ΝΔ: Σε πρώτο πλάνο η Βόρεια Ελλάδα στον δρόμο προς τις κάλπες

Ιστορικά, οι νομοί της Βορείου Ελλάδος αποτελούσαν εκλογικά προπύργια της ΝΔ. Ειδικά μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, αποτέλεσαν και βασικούς αιμοδότες της γαλάζιας αυτοδυναμίας στις εκλογές του 2019. Για τις εκλογές της άνοιξης, όμως, το Μέγαρο Μαξίμου στρέφει και πάλι την προσοχή τους σε αυτούς τους νομούς, όπου τα προηγούμενα χρόνια αναπτύχθηκαν και φυγόκεντρες τάσεις, με φόντο την πανδημία, την αύξηση της επιρροής της Ελληνικής Λύσης σε κάποιους νομούς, αλλά και τοπικές έριδες που ξεπήδησαν. Επειδή στο δρόμο προς την αυτοδυναμία, όμως, η ΝΔ δεν θέλει να αφήσει ούτε…ψήφο να πέσει κάτω, πολυμελές κυβερνητικό κλιμάκιο σπεύδει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ενώ χθες βρέθηκε στη συμπρωτεύουσα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος ήταν κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση της Νομαρχιακής Οργάνωσης του Κιλκίς για την πρωτοχρονιάτικη πίτα της. Για τις 10:00, παρουσία του υφυπουργού Μακεδονίας-Θράκης Σταύρου Καλαφάτη έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη στο Διοικητήριο, με τη συμμετοχή πλειάδας υπουργών και γενικών γραμματέων. Πιο συγκεκριμένα, με το βλέμμα στην πορεία υλοποίησης δημοσίων έργων και λοιπών εκκρεμοτήτων για τη συμπρωτεύουσα, στη σύσκεψη θα μετάσχουν ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς, ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, ο υφυπουργός Χωροταξίας Νίκος Ταγαράς, ο γενικός γραμματέας Συντονισμού της κυβέρνησης Θανάσης Κοντογεώργης, ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Γιάννης Ξιφαράς και η διευθύντρια του γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου. Ακολούθως, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα επισκεφθεί το Σέιχ Σου, θα επιθεωρήσει την πορεία των εργασιών στο πρώην Στρατόπεδο Καρατάσιου, θα επισκεφθεί το περιαστικό δάσος του δήμου Παύλου Μελά, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας θα κλείσει με επίσκεψη στο στρατόπεδο Ζιάκα. Τα έργα υποδομής της Θεσσαλονίκης, άλλωστε, είναι ψηλά στην ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος πολλές φορές έχει επιληφθεί προσωπικά, ώστε να υπερβληθούν εμπόδια και κωλύματα. Και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, πάντως, θα συνεχίσει τις στοχευμένες επισκέψεις σε νομούς της Βορείου Ελλάδος. Στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, ο κ. Μητσοτάκης θα πάει μεν στη Λάρισα, όπου αναμένεται να είναι υποψήφιος στις εκλογές πέραν του Έβρου και του Δυτικού Τομέα της Β’ Αθηνών, αλλά θα πάει και στα Γρεβενά, “κλείνοντας” έτσι τις εκκρεμότητες με τους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας μετά την επίσκεψη σε Καστοριά, Φλώρινα και Κοζάνη προ ημερών. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης σχεδιάζει να ανέβει εκ νέου στη Θεσσαλονίκη στις αρχές Μαρτίου, λογικά λίγο πριν την προκήρυξη των εκλογών. Και, βεβαίως, έπεται συνέχεια στις…κανονικές προεκλογικές περιοδείες. Ειδήσεις σήμερα: Εύα Καϊλή: Δέκα ευρωβουλευτές καταγγέλλουν τις συνθήκες κράτησής της, λέει η Le Soir Ρωσία: «Μου έκαναν άγνωστη ένεση» – Στέλνουν σε γκούλαγκ Ρωσίδα δημοσιογράφο που μίλησε κατά του Πούτιν Πέθανε η Αμερικανίδα ηθοποιός και «σύμβολο του σεξ», Ράκελ Γουέλς

