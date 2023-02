ΣΥΡΙΖΑ για Αρχαιολογικό Μουσείο: Μας κατηγορούσαν για μουσαμάδες και ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει μακέτες Κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη ότι «ενώ κάνει σπέκουλα σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά το Μετρό της Θεσσαλονίκης ο ίδιος σήμερα εγκαινιάζει με τυμπανοκρουσίες σχέδια επί χάρτου» «Ο κ. Μητσοτάκης αντί για έργα εγκαινιάζει μακέτες», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας τα εγκαίνια της επέκτασης του Αρχαιολογικού Μουσείου, από τον πρωθυπουργό. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του υποστηρίζει: «Όσο πλησιάζουν οι εκλογές ο κ. Μητσοτάκης κατεβαίνει με ταχύτητα φωτός τα σκαλιά του αυτοεξευτελισμού του. Αντί για έργα, χωρίς ίχνος ντροπής εγκαινιάζει μακέτες και πανηγυρίζει. Αφού η πρόχειρη εξαγγελία του στις προγραμματικές δηλώσεις του 2019 για ενοποίηση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο πήγε στράφι, σήμερα έκανε “εγκαίνια μακέτας” της επέκτασης του Αρχαιολογικού Μουσείου λέγοντας μάλιστα ότι “γίνεται πραγματικότητα ένα προσωπικό του όνειρο”». Συνεχίζοντας κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη ότι «ενώ κάνει σπέκουλα σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά το Μετρό της Θεσσαλονίκης, ένα έργο που το παρέλαβε στο τελικό του στάδιο και κατάφερε με τους χειρισμούς του να καθυστερήσει την έναρξη λειτουργίας του από τα μέσα του 2020 στα τέλη του 2023, ο ίδιος σήμερα εγκαινιάζει με τυμπανοκρουσίες σχέδια επί χάρτου. Κατηγορούσε τον ΣΥΡΙΖΑ, που παρέδιδε ολοκληρωμένα έργα, για “μουσαμάδες” και ο ίδιος σήμερα εγκαινιάζει “μακέτες”». Ειδήσεις σήμερα: Εύα Καϊλή: Δέκα ευρωβουλευτές καταγγέλλουν τις συνθήκες κράτησής της, λέει η Le Soir Ρωσία: «Μου έκαναν άγνωστη ένεση» – Στέλνουν σε γκούλαγκ Ρωσίδα δημοσιογράφο που μίλησε κατά του Πούτιν Πέθανε η Αμερικανίδα ηθοποιός και «σύμβολο του σεξ», Ράκελ Γουέλς BEST OF NETWORK 15.02.2023, 18:07 15.02.2023, 18:45 10.02.2023, 16:16 15.02.2023, 21:34 15.02.2023, 21:32 15.02.2023, 16:00

