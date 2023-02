Οικονόμου: Ο Τσίπρας χωρίς περίσκεψη, χωρίς γνώση, χωρίς αιδώ λέει ξανά ψέματα H οικονομία, που τόσο πάσχισε να διαλύσει, είναι αυτή που επιτρέπει στην Ελλάδα να ανθίσταται στις επιπτώσεις των διεθνών κρίσεων ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «Παρότι υπάρχουν ατράνταχτα, διεθνώς αναγνωρισμένα, στοιχεία για την θετική πορεία και την ευοίωνη προοπτική της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Τσίπρας επιδίδεται σε προσωπικές εκτιμήσεις: χωρίς περίσκεψη, χωρίς γνώση, χωρίς αιδώ. Και φυσικά ξανά σε ψέματα. Πολλά ψέματα. Η στάση του αγγίζει τα όρια του ιλαροτραγικού. Η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας, που τόσο πάσχισε να διαλύσει ο κ. Τσίπρας, είναι αυτή που επιτρέπει στην Ελλάδα να ανθίσταται στις επιπτώσεις των διεθνών κρίσεων και να στηρίζει επί μακρόν τους πολίτες, έμπρακτα και απτά», δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολιάζοντας όσα είπε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μετά την επίσκεψή του στην Τράπεζα της Ελλάδας, πρόσθεσε: «Όσο μιλά για τους πλειστηριασμούς, χωρίς να απολογείται για τα πεπραγμένα του στο διάστημα 2015-2019, τόσο εκτίθεται στην κοινή γνώμη». Ειδήσεις σήμερα: Qatargate: Στη φυλακή παραμένει η Εύα Καϊλή – Τι αποφάσισαν οι δικαστές Μίλτος Τεντόγλου: Γύρισε Ελλάδα μετά το ρεκόρ – «Οι κριτές ψάχνονταν, δεν ήξεραν τι τους γίνεται» Σεισμός στην Τουρκία: Το Καχραμανμαράς πριν και μετά – Ερείπια ολοκαίνουριος ουρανοξύστης BEST OF NETWORK 16.02.2023, 17:45 16.02.2023, 16:17 16.02.2023, 16:26 16.02.2023, 09:48 16.02.2023, 09:47 16.02.2023, 15:57

