ΣΥΡΙΖΑ: Συνάντηση Τσίπρα – Στουρνάρα για την κατάσταση του τραπεζικού συστήματος

Εντείνει τους αντιπολιτευτικούς του ρυθμούς ο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική Συμμαχία στο μέτωπο των πλειστηριασμών, καθώς το μήνυμα που εκπέμπεται με κάθε μέσο από την Κουμουνδούρου είναι πως υφίστανται εναλλακτικές λύσεις για τους δανειολήπτες. Στην κατεύθυνση αυτή, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να παρουσιαστεί το «ολοκληρωμένο σχέδιο» της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ιδιωτικό χρέος, προκειμένου να τεθεί αναλυτικά εις γνώση των πολιτών η δέσμη των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για το ζήτημα, με αιχμή του δόρατος την προστασία της πρώτης κατοικίας. Στο ίδιο πλαίσιο, ο «πρώτος νόμος της προοδευτικής κυβέρνησης θα είναι η προστασία πρώτης κατοικίας και η δυνατότητα ρύθμισης των χρεών» είχε δεσμευθεί εδώ και λίγες ημέρες ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη να αναστείλει άμεσα με ΠΝΠ τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας ως τις εκλογές, κάνοντας παράλληλα λόγο για «ένα γενικευμένο κύμα εκατοντάδων χιλιάδων πλειστηριασμών». Πλατφόρμα με κριτήρια Στην ανάγνωση της Κουμουνδούρου, πρόκειται για «ένα οργανωμένο σχέδιο με στόχο τη μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου που έχει ποτέ συμβεί από τα λαϊκά και μεσαία στρώματα, προς τα funds του εξωτερικού και τις τράπεζες», σε αντίθεση με τους πλειστηριασμούς επί των ημερών του, οι οποίοι «δεν είναι πολλοί», όπως υποστήριξε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Ο ίδιος προανήγγειλε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, ένα νέο «κανονιστικό πλαίσιο», λέγοντας πως «θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα προτεραιοποίησης των ρυθμίσεων, μέσα από μια εύκολη πλατφόρμα με κριτήρια τα οποία θα είναι ευρέως αποδεκτά και θα είναι κοινωνικά κριτήρια, για όσους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και δεν καλύπτονται από αυτή τη διαδικασία, να υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στα δικαστήρια, όπως με τον νόμο Κατσέλη». Παράλληλα, περιέγραψε για τους «αδύναμους» πως «θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να μπορέσουν να ρυθμίσουν το χρέος τους με βάση τις οικονομικές τους δυνατότητες». «Και βεβαίως για τους πιο ευάλωτους θα υπάρχει κρατική αρωγή. Δηλαδή επιδότηση της δόσης από το Ελληνικό Δημόσιο και για τους πιο ευάλωτους», όπως είπε. Η κλιμακωτή, αυτή στήριξη, αλλά και ένα νέο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με το ζήτημα των πλειστηριασμών απασχολούν εντατικά την Κουμουνδούρου, με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα να συναντάται, κατά πληροφορίες, σήμερα το μεσημέρι με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα προς ενημέρωση για την κατάσταση του τραπεζικού συστήματος, μολονότι η Κουμουνδούρου δεν έχει καταστήσει γνωστή τη σημερινή συνάντηση. Στην ατζέντα της συνάντησης, ωστόσο, αναμένεται να βρεθούν η πορεία της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος, αλλά και η κατάσταση που επικρατεί με τα δάνεια, στο πρώτο τετ α τετ που θα έχουν οι κύριοι Τσίπρας και Στουρνάρας, μετά το 2016. Σάββατο τα ψηφοδέλτια Στο ενδιάμεσο, πυρετώδεις είναι οι διαδικασίες για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς ο μεγαλύτερος κορμός τους αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα το Σάββατο, οπότε και θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος. Από το παζλ του 80% περίπου των υποψηφιοτήτων που θα ανακοινωθούν, κενές θέσεις θα υπάρχουν στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, αλλά και στις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες της χώρας, καθώς η Κουμουνδούρου επιθυμεί να διατηρήσει το προνόμιο της έκπληξης, στην τελική ευθεία πριν από τις κάλπες. Μέρος της προεκλογικής της ετοιμότητας είναι, άλλωστε, και το πρόγραμμα των περιοδειών του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο οποίος θα βρεθεί αύριο στη Θεσσαλία, περιοδεύοντας σε αγροτικές περιοχές. Ειδήσεις σήμερα: Εύα Καϊλή: Δέκα ευρωβουλευτές καταγγέλλουν τις συνθήκες κράτησής της, λέει η Le Soir Ρωσία: «Μου έκαναν άγνωστη ένεση» – Στέλνουν σε γκούλαγκ Ρωσίδα δημοσιογράφο που μίλησε κατά του Πούτιν Πέθανε η Αμερικανίδα ηθοποιός και «σύμβολο του σεξ», Ράκελ Γουέλς Γεωργία Σαδανά 16.02.2023, 07:00 UPD: 16.02.2023, 08:28 24 ΣΧΟΛΙΑ

