Μητσοτάκης: Πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας Ελλάδα και Βουλγαρία Αλλάζει ο ενεργειακός χάρτης στη ΝΑ Ευρώπη με την κατασκευή του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη και υποδομές αποθήκευσης φυσικού αερίου Για συμφωνίες που αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας Ρούμπεν Ράντεφ, μετά την υπογραφή δυο μνημονίων με τη γειτονική χώρα, (στα οποία περιλαμβάνεται και η διερεύνηση δημιουργίας αγωγού Αλεξανδρούπολη-Μπουργκάς), τα οποία όπως είπε ο πρωθυπουργός, θα καταστήσουν τις δυο χώρες ενεργειακούς παρόχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συμβάλλουν στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο πρώτο μνημόνιο που υπεγράφη μεταξύ των υπουργείων Ενέργειας και αφορά το πεδίο ασφάλειας εφοδιασμού και αποθήκευσης φυσικού αερίου. Ο πρωθυπουργός είπε ότι αυτή η εξέλιξη αυτή γίνεται επίκαιρη λόγω και της γεωπολιτικής συγκυρίας, σημείωσε ότι «ο ρωσικός αναθεωρητισμός σκοντάφτει στη γενναία άμυνα του ουκρανικού λαού, αλλά προκαλεί οικονομικό πόνο μετατρέποντας την ενέργεια σε μέσω κρατικού εκβιασμού. Οι Βούλγαροι το γνωρίζουν καλά γιατί πέρσι η Ρωσία διέκοψε το φυσικό αέριο στη γειτονική χώρα» είπε και προσέθεσε ότι η απάντηση είναι η ταχύτατη απεξάρτηση από το ρωσικό καύσιμο αναφέροντας την υπογραφή μνημονίου για την ασφάλεια αποθήκευσης και εφοδιασμού φυσικού αερίου, τονίζοντας ότι οι εταιρείες των δυο ενέργειας των δυο χωρών μπορούν να εξυπηρετούνται από τις εγκαταστάσεις του Σιρέν στην Βουλγαρία και στη Ρεβυθούσα. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για κρίσιμες υποδομές που θα εξασφαλίσουν ενεργειακή ασφάλεια. «Πρόκειται για μια διμερή συμφωνία η οποία όμως έχει ευρωπαϊκό βεληνεκές καθώς μετατρέπει τις χώρες μας σε ένα σταυροδρόμι διακίνησης αερίου προς όλη την Ευρώπη» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε πως η εν λόγω συμφωνία έρχεται σε συνέχεια μιας άλλης συνθήκης που έχουμε υπογράψει με Ιταλία διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα εναλλακτικό δίκτυο στρατηγικής σημασίας. Το δεύτερο Μνημόνιο συνεργασίας αφορά το πετρέλαιο και «τη χειραφέτησή του από ρωσικές πηγές» όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης. Συγκεκριμένα το δεύτερο μνημόνιο αφορά την διερεύνηση των δυνατοτήτων κατασκευής ενός νέου αγωγού που θα συνδέει την Αλεξανδρούπολη με το Μπουργκάς, και όχι το αντίθετο όπως επρόκειτο να γίνει με το προηγούμενο ανάλογο εγχείρημα, ο οποίος θα εφοδιάζει τη Βουλγαρία με ενεργειακούς πόρους. «Ο νέος αγωγός αναβιώνει υπό το φως των νέων συνθηκών ως αγωγός Αλεξανδρούπολη-Μπουργκάς όχι ως Μπουργκάς–Αλεξανδρούπολη, προσφέροντας νέες εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού. Όχι γιατί υποκαθιστά τα δεξαμενόπλοια που πρέπει να διέρχονται τα στερνά του Βόσπορου αλλά έτσι θα προστίθεται και σε άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις όπως ο IGB και ο FSRU στην Αλεξανδρούπολη. Απώτερος στόχος είναι να φτάσει το φυσικό αέριο ακόμα και στην Ουκρανία» είπε ο κ. Μητσοτάκης. Τόνισε τέλος ότι προχωρά η πλωτή μονάδα αεριοποίησης φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, αναφέρθηκε και σε άλλες ανάλογες εγκαταστάσεις «ώστε να μπορούμε να εξάγουμε στις γειτονικές χώρες. Στην περιοχή μας διαμορφώνεται ένα νέο πυκνό δίκτυο ενεργειακών δρόμων στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη και όχι μόνο. Ελλάδα και Βουλγαρία έχουν κρίσιμο ρόλο να παίξουν στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, μπορούν να προσφέρουν ευρύτερες υπηρεσίες στην ΕΕ» είπε ο κ. Μητσοτάκης και κατέληξε: «Μπορούμε να γίνουμε πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή». Ο Βούλγαρος Πρόεδρος Από την πλευρά του, ο κ. Ράντεφ, αφού τόνισε ότι η παραδοσιακή συνεργασία των δυο χωρών ενισχύθηκε περισσότερο με τα δυο μνημόνια, ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό για την πρόσβαση στη Ρεβυθούσα. «Υπενθυμίζω πόσο σημαντικά πράγματα υλοποιήσαμε στη σχέση και τη συνεργασία μας τον τελευταίο χρόνο» σημείωσε και αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση των συνδέσεων αγωγών φυσικού αερίου καθώς και στην αύξηση των ποσοτήτων εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. «Όλα αυτά υπερβαίνουν τις διαστάσεις μιας διασυνοριακής συμφωνίας. Ελλάδα και Βουλγαρία αποδείχτηκαν πυλώνες σταθερότητας στην περιοχή» είπε ο Βούλγαρος πρόεδρος και συμπλήρωσε: «Η συνεργασία αυτή αλλάζει τον χάρτη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανοίγοντας νέες προοπτικές για τις δυο χώρες. Η υπογραφή των δυο μνημονίων είναι η συνέχιση της προσπάθειας που γίνεται από Ελλάδα και Βουλγαρία στην ίδια κατεύθυνση». Τα δύο μνημόνια Το πρώτο μνημόνιο, προβλέπει την σύμπραξη των υπουργείων Ενέργειας των δυο χωρών στο πεδίο της ασφάλειας και του εφοδιασμού φυσικού αερίου. Σύμφωνα με αυτό οι ελληνικές επιχειρήσεις θα μπορούν να αποθηκεύουν αέριο στις εγκαταστάσεις του Σιρέν στη Βουλγαρία, ενώ αντίστοιχα, βουλγάρικες εταιρίες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη Ρεβυθούσα. «Έτσι και οι δυο χώρες έχουν πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές για ενεργειακή τους ασφάλεια» όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. Το δεύτερο μνημόνιο αφορά το πετρέλαιο. «Αθήνα και Σόφια δεσμευόμαστε να διερευνήσουμε την δυνατότητα κατασκευής ενός νέου αγωγού που θα συνδέει τα δυο κομβικά λιμάνια την Αλεξανδρούπολη και Μπουργκάς , αλλά και δυο θάλασσες, το Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασσα» είπε ο κ. Μητσοτάκης συμπληρώνοντας πως πρόκειται για «ένα σχέδιο που αναβιώνει υπό το φως νέων συνθηκών, όχι ως αγωγός Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη, αλλά ως αγωγός Αλεξανδρούπολη – Μπουργκάς, προσφέροντας στην Βουλγαρία εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού».

