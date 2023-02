Qatargate – Εύα Καϊλή: «Να πάει σπίτι, στο παιδί της» ζήτησαν οι δικηγόροι της

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 17:00 η ακρόαση της Εύας Καϊλή για την υπόθεση του Qatargate από το προδικαστικό συμβούλιο των Βρυξελλών. Η ακρόαση είχε ξεκινήσει στις 14:30. Μέσα στις επόμενες ώρες θα βγει η απόφαση των δικαστών για το εάν η ευρωβουλευτής θα αφεθεί από την φυλακή για να βρεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, πιθανόν με βραχιολάκι, ή αν θα παραμείνει στην φυλακή. Από πλευράς του στις δηλώσεις του ο νέος δικηγόρος της Εύας Καϊλή, Σβεν Μαρί, είπε στα ΜΜΕ πως ζήτησε την απελευθέρωση της ευρωβουλευτού υπό όρους. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, ούτε να φύγει από τη χώρα, ούτε να αλλοιώσει στοιχεία, για τον απλό λόγο ότι η δικογραφία είναι γνωστή σε όλους. Δείτε φωτογραφία από τις δηλώσεις του συνηγόρου της Εύας Καϊλή μετά το πέρας της ακρόασης Στις δηλώσεις του στα ΜΜΕ ο έτερος συνήγορός της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος σημείωσε πως η κυρία Καϊλή δεν πρόκειται να παραδεχθεί πράξεις τις οποίες δεν έχει κάνει ενώ εξαπέλυσε και επίθεση και κατά του Ιταλού ευρωβουλευτή, Αντόνιο Παντσέρι, λέγοντας πως δεν εισέφερε κανένα στοιχείο στην υπόθεση και πως είναι «ικανός να κατηγορήσει μέχρι και τον πάπα της Ρώμης». Σβεν Μαρί πριν την ακρόαση: Να πάει σπίτι στο παιδί της Νωρίτερα, η γραμμή που ακολούθησε ο νέος συνήγορος της κυρίας Καϊλή Σβεν Μαρί, υποστηρίζοντας πως είναι μητέρα και η θέση της είναι στο σπίτι με το παιδί της. «Είναι μητέρα ενός παιδιου που αυτή τη στιγμή το έχει ο παππούς της. Η θέση της Εύας Καϊλή είναι στο σπίτι» δήλωσε αρχικά κατά την άφιξή του ο αποκαλούμενος και «δικηγόρος του διαβόλου» σύμφωνα με τον οποίο το αίτημα της πλευράς Καϊλή θα είναι η αποφυλάκιση με περιοριστικούς όρους. Η δήλωση του Σβεν Μαρί: «Θα ζητήσουμε αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, μία επιλογή είναι και το βραχιολάκι. Το θέμα της κράτησης της κυρίας Καϊλή είναι μία δύσκολη κατάσταση επειδή είναι μητέρα ενός παιδιού 24 μηνών και πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι στο σπίτι με το παιδί της». Δείτε βίντεο: Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cqk1e5upfgq1) Η σημερινή διαδικασία, πάντως, έχει μια διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες καθώς είναι απών ο Βέλγος εισαγγελέας διαθφοράς, Μισέλ Κλεζ, που ήταν ο επικεφαλής της επιχείρησης που οδήγησε στις συλλήψεις για το Qatargate. Αιτία της απουσίας Κλεζ το αίτημα εξαίρεσης το οποίο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατέθεσε το πρωί της Πέμπτης ο δικηγόρος του συλληφθέντα για το σκάνδαλο ευρωβουλευτή, Μαρκ Ταραμπέλα. Σημειώνεται, δε, ότι αν η απόφαση του προδικαστικού συμβουλίου είναι εκ νέου αρνητική για την Εύα Καϊλή, τότε η υπόθεσή της θα συζητηθεί εκ νέου μετά από δύο μήνες και όχι έναν όπως είχε συμβεί τις προηγούμενες δύο φορές. Ωστόσο η πλευρά της κυρίας Καϊλή διατηρεί το δικαίωμα υποβολής έφεσης εντός 24 ωρών μετά την απόφαση.Ποιος είναι ο Σβεν Μέρι Ο νέος δικηγόρος της Εύας Καϊλή είναι από τις πιο ισχυρές, συζητημένες, ίσως και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες του βελγικού νομικού κόσμου. Η λίστα των πελατών του προκαλεί από μόνη της την προσοχή. Πέρα από τον σφαγέα του Μπατακλάν, Σαλάχ Αμπντεσλάμ, ο Σβεν Μαρί είχε αναλάβει και τον Φουάντ Μπελκατσέμ, που είχε κατηγορηθεί ότι στρατολογούσε φανατικούς ισλαμιστές για να πολεμήσουν για το ISIS. Είχε επίσης υπερασπιστεί την οικογένεια ενός νεαρού, του Sanda Dia, ο οποίος βρήκε βάναυσο θάνατο σε ένα τελετουργικό μύησης που πραγματοποιήθηκε από μια λέσχη στο πανεπιστήμιο KU Leuven. Εξαιτίας των επιλογών του να αναλαμβάνει τέτοιου είδους υποθέσεις, έχει γίνει γνωστός και ως «δικηγόρος του διαβόλου». Κάνει πολύ συχνά εμφανίσεις τα βελγικά μέσα ενημέρωσης και συχνά τονίζει ότι είναι «δεν ένας δικηγόρος που θέλει να αναλαμβάνει μόνο τα θύματα». Ειδήσεις σήμερα: Τα νέα προϊόντα στο «καλάθι του νοικοκυριού» – Τι αλλάζει στα ταμπελάκια με τις τιμές Σεισμός στην Τουρκία: Πατέρας και κόρη σώθηκαν μετά από 5 μέρες – Έπαιζαν «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί» Λίβανος: Καταθέτες έσπασαν και πυρπόλησαν τράπεζες στη Βηρυτό – Δείτε βίντεο

