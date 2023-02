Μητσοτάκης σε μαθητές ΓΕΛ Ελευσίνας: Το σχολείο αλλάζει, στόχος μας να αναδείξουμε δεξιότητες και καινοτομίες Οι μαθητές από την Ελευσίνα δημιούργησαν τη δική τους μαθητική «start up» στο σχολείο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» του Junior Achievement Greece – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη συνάντηση Με 18 μαθητές και μαθήτριες του 1ου ΓΕΛ Ελευσίνας, που δημιουργούν τη δική τους μαθητική «start up» στο σχολείο, συμμετέχοντας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση» του Junior Achievement Greece, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να υποστηρίξει την επιχειρηματική τους ιδέα δίνοντας παράλληλα τις δικές του συμβουλές και κατευθύνσεις. «Αν κάτι έχουμε καταφέρει ως κυβέρνηση αυτά τα τέσσερα χρόνια, είναι να απελευθερώσουμε τα σχολεία και να δώσουμε στο στελεχιακό δυναμικό της εκπαίδευσης τη δυνατότητα ακριβώς να μπορείτε να καινοτομείτε, να πειραματίζεστε και να έρχεστε σε επαφή με μια σειρά από πρωτοβουλίες που στοχεύουν στο να κάνουν το σχολείο βασικά πιο ενδιαφέρον, πέρα από την κλασική του υποχρέωση», ανέφερε ο Πρωθυπουργός συνομιλώντας με τους μαθητές οι οποίοι και του ανέπτυξαν το σκεπτικό της επιχειρηματικής τους ιδέας. «Υποχρέωσή μας να σας προικίσουμε με δεξιότητες οι οποίες θα είναι εξαιρετικά απαραίτητες, ανεξαρτήτως του τι θα επιλέξετε να κάνετε στη ζωή σας» Πρόσθεσε δε πως «η ίδια η εκπαίδευση αλλάζει, γίνεται πιο βιωματική, ο κόσμος μας γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκος, το εγχειρίδιο του σχολείου δεν μπορεί πάντα να παρακολουθήσει την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η γνώση, το οποίο σημαίνει ότι μέσα από το σχολείο έχουμε μία υποχρέωση να μπορούμε να σας φέρνουμε σε επαφή όχι μόνο με αυτή τη γνώση η οποία αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, αλλά να σας προικίσουμε και με δεξιότητες οι οποίες θα είναι εξαιρετικά απαραίτητες, ανεξαρτήτως του τι θα επιλέξετε να κάνετε στη ζωή σας». «Είναι πολύ σημαντικό, μέσα από τα σχολεία μας, να δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά να έχουν διαφορετικά ερεθίσματα. Επειδή είμαστε και σε μία φάση που νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει ως κοινωνία κάποια συμπλέγματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα και τον τρόπο με τον οποίο ένας νέος άνθρωπος αντιλαμβάνεται το μέλλον του ή την ενασχόλησή του με τα ζητήματα αυτά, πιστεύω ότι οποιαδήποτε τέτοια προσομοίωση σάς φέρνει σε επαφή με αυτό το οποίο ενδεχομένως να επιλέξετε να κάνετε μετά στη ζωή σας. Είναι μία εξαιρετικά χρήσιμη εμπειρία για εσάς και σίγουρα σάς δίνει τη δυνατότητα να καταλάβετε καλύτερα πώς δουλεύει πραγματικά η οικονομία και ο κόσμος των επιχειρήσεων», ανέφερε ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της συνεργασίας στο πλαίσιο της ομάδας. «Για μένα το πιο σημαντικό είναι, ότι σάς βάζει σ’ ένα πλαίσιο συνεργασίας που κατανέμετε ρόλους και βρίσκετε τον τρόπο τελικά ως ομάδα να γίνετε καλύτεροι. Ένα από τα μεγάλα ζητήματα που νομίζω ότι πρέπει να προωθούμε περισσότερο και μέσα από τα σχολεία μας -και το κάνουμε σε μεγάλο βαθμό μέσα από πολλές δράσεις που προσπαθούμε να εισάγουμε- είναι ακριβώς αυτήν την έννοια, πως ό,τι και να κάνετε στη ζωή σας, σε ομάδες θα δουλέψετε. Αυτό είναι βέβαιο. Και το τί σημαίνει να δουλεύεις τελικά σε μία ομάδα αρμονικά, να κατανέμεις ρόλους, να διαχειρίζεσαι τις διαφορετικές απόψεις, τις διαφωνίες, οι οποίες μπορεί να προκύπτουν, αυτή τη γόνιμη διαφορετικότητα που κάνει τελικά τις ομάδες μας πάντα να είναι καλύτερες και πιο παραγωγικές. Είναι εξαιρετικό ότι μπορείτε να έχετε μια εξοικείωση με τέτοιες διαδικασίες και με projects τα οποία έχουν μία μορφή πολυπλοκότητας, που απαιτούν δηλαδή επαναλαμβανόμενες συναντήσεις, που ξεκινάς ένα στόχο, προσπαθείς να τον υλοποιήσεις, καταλήγεις να παρουσιάσεις αυτό το οποίο τελικά έχεις σκεφτεί σε κάποιους άλλους», σημείωσε ο Πρωθυπουργός. «Pandemic Museum», η εικονική επιχείρηση που δημιουργούν οι μαθητές του 1ου ΓΕΛ Ελευσίνας Οι μαθητές δημιουργούν ένα «Μουσείο Πανδημιών». Η ιδέα αυτή δημιουργήθηκε από τα παιδιά ενώ εξελισσόταν ένα πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα την επιχειρηματικότητα κατά τη διάρκεια του lockdown. Τα παιδιά σκέφτηκαν να δημιουργήσουν ένα υπερτοπικό μουσείο στην Ελευσίνα (με σταθερό και κινητό τμήμα, περιοδικές εκθέσεις, VR προβολές, digital content, εκδηλώσεις, κ.α.) το οποίο να έχει ενημερωτικό χαρακτήρα για όλες τις πανδημίες που έχουν παρουσιαστεί από τα αρχαία χρόνια και ταυτόχρονα να αναλύει τις ιστορικές, ιατρικές, ψυχολογικές και οικονομικές διαστάσεις – επιπτώσεις και πώς αυτές μετασχημάτισαν τις κοινωνίες σε κάθε χρονικό πλαίσιο που εμφανίστηκαν. Απώτερο στόχο αποτελεί ο μετασχηματισμός των άυλων εννοιών και βιωμάτων σε «ένυλα τεκμήρια» που θα «τοποθετηθούν» στο μουσείο προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία μεταξύ του φυσικού και ψηφιακού κόσμου με τη χρήση των νέων τεχνολογιών όπως αυτών της επαυξημένης και της εικονικής πραγματικότητας ή της τεχνητής νοημοσύνης. Όραμα των μαθητών αποτελεί η δημιουργία ενός οικοσυστήματος γνώσης, έρευνας και καινοτομίας με τοπικό και υπερτοπικό χαρακτήρα έχοντας ως κύρια αποστολή την επικοινωνία στο ευρύ κοινό των πανδημικών ιστοριών διαχρονικά, τις επιπτώσεις τους και το ρόλο τους ως καταλύτες αλλαγής και εξέλιξης στη διαμόρφωση των επιστημών καθώς και της κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας παγκοσμίως. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος οι μαθητές Νικόλαος Σιμάκος, Νεοκλής Τζινιέρης, Ευθυμία Καβάρνου, Ελεονώρα Κολάι, Ελίζα Λαΐνη, Τριανταφυλλιά Κατσαμάγκου, Αμαλία Πλεξίδα, Άγγελος Χανιωτάκης, Σωτηρία Κοσίδη, Δημήτριος Σύκας, Αθανάσιος Γκιόκας, Νικόλαος Χανάς, Γεωργία Τριαντοπούλου, Γιώργος Λιάσκος, Μηνάς Σοφικίτης, Ευστράτιος Γίγαντας, Φιλοθέη Καλλιγέρη, Ιωάννα Ράντζα και Χριστιάνα Λιαγκούρη. Συμμετείχαν ακόμη ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Διευθυντής του 1ου ΓΕΛ Ελευσίνας Διονύσιος Παλημέρης, η εκπαιδευτικός και υπεύθυνη του προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» στο σχολείο Κατερίνα Δρετάκη, η εκπαιδευτικός Ελένη Κορογιάννη, η εκπαιδευτικός Χριστίνα Καραβασίλη, ο Πρόεδρος του JA Greece, Μάρκος Βερεμής, ο Διευθύνων Σύμβουλος του JA Greece, Αργύρης Τζικόπουλος, η Διευθύντρια Επικοινωνίας του JA Greece Μαρία Γιαννέτου, η Σύμβουλος Επιχειρήσεων EY Ελλάδος και εθελόντρια-σύμβουλος της «Εικονικής Επιχείρησης» του σχολείου Αλίκη Αραβαντινού, ο Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας ΕΥ Ελλάδος Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης και η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Brand, Marketing και Επικοινωνίας ΕΥ Ελλάδος Νάντια Δεληαργύρη. 