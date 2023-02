Τσίπρας: Η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων περνάει «πιο δύσκολα από ποτέ» Τον τελευταίο ένα-ενάμιση χρόνο, κάθε ελληνική οικογένεια βιώνει ένα «μικρό Γολγοθά» και η ακρίβεια «επηρεάζει όχι μόνο τους ευάλωτους, αλλά και τη μεσαία τάξη», υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Την άποψη ότι η οικονομική κατάσταση των πολιτών είναι «πιο δύσκολη από ποτέ» ακόμα και συγκριτικά με την περίοδο του πρώτου μνημονίου, εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη του στον τηλεοπτικό σταθμό TRT ενόψει της αυριανής περιοδείας του στη Θεσσαλία, ενώ επέκρινε την επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης ως «κινήσεις πανικού» πριν τις εκλογές. Σχολίασε ότι οι επερχόμενες εκλογές γίνονται «σε μια περίοδο πολύ δύσκολη» ιδίως, τον τελευταίο ένα – ενάμιση χρόνο, κατά την οποία κάθε ελληνική οικογένεια βιώνει ένα «μικρό γολγοθά». Η κατάσταση αυτή, σημείωσε, επηρεάζει όχι μόνο τους ευάλωτους, αλλά και τη μεσαία τάξη, καθώς τα εισοδήματα έχουν υποστεί ουσιαστικά μείωση 20% και στον κατώτατο μισθό 40%, εκτιμώντας πως ο κόσμος «αναζητά ουσιαστικές απαντήσεις». Κληθείς να σχολιάσει τις τελευταίες παροχές της κυβέρνησης στους συνταξιούχους, υπογράμμισε πως «με παροχές τελευταίας στιγμής και μάλιστα εφάπαξ καμία κυβέρνηση δεν άλλαξε το κλίμα». «Το μυρίζονται ότι πρόκειται για κινήσεις πανικού», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι αφού στέρησε «7 δισ.» από τους συνταξιούχους τώρα τους δίνει «300 ευρώ, φιλοδώρημα πριν την κάλπη». «Μια λογική που ευτελίζει και τον ίδιο τον πολίτη» και τον «υποβαθμίζει», όπως είπε, τονίζοντας πως αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι «όραμα και προοπτική για το μέλλον». Όπως είπε, «στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της χώρας μπορούμε να έχουμε μια πολιτική που θα προστατεύσει τους αδύναμους και τους μεσαίους και ταυτόχρονα θα έχει δώσει αναπτυξιακή προοπτική, με μια επιχειρηματικότητα βιώσιμη και σταθερή, απαλλαγμένη από τα βαρίδια της γραφειοκρατίας διαφθοράς». Σχολίασε, μάλιστα, ότι «δεν υπήρχε ποτέ άλλοτε τόσο εκτεταμένη διαφθορά στο δημόσιο». «Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, έχει σκάνδαλο», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και στα «δισ. απευθείας αναθέσεων» την περίοδο της πανδημίας. «Αισχροκέρδεια Μητσοτάκη» Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε, ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων περνάει «πιο δύσκολα από ποτέ» ακόμα και σε σχέση την περίοδο που εφαρμόστηκαν τα μέτρα του πρώτου μνημονίου με τις μειώσεις μισθών, ιδίως στο δημόσιο τομέα και τη διόγκωση της ανεργίας, λόγω της «οριζόντιας συρρίκνωσης» των εισοδημάτων εξαιτίας του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Στο πλαίσιο αυτό, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την πως σε μια «από τις χειρότερες στιγμές», «δε σεβάστηκε του θεσμούς», δημιούργησε έναν «μηχανισμό προπαγάνδας και υπέρβασης κάθε ορίου κράτους δικαίου και δημοκρατικής λειτουργίας» με «παρακολουθήσεις και χειραγώγηση των μέσων», ότι χρησιμοποίησε «άθλιες μεθόδους» για να επιβάλει μια «άθλια πολιτική». Ειδικότερα, σχολίασε ότι έχουμε το «ακριβότερο ρεύμα» και την «ακριβότερη βενζίνη στην ΕΕ», καθώς και την «ψαλίδα των τιμών από τον παραγωγό μέχρι το ράφι». «Όλα αυτά είναι μέσα σ ένα πλαίσιο που έχει στόχο να ευνοήσει συμφέροντα συγκεκριμένα», είπε, στηλιτεύοντας τη στάση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης ότι πρόκειται για «γενικευμένο φαινόμενο» και ότι «δεν φταίει». «Η αισχροκέρδεια δεν είναι γενικευμένο φαινόμενο. Είναι αισχροκέρδεια – Μητσοτάκη», τόνισε, επιρρίπτοντας ευθύνες στον πρωθυπουργό για την έλλειψη ελέγχων, αφήνοντας «ανεξέλεγκτη την κερδοσκοπία» και την αγορά να τα «ρυθμίζει όλα». Στον αντίποδα, είπε, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που πιστεύει ότι το κράτος έχει «ευθύνη να προστατεύσει τον πολίτη και να ρυθμίσει την αγορά». «Όταν βλέπει τέτοια φαινόμενα οφείλει να παρεμβαίνει προκειμένου να βάζει φρένο στην αισχροκέρδεια και να φορολογεί τα υπερκέρδη». Αναφερόμενος, ειδικά στο ζήτημα της «ψαλίδας των τιμών», διερωτήθηκε «που πάνε αυτά τα κέρδη;» και είπε πως πρόκειται για τα ίδια υπερκέρδη με το ρεύμα και τη βενζίνη, τονίζοντας πως την ίδια στιγμή είναι χαμηλότερο το «κατά κεφαλήν εισόδημα». Όσον αφορά την κριτική από την κυβέρνηση ότι δεν είναι ακριβή τα νούμερα που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε πως σημασία έχει τι λέει ο κόσμος και όχι η κυβέρνηση, και παρέπεμψε στις επερχόμενες εκλογές, των οποίων το διακύβευμα θα είναι όχι μόνο το «ποιος φταίει» αλλά και το «τι θα κάνουμε για να αλλάξει». «Η αντίληψη της κυβέρνησης της ΝΔ και του κ. Μητσοτάκη είναι ότι δε θα παρέμβουμε καθόλου» απέναντι στην «αβυσσαλέα επιθυμία των πλουσίων να γίνουν πλουσιότεροι, αδιαφορώντας αν η μεγάλη πλειοψηφία χάνει», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι σε όλα τα κράτη της ΕΕ υπήρξαν «περισσότερες ή λιγότερες» κρατικές παρεμβάσεις λόγω της «ιδιαίτερης συνθήκης» της πανδημίας και του πολέμου, ενώ εδώ «καμία παρέμβαση». Ερωτηθείς και για το μέτρο των 120 δόσεων στους επιχειρηματίες, είπε πως είναι «θετικό», ωστόσο, τόνισε πως «δε λύνει το πρόβλημα» και γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει τη διαγραφή μέρους του χρέους τους που δημιουργήθηκε μέσα στην πανδημία. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τους πλειστηριασμούς Ο Αλέξης Τσίπρας αφού άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα των πλειστηριασμών, προανήγγειλε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρουσιάσει μια πρόταση που θα έχει δυο σκέλη. «Το σκέλος της επαναφοράς της νομικής προστασίας της πρώτης κατοικίας και την υποχρεωτικότητα στον πιστωτή να κάτσει στο τραπέζι της ρύθμισης». Σημείωσε ότι αν στη ρύθμιση αυτή ανταποκρίνεται ο πολίτης, η προστασία της κατοικίας του θα είναι διασφαλισμένη. Εξήγησε ότι με αυτόν τον τρόπο οι servicers που τώρα προσδοκούν για ένα ακίνητο να πάρουν μια υπεραξία 70%-80%, θα πάρουν ένα «εύλογο κέρδος» 5-%10% και θα δώσουν τη δυνατότητα για μια ρύθμιση σε βάθος χρόνου. «Αν αυτό δεν συμβεί η αλλαγή ιδιοκτησίας που θα δούμε τα επόμενα χρόνια θα είναι η μεγαλύτερη που έχουμε δει από τον Β Παγκόσμιο», σχολίασε. Επισήμανε ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ καλύπτει την πρώτη κατοικία, την επαγγελματική στέγη και την αγροτική γη, ενώ προανήγγειλε ότι θα επιδιώξει και συνάντηση με την ΕΚΤ. Τόνισε ότι «αυτό που γίνεται τώρα είναι είναι ζήτημα επιλογής, είναι ένα σχέδιο η αναδιανομή πλούτου», προσθέτοντας ότι το ίδιο συμβαίνει και με τη διαχείριση της ακρίβειας. Ο κ. Τσίπρας είπε ότι απετράπη μια τρομακτική αναδιανομή πλούτου χάρη στο νόμο Κατσέλη και πως ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και μετά επέκτεινε αυτόν το νόμο με το νόμο Σταθάκη και για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία. Σημείωσε ότι ήταν προστατευμένος ο ευάλωτος πολίτης αν μπορούσε να αποδείξει την αδυναμία του και πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άφησε αυτή την προστασία εν ισχύ μέχρι το Δεκέμβριο ‘19, και πως ο κ. Μητσοτάκης την επέκτεινε μέχρι τον Οκτώβριο 2020 και μετά έφερε τον νέο πτωχευτικό κώδικα. Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είδε το «τσουνάμι» που ερχόταν βλέποντας ότι αίρεται η προστασία, όπως είπε, έκανε πρόταση μομφής. Κατηγόρησε τη ΝΔ ότι έδωσε προτεραιότητα στους πλειστηριασμούς και «τώρα ιδιοκτήτες ειναι τα funds και οι τράπεζες» και πως μεταφέρθηκε πολύ μεγάλο μέρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις τράπεζες στα funds και ότι αυτή η μεταφορά αποφάσισε να είναι αφορολόγητη παρακάμπτοντας τον νόμο του 2015. Υποστήριξε πως «σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στην απειλητική εκδοχή 700.000 ιδιοκτήτες που προστατεύονταν από τους νόμους Κατσέλη και Σταθάκη να είναι μπροστά σε τσουνάμι πλειστηριασμών χωρίς καμία προστασία». Είπε ακόμη ότι ο εξωδικαστικός που θέσπισε η κυβέρνηση δεν δίνει καμία υποχρεωτικότητα στον πιστωτή να πάει σε ρύθμιση και πως όταν αυτό συμβαίνει και ο δανειολήπτης δεν έχει προστασία και ιδιοκτησία, η μόνη επιλογή του είναι ο πλειστηριασμός ή να βρει τρόπο να αποπληρώσει όλο το δάνειο μεμιάς. «Αυτά κάνουν οι λογής Πάτδησες», σχολίασε, προσθέτοντας ότι με το πλαίσιο που ψήφισε η ΝΔ έχουν τη δυνατότητα «να εκβιάζουν με καλύτερους όρους». «Αυτό δεν είναι απλά ληστεία, είναι απανθρωπιά, δεν μπορεί να το αφήσουμε να συμβαίνει», τόνισε. Μέτρα έκτακτης ανάγκης για τους αγρότες Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε υπαρξιακό το θέμα της υπαίθρου, του αγροτικού κόσμου, σημειώνοντας ότι χρειάζεται σχέδιο έκτακτης ανάγκης για να παραμείνουν στο χωράφι και να έχουν βιώσιμη προοπτική. Επισήμανε ότι η χώρα πρέπει να προσανατολιστεί σε ανταγωνιστικά προϊόντα στις ξένες αγορές, να επενδύσει στην καινοτομία να αξιοποιηθεί η νέα τεχνολογία, να εκσυγχρονιστεί η έννοια του παραγωγού. «Αυτό που περιμένει να ακούσει ο μέσος αγρότης είναι πώς θα επιβιώσει, χρειάζονται μέτρα έκτακτης ανάγκης», τόνισε, αναφέροντας συγκεκριμένα: Πρώτον, να θεσπιστεί αγροτικό πετρέλαιο, δηλαδή μη καταβολή του ΕΦΚ για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Δεύτερον, ειδική πρόνοια για το αγροτικό ρεύμα, πλαφόν στη λιανική για τους αγρότες και παραγωγούς για να περιορίσουν το κόστος. Τρίτον, να ακολουθηθεί το ισπανικό μοντέλο σε ό,τι αφορά μηδενικό ΦΠΑ στα είδη διατροφής μαζικής κατανάλωσης και για τα αγροτικά εφόδια. «’Αρα να μειωθεί έστω προσωρινά η φορολογία και να υπάρξει επιδοματική ενίσχυση για να μπορέσει να ανταπεξέλθει ο μέσος αγρότης». Στο πλαίσιο των μέτρων έκτακτης ανάγκης που προτείνει, ο κ. Τσίπρας σημείωσε την αναγκαιότητα προστασίας των αγροτικών γαιών από τους πλειστηριασμούς αλλά και ρύθμισης των χρεών αγροτών και κτηνοτρόφων με διαγραφή μέρους της ονομαστικής αξίας του χρέους και δόσεις. «Δηλαδή αυτό που προτείνουμε για τους μικρομεσαίους αφορά και τον αγροτικό πληθυσμό», είπε, τονίζοντας επιπλέον ότι «σημαντικό για εμάς ειναι και η κατεύθυνση του Ταμείου Ανάκαμψης που όπως το έχει διαχειριστεί η κυβέρνηση αφήνει έξω και μικρομεσαίους και αγρότες». Ερωτηθείς σχετικά είπε ότι πλήρης επανασχεδιασμός των κατευθύνσεων του Ταμείου δεν μπορεί να γίνει, όμως τόνισε ότι έχει έρθει ήδη σε επαφή και έχει κάνει συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις σημαντικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να ενταθούν χρηματοδοτήσεις που θα αφορούν τον αγροτικό-κτηνοτροφικό κόσμο και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα». Σχολίασε ότι «οι πόροι δεν μπορούν να κατευθύνονται σε 10 μεγάλες επιχειρήσεις» αλλά να κατανεμηθούν και με μια περιφερειακή δικαιοσύνη. Είπε ότι «οι συστημικές τράπεζες έχουν φροντίσει να χορηγήσουν δάνεια μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις και όχι στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα». Πρόσθεσε ότι τα στοιχεία που έχουν στη διάθεση της η ΤτΕ δείχνουν, όπως ανέφερε, ότι το τελευταίο διάστημα είχαμε δανειοδότηση 5 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 4,5 κατευθύνθηκαν σε μεγάλες επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα 500 εκατ. σε μικρομεσαίες και αυτά είχαν υψηλότερο επιτόκιο από αυτά που πήγαν στις μεγάλες. «Δεν μπορεί η οικονομία της αγοράς να λειτουργήςει χωρίς κάποιος να ρυθμίζει, το κράτος είναι αυτό που μπορεί να ρυθμίζει», υπογράμμισε. Ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση από τις εκλογές της απλής αναλογικής Τη βεβαιότητα του ότι στις εκλογές της απλής αναλογικής μπορεί να υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας ευρείας πλειοψηφίας που θα είναι κυβέρνηση σταθερότητας για τον τόπο και «θα επαναφέρει τη χώρα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κανονικότητας», θα διασφαλίσει την κοινωνική προστασία, «θα δώσουμε ανάσες σε μια κανονική λειτουργία της δημοκρατίας και της οικονομίας», εξέφρασε ο κ. Τσίπρας. Υπογράμμισε ότι εν αντιθέσει με τον κ. Μητσοτάκη, λέει ότι θα έχουμε μια εκλογή, τις εκλογές της απλής αναλογικής, «που μπορεί να δώσει μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση». «Με μια προϋπόθεση», τόνισε, «να είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ». Αυτό, τόνισε, προκειμένου να μπορεί μπορεί πρακτικά-αριθμητικά να υλοποιηθεί και, δεύτερον, διότι «η ηθική νομιμοποίηση για μια κυβέρνηση των νικητών που θα συμπεριλάβει κι άλλες προοδευτικές δυνάμεις απαιτεί το βασικό κόμμα να ειναι ο νικητής των εκλογών της απλής αναλογικής». Υπόθεση παρακολουθήσεων Ο κ. Τσίπρας μιλώντας για την υπόθεση των παρακολουθήσεων είπε ότι έχουμε μια κυβέρνηση που παρά την «προσπάθεια συγκάλυψης» «πιάστηκε με πειστήρια του εγκλήματος». Σημείωσε ότι το ζήτημα δεν έχει τελειώσει γιατί «δεν γνωρίζουμε αν συνεχίζει να λειτουργεί το predator, δεν μας έχει δώσει κανείς απάντηση». «Γνωρίζουμε πού βρίσκονται τα στοιχεία των παρακολουθήσεων; Ποιος τα έχει και εκβιάζει τούτη την ώρα; Ούτε αυτό το ξέρουμε», είπε. Επιπλέον είπε ότι «η κ. Βλάχου που υπέγραψε για τις παρακολουθήσεις είναι ακόμη στη θέση της» και ρώτησε: «Γνωρίζουμε αν έχει υπογράψει αυτές τις μέρες για να παρακολουθούμαστε όλοι μας; Έτσι θα πάμε στις εκλογές. Θα πάμε σε εκλογές χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα. Χωρίς να γνωρίζουμε αν, τούτη την ώρα που μιλάμε και σχεδιάζουμε στα επιτελεία μας όλα τα κόμματα, ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι συνδεδεμένος με το ένα αυτί να μας ακούει τι λέμε». Υποστήριξε πως «αν εκλεγεί ο κ. Μητσοτάκης μετά από όλα όσα έχει κάνει, στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα όρθιο». Παράλληλα είπε ότι ταυτόχρονα υπάρχει και το θέμα που βλέπει το φως της δημοσιότητας «και έχει να κάνει με τη δραστηριοποίηση στη χώρα μας εταιρειών που έρχονται από το Ισραήλ με στόχο τη χειραγώγηση του εκλογικού αποτελέσματος» και πως «ο εισαγγελέας δεν έχει ακόμα ασχοληθεί». «Ο κ. Μητσοτάκης που διέπραξε εγκλήματα εις βάρος της δημοκρατίας δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα έχει δισταγμό να συνεχίσει να τα διαπράττει και να κάνει κι ακόμα μεγαλύτερα στην πορεία προς τις εκλογές για να παραμείνει στην καρέκλα της εξουσίας», είπε.

