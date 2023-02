«Πόθεν έσχες» – Βουλή: Κατατέθηκε το νέο νομοσχέδιο – Οι αλλαγές στις δηλώσεις

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την αντικατάσταση του τρόπου και περιεχομένου υποβολής των δηλώσεων «πόθεν έσχες» (περιουσιακής κατάστασης) και οικονομικών συμφερόντων. Με το νομοσχέδιο η όλη διαδικασία υποβολής και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης αντικαθίσταται από ένα σαφές και κατανοητό νομοθέτημα, που απλοποιεί την υποβολή για όλους τους υπόχρεους και αποσαφηνίζει το πλαίσιο ελέγχου για τους ελεγκτές, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης. Παράλληλα, «ενισχύεται η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος περισσότερων δηλώσεων, εξαλείφοντας, παράλληλα, τα σημερινά φαινόμενα πολυδιάσπασης οδηγιών και κατευθύνσεων από τους ελεγκτές που οδηγούν σε διαφορετική αντιμετώπιση υπόχρεων από τους ελεγκτές επί παρόμοιων υποθέσεων». Επιπλέον, οριοθετείται η εποπτεία και ο συντονισμός της διαδικασίας από ένα μόνο όργανο (δηλαδή, ένα όργανο πλέον θα δίνει σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις στους ελεγκτές). Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, με το εν λόγω νομοσχέδιο: 1. «Τακτοποιείται» νομοθετικά το υφιστάμενο άτακτο, αποσπασματικό και εν τέλει δυσνόητο νομοθετικό πλαίσιο, εντάσσοντας τις σημερινές 49 περιπτώσεις υπόχρεων σε μόλις 13 εύληπτες κατηγορίες. 2. Παύει η αναχρονιστική και περιττή ταλαιπωρία των υπόχρεων να συλλέγουν οι ίδιοι τα στοιχεία της δήλωσης που είναι ευχερώς διαθέσιμα στο ελεγκτικό όργανο (βλ. ανάγκη λήψης βεβαιώσεων από κάθε τράπεζα για το υπόλοιπο των λογαριασμών κ.λπ.), δεδομένου ότι πλέον όλα τα αναγκαία στοιχεία της δήλωσης θα αποτυπώνονται αυτόματα στη δήλωση, μέσω των οικείων ηλεκτρονικών συστημάτων, με αποτέλεσμα ο υπόχρεος να αρκεί απλώς να συναινέσει για την υποβολή της. 3.Τίθενται ετησίως σαφείς και μετρήσιμοι ελεγκτικοί στόχοι, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η αύξηση του αριθμού των κατ’ έτος ελεγχομένων δηλώσεων, μέσω της εισαγωγής κριτηρίων που θέτει η Επιτροπή Ελέγχου και του ορισμού ελάχιστου ποσοστού (minimum πλαφόν) ελεγχομένων υποθέσεων. 4. Αποφεύγεται η πολυδιάσπαση του ελεγκτικού έργου που υφίσταται σήμερα με τέσσερα ελεγκτικά όργανα, μέσω της αποκλειστικής αρμοδιότητας πλέον ενός μόνο οργάνου (της σημερινής Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003) να κατανέμει το ελεγκτικό έργο μεταξύ των ειδικών οργάνων και να ορίζει τον συντονιστή για την επίτευξη του ετήσιου ελεγκτικού στόχου. Ειδήσεις σήμερα: «Έκανα 8,41 μ. και έφυγα, ένα παπούτσι δεν κάνει τον αθλητή», λέει ο Τεντόγλου «Πήγαινα στο ιατρείο του, με βίασε πάνω από δύο φορές» κατέθεσε η 12χρονη για τον δερματολόγο Οικογένεια Λεβέντη – Αλγιαννάκη: Στο «σφυρί» τρία ακόμη ακίνητα για χρέη του γιου

