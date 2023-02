Οικονόμου κατά Αρβανίτη: Επιτομή μίσους και ακρότητας η επίθεση σε Μητσοτάκη Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει προ ημερών τον πρωθυπουργό «ορισμό της ακροδεξιάς» Απάντηση στην λεκτική επίθεση που εξαπέλυσε προ ημερών από την Κεφαλονιά ο ευρωουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, έδωσε μέσω δήλωσής του, ο Γιάννης Οικονόμου. Στην αναφορά του, ο κ. Αρβανίτης είχε χαρακτηρίσει τον πρωθυπουργό σαν «τον ορισμό της ακροδεξιάς», εμπλέκοντας… και την αρία φυλή, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να του απαντά: «Οι δηλώσεις του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αρβανίτη -ο οποίος επιτέθηκε σκαιά στον Πρωθυπουργό με φρικώδεις χαρακτηρισμούς και προέβη στην καινοφανή εξίσωση της αριστείας με το ναζισμό- συνιστούν επιτομή του μίσους και της ακρότητας. Αν ο κ. Τσίπρας δεν τον αποδοκιμάσει και δεν τον εγκαλέσει στην τάξη, θα είναι συνυπεύθυνος για την ευτέλεια του λόγου του κ. Αρβανίτη. Ο κ. Αρβανίτης αποτολμά να λασπώσει την παράταξη που αποκατέστησε τη Δημοκρατία, που συνέλαβε και φυλάκισε τους νεοναζί. Ευτέλεια, συνεπώς, και θράσος από εκείνους που δεν έβρισκαν αίθουσα για τη δίκη των νεοναζί, που ψήφισαν μαζί τους την απλή αναλογική, που ήταν αδιάντροπα «απόντες» ψελλίζοντας παρών στην ψήφιση της διάταξης για την προστασία της Δημοκρατίας από εγκληματικές οργανώσεις και πρόσωπα». Η σχετική τοποθέτηση του Κώστα Αρβανίτη Στην «επίθεση» που είχε εξαπολύσει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Κεφαλονιά, είχε αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: «Εδώ βλέπουμε καθημερινά ότι αυτή η διεθνής ακροδεξιά, που είναι ο Μητσοτάκης, ο ορισμός. Ήμουν από τους πρώτους και λίγους που είπα ότι ο Μητσοτάκης είναι alt-right και είχαν θυμώσει και οι σύντροφοί μου, μου έλεγαν πως είναι υπεροβολικός, καθώς ο Μητσοτάκης είναι φιλελεύθερος. Όμως αυτό φαινόταν, όταν ο Σχοινάς έφερνε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής για το προσφυγικό. Κοιτάξτε τι κρύβεται πίσω από τον Μητσοτάκη. Τι είπε… οι άριστοι. Δεν είναι μόνο ταξικό… είναι η άρια φυλή. Κρύβεται πολύς φασισμός κάτω από την ολική αντίληψη των αρίστων. Ούτε η Αριστερά δεν είχε αντανακλαστικά να απαντήσει σε αυτή την ιστορία. Απαντούσε φοβικά. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Αυτός είναι και τυχοδιώκτης, απατεώντας και κάτι παραπάνω». Ειδήσεις σήμερα: H Kάρμεν Ηλέκτρα πόζαρε ημίγυμνη και κάλεσε τους θαυμαστές της στο OnlyFans για… περισσότερα «Η Καϊλή είναι μάνα, πρέπει να είναι σπίτι στο παιδί της», η γραμμή του «δικηγόρου του διαβόλου» Κόντρα Ακρίτα με ΚΚΕ για την ομοφοβία και στη μέση ο Μπιμπίλας BEST OF NETWORK 16.02.2023, 17:45 16.02.2023, 16:17 16.02.2023, 16:26 16.02.2023, 09:48 16.02.2023, 09:47 16.02.2023, 15:57

