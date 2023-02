Χριστοδουλάκης: «Η νέα γενιά μπροστά» – Συνάντηση με νέους Το ερχόμενο Σάββατο 18 Φεβρουαρίου στις 18:00 το απόγευμα στην Παιανία Την άμεση επαφή με τους πολίτες συνεχίζει, στον δρόμο προς τις εκλογές ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική, Μανώλης Χριστοδουλάκης. Μετά τη συνάντηση που πραγματοποίησε με δημότες του Λαυρίου, ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, αυτό το Σάββατο καλεί νέες και νέους να διαμορφώσουν μαζί, όπως αναφέρει, την ατζέντα που θα τους εκπροσωπήσει την επόμενη ημέρα. Με σύνθημα «η νέα γενιά μπροστά», όπως γράφει σε ανάρτησή του, ανοίγει τον διάλογο «για την Ελλάδα του αύριο». Στόχος όπως λέει ο Μανώλης Χριστοδουλάκης είναι, οι νέοι να εμπιστευτούν ξανά την πολιτική. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου στις 18:00 το απόγευμα στον πολυχώρο «Χείρωνας» στην Παιανία. Η ανάρτηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη Ειδήσεις σήμερα: Εύα Καϊλή: Δέκα ευρωβουλευτές καταγγέλλουν τις συνθήκες κράτησής της, λέει η Le Soir Ρωσία: «Μου έκαναν άγνωστη ένεση» – Στέλνουν σε γκούλαγκ Ρωσίδα δημοσιογράφο που μίλησε κατά του Πούτιν Πέθανε η Αμερικανίδα ηθοποιός και «σύμβολο του σεξ», Ράκελ Γουέλς BEST OF NETWORK 15.02.2023, 18:07 15.02.2023, 18:45 10.02.2023, 16:16 15.02.2023, 21:34 15.02.2023, 21:32 15.02.2023, 16:00

