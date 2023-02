Eύα Καϊλή: Καθυστερεί η τρίτη ακρόαση για την αποφυλάκισή της – Εξαίρεση του εισαγγελέα Κλεζ ζήτησε ο Ταραμπέλα

Με καθυστέρηση περίπου μιας ώρας θα ξεκινήσει η τρίτη μετά τη φυλάκισή της για το σκάνδαλο Καταρ-gate ακρόαση της Εύας Καϊλή από το προδικαστικό συμβούλιο των Βρυξελλών. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ η «γραμμή» που θα ακολουθήσει ο νέος συνήγορος της κυρίας Καϊλή θα είναι ότι είναι μητέρα και η θέση της είναι στο σπίτι με το παιδί της. «Είναι μητέρα ενός παιδιου που αυτή τη στιγμή το έχει ο παππούς της. Η θέση της Εύας Καϊλή είναι στο σπίτι» δήλωσε ο αποκαλούμενος και «δικηγόρος του διαβόλου» σύμφωνα με τον οποίο το αίτημα της πλευράς Καϊλή θα είναι η αποφυλάκιση με περιοριστικούς όρους. Η σημερινή διαδικασία, πάντως, έχει μια διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες καθώς είναι απών ο Βέλγος εισαγγελέας διαθφοράς, Μισέλ Κλεζ, που ήταν ο επικεφαλής της επιχείρησης που οδήγησε στις συλλήψεις για το Qatargate. Αιτία της απουσίας Κλεζ το αίτημα εξαίρεσης το οποίο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατέθεσε το πρωί της Πέμπτης ο δικηγόρος του συλληφθέντα για το σκάνδαλο ευρωβουλευτή, Μαρκ Ταραμπέλα. Σημειώνεται, δε, ότι αν η απόφαση του προδικαστικού συμβουλίου είναι εκ νέου αρνητική για την Εύα Καϊλή, τότε η υπόθεσή της θα συζητηθεί εκ νέου μετά από δύο μήνες και όχι έναν όπως είχε συμβεί τις προηγούμενες δύο φορές. Ωστόσο η πλευρά της κυρίας Καϊλή διατηρεί το δικαίωμα υποβολής έφεσης εντός 24 ωρών μετά την απόφαση. Η σημερινή ημέρα είναι έτσι κι αλλιώς πολύ καθοριστική για τις δικαστικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, καθώς μπροστά στο προδικαστικό συμβούλιο θα βρεθούν και άλλοι δύο πρωταγωνιστές της υπόθεσης. Ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής και φερόμενος ως ιθύνων νους του δικτύου Αντόνιο Παντσέρι και ο Βέλγος ευρωβουλευτής Μαρκ Ταραμπέλα, ο οποίος συνελήφθη την προηγούμενη Παρασκευή και κρατείται στις φυλακές του Σεν-Ζιλ. Ο Ταραντέλα έπεσε στα χέρια των αρχών μετά τις καταθέσεις του Παντσέρι, ο οποίος έχει κάνει συμφωνία με τις βελγικές αρχές, ώστε με αντάλλαγμα μία ευνοϊκή αντιμετώπιση να δώσει στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος με τις δωροδοκίες. «Ο Παντσέρι τον παρασύρει στην ενοχή του τραβώντας τον κάτω ενώ προφανώς ο πελάτης μου ισχυρίζεται ότι είναι αθώος», δήλωσε με έμφαση ο δικηγόρος του Ταραντέλα, Μαξίμ Τόλερ, λίγο μετά τις δραματικές εξελίξεις για τον ευρωβουλευτή. Το μεγάλο ενδιαφέρον και ίσως το πλέον κρίσιμο κομμάτι του παζλ για την κυρία Καϊλή είναι τι έχει ή τι προτίθεται να καταθέσει γι’ αυτήν ο Παντσέρι, κάτι που πιθανόν θα επηρεάσει την απόφαση του προδικαστικού συμβουλίου για τη συνέχιση ή όχι της κράτησής της. Ειδήσεις σήμερα: Μίλτος Τεντόγλου: Ξέσπασε το Twitter μετά τα 8,41 μ. – «Τους έδωσε τα παπούτσια στο χέρι» Κολωνός: Ο δερματολόγος βίαζε τη 12χρονη έναντι του ποσού των 50 ευρώ Χρήστος Δάντης: Βίντεο από τη στιγμή που πέφτει από την πίστα την ώρα που τραγουδάει

