά, δεν παύει να υπάρχει ένα ζήτημα με τις δύο εκλογές. Δηλαδή οι εκλογές, το να ψηφίζεις διαρκώς, ξέρετε ότι είναι μία εκκρεμότητα για τον τόπο. Επομένως, φαντάζομαι έχετε ένα σενάριο στην περίπτωση που δεν είστε αυτοδύναμος τη δεύτερη Κυριακή. *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Μα δεν πρέπει να ρωτάτε εμένα γιατί θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα δύο εκλογές. Να ρωτήσετε αυτούς οι οποίοι νομοθέτησαν την απλή αναλογική εκ του ασφαλούς, αφού είχαν εξασφαλίσει δύο εκλογές με ενισχυμένη αναλογική. Εγώ από την πρώτη στιγμή που νομοθετήθηκε η απλή αναλογική είχα πει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστούμε δύο κάλπες. Μακάρι η πρώτη κάλπη να ήταν αχρείαστη και να πηγαίναμε κατευθείαν στην κάλπη της ενισχυμένης αναλογικής, το Σύνταγμα όμως δεν μας επιτρέπει να το κάνουμε αυτό. *Γιώργος Κουβαράς:* Να σας πω, απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, με το οποίο υπάρχει τελευταία μία καχυποψία με τη γνωστή υπόθεση των παρακολουθήσεων, δεν είναι unfair να τους παίρνετε στελέχη προεκλογικά; Θα το συνεχίσετε αυτό ή τελείωσε; Γιατί παίρνετε στελέχη τα οποία ήταν στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Κάνετε ένα άνοιγμα, έχετε ήδη κάνει ένα άνοιγμα στο κέντρο, από τις προηγούμενες εκλογές, με στελέχη του ΠΑΣΟΚ… *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Μα είναι κάτι καινούριο αυτό; Εδώ και εφτά χρόνια, από τότε που έγινα Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, που με τίμησαν οι πολίτες με αυτή την πολύ μεγάλη ευθύνη, κάνω προσπάθειες να διευρύνω την παράταξη. Και πολλές φορές έχω τονίσει ότι είναι χρέος μας να επεκταθούμε σε αυτό το οποίο ονομάζουμε μεσαίο χώρο κι ότι σκοπός είναι να διευρύνω τα εκλογικά όρια της Νέας Δημοκρατίας. Πήρα μία παράταξη η οποία ήταν στο 28% και την πήγα στο 40% και ευελπιστώ ότι μπορούμε και αυτό να το φτάσουμε ή και να το ξεπεράσουμε. Για να το κάνουμε αυτό σημαίνει ότι εντάσσουμε στις τάξεις μας στελέχη τα οποία δεν προέρχονται κατ’ ανάγκη από τον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν βλέπω καμία αντίφαση σε αυτό. *Γιώργος Κουβαράς:* Άρα μπορεί να δούμε κι άλλα; *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Σας είπα ποια είναι η στρατηγική μου, την οποία εξακολουθώ να υπηρετώ με μεγάλη συστηματικότητα. Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι επειδή δίνεται μεγάλη δημοσιότητα στα στελέχη που ανήκουν σε άλλους πολιτικούς χώρους, υπάρχουν πολλά περισσότερα στελέχη τα οποία εντάσσονται στο ψηφοδέλτιό μας, τα οποία δεν έχουν την ίδια δημοσιότητα διότι δεν αποτελούν έκπληξη, τα οποία προέρχονται από τις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά το σημαντικό για μένα δεν είναι τόσο η κομματική «ταμπέλα», όσο το προφίλ των ανθρώπων οι οποίοι στελεχώνουν τα ψηφοδέλτιά μας. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και τώρα να ανανεώσουμε ακόμα περισσότερο τα ψηφοδέλτιά μας. Είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον νέων ανθρώπων να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Κάνουμε μία σοβαρή δουλειά τα ψηφοδέλτια να είναι αντιπροσωπευτικά και μια πολύ αυστηρή αξιολόγηση των υποψηφίων, ώστε να αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος. *Γιώργος Κουβαράς:* Κύριε Πρόεδρε, αν σας ζητούσα να μου πείτε επιγραμματικά το μεγαλύτερο λάθος της θητείας σας ποιο θα ήταν; Και επίσης ποια θα ήταν και η πιο καλή στιγμή; *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Να ξεκινήσω με το δεύτερο. Να επαναλάβω αυτό το οποίο σας είπα: νομίζω ότι έχουμε εμπεδώσει μία αίσθηση σοβαρότητας, αυτοπεποίθησης και υπευθυνότητας στη διακυβέρνηση της χώρας. Το αισθάνθηκα πολύ έντονα όταν πριν από δύο μέρες γιορτάσαμε τα τρία χρόνια από τη δημιουργία του gov.gr και κάναμε έναν απολογισμό των τεράστιων αλμάτων που έχουμε κάνει στα ζητήματα ψηφιακής διακυβέρνησης. Αποδίδω μεγάλη σημασία σε αυτό, γιατί έτσι ξέρετε χτίζονται οι σχέσεις εμπιστοσύνης. Όταν το κράτος σέβεται τον πολίτη και όταν ο πολίτης αισθάνεται ότι το κράτος θα είναι δίπλα του όταν το χρειαστεί. Χωρίς υπερβολές, χωρίς ταξίματα, αλλά με τρόπο σοβαρό και υπεύθυνο. Πάρτε για παράδειγμα το «112», το οποίο σήμερα πραγματικά σώζει ζωές. Όταν ήρθαμε στα πράγματα πολύ απλά δεν υπήρχε. Τώρα, αν με ρωτάτε δύσκολες στιγμές, λάθη, να σας πω δύο για να μην σας πω μόνο ένα. Το ένα συνδέεται με τις φυσικές καταστροφές. Η πιο δύσκολη στιγμή για εμένα ήταν οι πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021. Όταν βρίσκεσαι μπροστά στη «μανία» της φύσης και διαπιστώνεις ότι δεν μπορείς να κάνεις εκείνη τη στιγμή πολλά πράγματα. Γι’ αυτό και δεσμεύτηκα ότι θα αλλάξουμε πολλά πράγματα και νομίζω ότι τα έχουμε αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε. Και βέβαια σίγουρα μια δύσκολη στιγμή για εμάς, ένα λάθος, ήταν το ζήτημα των υποκλοπών, για το οποίο, θα έλεγα, από την πρώτη στιγμή βγήκα, μίλησα, ανέλαβα τις ευθύνες που μου αναλογούσαν. Και το σημαντικότερο είναι ότι κάναμε αλλαγές. Κάναμε αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο και κάναμε σημαντικότατες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. *Γιώργος Κουβαράς:* Μια και μου λέτε για αλλαγές, πριν κλείσουμε, εάν είστε ξανά Πρωθυπουργός, η επόμενη κυβέρνηση θα μοιάζει με αυτήν που έχουμε σήμερα ή θα κάνετε μια τελείως διαφορετική κυβέρνηση και άλλες επιλογές πια; *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Σίγουρα θα βελτιώσουμε, χωρίς να αλλάξουμε, τον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης. Αυτό το οποίο ονομάζουμε επιτελικό κράτος πιστεύω ότι επιτέλεσε την αποστολή του, με την έννοια ότι συντόνισε τους Υπουργούς, έθεσε στόχους, έβαλε κανόνες λογοδοσίας και συντόνισε μια σειρά από πολιτικές που απαιτούσαν συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων. *Γιώργος Κουβαράς:* Εγώ δεν αναφέρομαι μόνο στη δομή, αναφέρομαι και στα πρόσωπα. *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Αναφέρεστε στα πρόσωπα, το ξέρω, αυτά σας ενδιαφέρουν. Προφανώς θα υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στα πρόσωπα, θα το περίμενε κανείς αυτό. Και σίγουρα θα υπάρχουν περισσότερες γυναίκες. *Γιώργος Κουβαράς:* Μάλιστα. Αυτό θα το δούμε και στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας; *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Στα ψηφοδέλτια έχουμε ήδη ποσόστωση 40%. Και θέλω να πιστεύω ότι σε πολλά ψηφοδέλτια θα ξεπεράσουμε και αυτό το όριο το οποίο θέτει ο νόμος. *Γιώργος Κουβαράς:* Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Εγώ σας ευχαριστώ. Ειδήσεις σήμερα: Εταιρείες Διαχείρισης Δανείων: Kανένα πραγματικό ευάλωτο νοικοκυριό δεν κινδυνεύει να βρεθεί εκτός της Α’ κατοικίας Μίλτος Τεντόγλου: Γύρισε Ελλάδα μετά το ρεκόρ – «Οι κριτές ψάχνονταν, δεν ήξεραν τι τους γίνεται» Ρωσία: Πριν βρεθεί νεκρή η αξιωματούχος του Πούτιν, πήρε τον πρώην σύζυγό της και ζήτησε να καλέσει την αστυνομία

