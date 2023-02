Μυτιληναίος: Απελευθέρωση μετοχών

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 και 19 παρ. 7(α) του Κανονισμού 596/2014 και κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε από την μέτοχό της, εταιρεία με την επωνυμία KILTEO LTD και από την μέτοχό της, εταιρεία με την επωνυμία FREZIA LTD, η εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι στις 13.02.2023 πραγματοποιήθηκε άρση ενεχύρου επί συνολικά 37.919.549 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως MYTILINEOS.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε άρση ενεχύρου (α) 18.718.330 μετοχών εκδόσεως MYTILINEOS κυριότητας της KILTEO LTD, οι οποίες είχαν ενεχυριασθεί στις 31.07.2019, (β) 1.788.424 μετοχών εκδόσεως MYTILINEOS κυριότητας της FREZIA LTD, οι οποίες είχαν ενεχυριασθεί στις 31.07.2019, (γ) 10.570.169 μετοχών εκδόσεως MYTILINEOS κυριότητας της FREZIA LTD, οι οποίες είχαν ενεχυριασθεί στις 06.03.2020 και (δ) 6.842.626 μετοχών εκδόσεως MYTILINEOS κυριότητας της FREZIA LTD, οι οποίες είχαν ενεχυριασθεί στις 27.03.2020. Καθ’ολη τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που μεσολάβησε, οι εταιρείες KILTEO LTD και FREZIA LTD διατήρησαν αντίστοιχα τα δικαιώματα ψήφου των παραπάνω μετοχών.

Αμφότερες οι εταιρείες KILTEO LTD και FREZIA LTD αποτελούν πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. (26) του ανωτέρω Κανονισμού αφενός με τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο (Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της MYTILINEOS), που ασκεί τον έλεγχο αυτών, αφετέρου με τον κ. Φώτιο Σπυράκο (Chief Administrator Officer της MYTILINEOS), που τελεί διευθυντής αυτών.