Φόρμουλα εκτόνωσης με τους καλλιτέχνες μετά τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Τι αλλάζει στο μισθολογικό

Σχεδόν δύο μήνες μετά την δημοσιοποίηση του προεδρικού διατάγματος 85/22 για το προσοντολόγιο του Δημοσίου, που πυροδότησε έντονες αντιδράσεις στον χώρο του Πολιτισμού, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε χθες την πρώτη του συνάντηση με τους εκπροσώπους των σωματείων ηθοποιών, μουσικών και χορευτών, καλλιτεχνικών σχολών και σπουδαστών, σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η κρίση που έχει δημιουργηθεί. Τι αλλάζει όμως μετά τον 2,5 ωρών αυτό διάλογο στο Μέγαρο Μαξίμου, ποιες είναι οι λύσεις που προτάθηκαν και τι σκοπεύουν να κάνουν οι καλλιτέχνες από δω και πέρα; Κομβικό σημείο της συζήτηση ήταν, αναμφισβήτητα, η ανακοίνωση του πρωθυπουργού σχετικά με την κατάθεση, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, νομοθετικής ρύθμισης η οποία θα εξισώνει μισθολογικά τους αποφοίτους καλλιτεχνικών σχολών, ανεξαρτήτως έτους αποφοίτησης, με αυτούς της επαγγελματικής βαθμίδας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Η ρύθμιση αυτή εξασφαλίζει πως όλοι όσοι εργάζονται σήμερα ή θα εργαστούν στο μέλλον στο Δημόσιο αλλά και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), παρέχοντας είτε καλλιτεχνικό, είτε εκπαιδευτικό έργο, θα αμείβονται με μισθούς που αντιστοιχούν στην ανώτερη Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ) και όχι σε αποφοίτους λυκείου. Με αυτόν τον τρόπο, εξάλλου, λύνεται και το θέμα των εργαζόμενων δύο ταχυτήτων, που είχε δημιουργηθεί επί των ημερών της Λυδίας Κονιόρδου στο υπουργείο Πολιτισμού, το 2017, όταν δόθηκε η διαβάθμιση (ΤΕ) μόνον σε όσους είχαν αποφοιτήσει μέχρι το 2003, αφήνοντας όλους τους υπόλοιπους στον αέρα, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι με τα ίδια ακριβώς προσόντα να αμείβονται διαφορετικά. Τα αιτήματα για απόσυρση των σημείων εκείνων του προεδρικού διατάγματος που αφορούν στους καλλιτέχνες – διαδικασία η οποία θα έπαιρνε μήνες – και για τη συνολική κατάταξή τους στην επαγγελματική βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) δεν έγιναν αποδεκτά. Όπως εξήγησε ο πρωθυπουργός «δεν μπορούν οι καλλιτέχνες να ενταχθούν στο καθεστώς της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, καθώς κατά τη φοίτησή τους δεν υπάρχει τεχνολογική εκπαίδευση». Παρόλα αυτά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την κατανόησή σχετικά με την χρόνια δυσφορία των καλλιτεχνών: «Έχετε ένα δίκιο να αισθάνεστε πληγωμένοι για τη διαχρονική αδιαφορία του κράτους σε θέματα που έχουν να κάνουν με την καλλιτεχνική εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή αναγνώριση των δικαιωμάτων σας. Είναι βέβαιο ότι έχουν γίνει πολλά λάθη στο παρελθόν και από προηγούμενες κυβερνήσεις» σημείωσε χαρακτηριστικά. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, πως η κυβέρνηση είναι στο πλευρό των καλλιτεχνών και όχι απέναντί τους: «Είμαστε εδώ για να λύνουμε προβλήματα και σίγουρα δεν έχουμε κανένα λόγο ή σχέδιο -επειδή τα άκουσα κι αυτά στο δημόσιο διάλογο- να βάζουμε απέναντί μας τον καλλιτεχνικό κόσμο». Η δεύτερη θετική είδηση που προέκυψε από τη χθεσινή συζήτηση ήταν η ανακοίνωση της δυνατότητας εισόδου αποφοίτων δραματικών και συναφών σχολών, με κατατακτήριες εξετάσεις, στο 3ο εξάμηνο τμημάτων ΑΕΙ. Με τον τρόπο αυτό οι καλλιτέχνες ενθαρρύνονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν ένα πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στον τομέα που τούς ενδιαφέρει, χρησιμοποιώντας ως «διαβατήριο» το δίπλωμα της ανώτερης καλλιτεχνικής σχολής από την οποία έχουν αποφοιτήσει. Σχετικά με την ανωτατικοποίηση των καλλιτεχνικών σπουδών, εξάλλου, έχει ανακοινωθεί προ ημερών από την κυβέρνηση, η έναρξη της διαδικασίας για την ίδρυση, μέχρι το 2025, Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών – ένα πάγιο αίτημα των καλλιτεχνών εδώ και δεκαετίες -, ο χαρακτήρας και το πλαίσιο της οποίας έχει καθοριστεί μέχρι το τέλος Μαρτίου, από τις ειδικές ομάδες εργασίες που έχουν ήδη συγκροτηθεί. Ποια στάση θα κρατήσουν καλλιτέχνες Η δέσμευση του πρωθυπουργού για την άμεση ένταξή τους στις αποδοχές της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, έγινε δεκτή με ικανοποίηση από την πλειοψηφία των συνομιλητών του. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Γιάννης Μόσχος έκανε λόγο για «ένα πολύ θετικό βήμα προς την εξεύρεση μιας συνολικής λύσης στα προβλήματα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που χρονίζουν», άποψη με την οποία συντάχθηκε πλήρως και ο κάτοχος της αντίστοιχης θέσης στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Αστέριος Πελτέκης. Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των σωματείων καλλιτεχνών και σπουδαστών τηρούν στάση αναμονής μέχρι να πάρουν στα χέρια τους το πλήρες κείμενο της νομοθετικής ρύθμισης, να αξιολογήσουν το περιεχόμενό της στο σύνολό του και να εξετάσουν αν τούς καλύπτει. Μία από τις παραμέτρους που θέλουν να διασφαλίσουν, μέσω μιας ερμηνευτικής εγκύκλιου, είναι πως το νέο νομοθετικό καθεστώς θα αφορά σε όλες τις νέες προκηρύξεις διαγωνισμών του Δημοσίου και θα υπερτερεί του προεδρικού διατάγματος. Μέχρι τότε θα συνεχίσουν τις ήδη προγραμματισμένες κινητοποιήσεις τους, με βασικότερη την 24ωρη απεργία που έχει προκηρυχθεί για αύριο, Παρασκευή. Ειδήσεις σήμερα: Μίλτος Τεντόγλου: Ξέσπασε το Twitter μετά τα 8,41 μ. – «Τους έδωσε τα παπούτσια στο χέρι» Κολωνός: Ο δερματολόγος βίαζε τη 12χρονη έναντι του ποσού των 50 ευρώ Χρήστος Δάντης: Βίντεο από τη στιγμή που πέφτει από την πίστα την ώρα που τραγουδάει

