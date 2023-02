Σε κοινές δράσεις με τους Ευρωπαίους σοσιαλδημοκράτες προσβλέπει ο Ανδρουλάκης για τις παρακολουθήσεις

Στις κοινές δράσεις με τους άλλους Ευρωπαίους σοσιαλδημοκράτες προσβλέπει ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά και τη χθεσινή ειδική συνεδρίαση, όπου μίλησε για τη θωράκιση των θεσμών και ενός κράτους δικαίου. Ήταν άλλωστε πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών η ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου, την οποία είχε ζητήσει ο αρχηγός και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να αναπτυχθεί το θέμα με τίτλο: «Η διάβρωση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα: Το σκάνδαλο των υποκλοπών και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης». Εκτός από το Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατηγορώντας την μεταξύ άλλων ότι «τα τελευταία χρόνια οι θεσμοί έχουν υποστεί σοβαρά πλήγματα», το λόγο πήραν κυρίως σοσιαλδημοκράτες ευρωβουλευτές από τις άλλες χώρες- οι συνάδελφοί τους από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που συμμετείχαν ( ο κ. Μεϊμαράκης, οι κυρίες Βόζενμπεργκ και Ασημακοπούλου, ο πρόεδρος της PEGA και δύο Πορτογάλοι) επιχείρησαν να αναχαιτίσουν τη γενικευμένη κριτική καλώντας τους συνομιλητές να μην εμπλέκονται στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα της χώρας μας. Αντιθέτως οι ευρωβουλευτές από την οικογένεια κυρίως των ευρωσοσιαλιστών και της αριστεράς επέμειναν στην ανάδειξη του «καμβά» που ανέπτυξε ως πρώτος ομιλητής στη συνεδρίαση ο κ. Ανδρουλάκης. Ζωντανά στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”Ο ελληνικός λαός αξίζει περισσότερα από έναν συνεχιζόμενο κατήφορο” Ομιλία στην ειδική συνεδρίαση της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατόπιν αιτήματος της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών με θέμα: “Η διάβρωση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα: Το σκάνδαλο των υποκλοπών και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης”Posted by Νίκος Ανδρουλάκης on Wednesday, February 15, 2023 «Η Δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς ένα ισχυρό και αξιόπιστο για τον πολίτη κράτος δικαίου, που εγγυάται την προστασία των δικαιωμάτων του απέναντι στην κρατική αυθαιρεσία», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης προσθέτοντας ότι «η απάντηση σε αυτή τη διολίσθηση δεν μπορεί να είναι οι συμψηφισμοί μεταξύ αυτής και της προηγούμενης κυβέρνησης, καθώς ο ελληνικός λαός αξίζει πολύ περισσότερα από έναν συνεχιζόμενο κατήφορο». Μιλώντας με την ιδιότητα του ευρωβουλευτή αλλά και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στο ότι οι υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποκάλυψαν την απόπειρα παγίδευσης του κινητού του με το Predator, έκανε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την παρακολούθηση του κινητού του από την ΕΥΠ σημειώνοντας ότι «έλεγαν δημόσια ότι επιδιώκουν να έρθουν όλα στο φως, αλλά το μόνο που είδαμε ήταν σκοτάδι και προσπάθεια ενοχοποίησης των θυμάτων» και συμπλήρωσε ότι: «Ένας στενός πυρήνας στο Μέγαρο Μαξίμου με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του Πρωθυπουργού εργαλειοποιώντας την ΕΥΠ, παρακολουθούσε με το αιτιολογικό του δήθεν «εθνικού κινδύνου» εκτός από εμένα, δημοσιογράφους, Ευρωβουλευτές ακόμη και εν ενεργεία Υπουργό αλλά και ηγετικά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων». Αναφερόμενος στον Τύπο εκτίμησε ότι « αντί να ελέγχει, υποτάσσεται όλο και περισσότερο στην εκάστοτε εξουσία» και υπογράμμισε ότι: «Ακόμα και το αίτημά που έχω από το φθινόπωρο ανακοινώσει και καταθέσει μαζί με έγκριτους συνταγματολόγους, ώστε να διαπιστωθεί αν η Ελληνική Κυβέρνηση όταν με παρακολουθούσε το 2021, παραβίαζε τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες για την ασυλία μου, σήμερα γίνεται αντικείμενο συκοφαντίας. Παρουσιάζεται από διαπλεκόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ως μία προσπάθειά μου να προστατευτώ από ένα δήθεν σκάνδαλο που εμπλέκονται τρίτες χώρες. Όσο και να προσπαθούν με σενάρια επιστημονικής φαντασίας, που θυμίζουν QAnon και Τραμπ να λυγίσουν την αποφασιστικότητά μου να είστε σίγουροι ότι δεν θα καταφέρουν τίποτα». Στη συνέχεια έκανε λόγο για το ρόλο της Δικαιοσύνης και τις θεσμικές πρωτοβουλίες που έλαβε «αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα που μου δίνει η ελληνική και ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη». Απευθυνόμενος τέλος στους συνάδελφούς του στο ευρωκοινοβούλιο εξήγησε ότι «ο μεγαλύτερος από τους κινδύνους είναι ο εθισμός και ο συμβιβασμός των πολιτών με την ιδέα ότι είναι ανυπεράσπιστοι απέναντι στην κακόβουλη χρήση της τεχνολογίας», ισχυρίστηκε ότι «αφήσαμε το πεδίο ελεύθερο στην επέλαση των fake news και των τερατολογιών του διαδικτύου» και τους κάλεσε σε έναν κοινό αγώνα: «Ας κάνουμε ως Ένωση κάτι δραστικό και θεσμικό για να προλάβουμε τον πλήρη ευτελισμό της έννοιας του κράτους δικαίου. Εκτός και αν πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει η Ενωμένη Ευρώπη χωρίς τις εγγυήσεις του». Στη συζήτηση εκ μέρους της σουηδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, το λόγο πήρε η υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της χώρας, Τζέσικα Ρόσβαλ, η οποία δήλωσε ότι «η σουηδική Προεδρία θεωρεί την προστασία των κοινών αξιών του Κράτους Δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως βασική προτεραιότητα του εξαμήνου» και ότι «πρέπει να υπερασπιστούμε αυτές τις αξίες και κυρίως στη σημερινή συγκυρία με τον πόλεμο στις πύλες της Ευρώπης». Η Σοφί ιν’ τ Βελντ επεσήμανε ότι «η δουλειά μας δεν είναι να προστατεύουμε το ένα πολιτικό κόμμα ή το άλλο. Η δουλειά μας είναι να προστατεύουμε την ελληνική δημοκρατία για όλους». Η Ελίζα Βόζενμπεργκ κατά την τοποθέτησή της τόνισε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές ομάδες που «εμμονικά και σκόπιμα στοχοποιούν την Ελλάδα» και πρόσθεσε ότι «με την υιοθέτηση αυθαίρετων ισχυρισμών, και με αθέμιτες παρεμβάσεις, ιδίως κατά την προεκλογική περίοδο, κάποιοι επιδιώκουν να πλήξουν την ελληνική κυβέρνηση, στηρίζοντας την προεκλογική καμπάνια της αντιπολίτευσης- αυτή είναι η αλήθεια». Η επίσης ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου επανέλαβε ότι «Σήμερα δεν βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε το κράτος δικαίου. Είμαστε εδώ επειδή οι της αριστεράς και οι ευρωσοσιαλιστές θέλουν να επηρεάσουν τις εκλογές στην Ελλάδα». Ανέφερε ακόμη ότι «όλα αυτά γίνονται επειδή προηγείται στις δημοσκοπήσεις ο κ. Μητσοτάκης». Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Παπαδημούλης, αντιπρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου αλλά και ο Κώστας Αρβανίτης, ευρωβουλευτής άσκησαν δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο κ. Παπαδημούλης απευθυνόμενος μάλιστα στον κ. Ανδρουλάκη υποστήριξε ότι «θέλω να πιστεύω, για να μην πω ότι είμαι βέβαιος, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, θύμα αυτών των μεθοδεύσεων, θα συμβάλλει προκειμένου να γίνει η Ελλάδα μια σύγχρονη ευρωπαϊκή, δημοκρατική χώρα, που να μην θυμίζει την Πολωνία και την Ουγγαρία και να έχουμε στις επόμενες εκλογές άλλη κυβέρνηση και άλλο πρωθυπουργό». Στην ειδική συνεδρίαση πήρε το λόγο και ο πρώην ευρωβουλευτής της Ν.Δ. και νυν του Renew Europe, Γιώργος Κύρτσος, ο οποίος κάλεσε την «Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου». Ειδήσεις σήμερα: Μήνυση σε Γουάιλντ και Σουντέικις από την νταντά των παιδιών τους: «Αναπλήρωνα τη μάνα» «Σαφάρι» κατά των social media, μετά τους εργολάβους, στην Τουρκία – Δεκάδες συλλήψεις Οι νέες προσθήκες στο «καλάθι του νοικοκυριού» και τα προϊόντα για τη Σαρακοστή

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )