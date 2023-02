Άγγελος Μοσχονάς: Τη Δευτέρα στα Πετράλωνα η κηδεία Στις 13:00 μετά το μεσημέρι στην εκκλησία των Τριών Ιεραρχών το «αντίο» στον Άγγελο Μοσχονά Τη Δευτέρα στις 13:00 μετά το μεσημέρι θα πουν συγγενείς και φίλοι το τελευταίο «αντίο» στον Άγγελο Μοσχονά ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Η κηδεία του Άγγελου Μοσχονά θα τελεστεί στον ιερό ναό των Τριών Ιεραρχών στα Πετράλωνα. Ο Άγγελος Μοσχονάς υπήρξε επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος στο δήμο Αθηναίων, ενώ διετέλεσε και αντιδήμαρχος. Ήταν από τα παλιά μέλη της ΟΝΝΕΔ και μία από τις πιο ιστορικές μορφές της Νέας Δημοκρατίας. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε: Θρηνώ για την απώλεια του αγωνιστή της παράταξής μας και αγαπημένου μου φίλου, Άγγελου Μοσχονά. Καλό ταξίδι Άγγελε… «Δεν υπάρχουν λόγια για να αποχαιρετήσεις έναν καλό γείτονα, αδελφό και συνοδοιπόρο…» έγραψε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Αθηναίων, Ελευθέριος Σκιαδάς. «Εφυγε ο συμμαχιτης μας στους κοινούς αγώνες για την Νέα Δημοκρατία, την φιλελεύθερη παράταξη και την Τ.Α.. Εφυγε ένας καλός φίλος,ένας συναγωνιστής, εντιμος,ασυμβίβαστος, ντομπρος πολιτικος,ιδρυτικό Στέλεχος της ΟΝΝΕΔ» έγραψε στο δικό του «αντίο» ο πρώην δήμαρχος Αιγάλεω Δημήτρης Καλογερόπουλος. Από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση για τον θάνατο του Άγγελου Μοσχονά: «Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά τον Άγγελο Μοσχονά, μια ιστορική μορφή της παράταξης, ένα από τα παλαιότερα στελέχη του κόμματος, έναν άνθρωπο συνυφασμένο με την αυτοδιοικητική προσφορά στην Αθήνα και τους πολίτες της. Ο Άγγελος Μοσχονάς υπήρξε καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς πολιτικής και αυτοδιοικητικής του πορείας ένας συνεπής, εργατικός και άξιος αγωνιστής. Διετέλεσε για πολλά χρόνια δημοτικός σύμβουλος και μετέπειτα Αντιδήμαρχος Αθηναίων. Υπήρξε πάντα ανήσυχο και δημιουργικό πνεύμα που υπηρέτησε με δυναμισμό τις ιδέες και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας. Στην οικογένεια και τους οικείους του απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια». Ειδήσεις σήμερα: Βομβαρδισμένο τοπίο στο Αιγάλεω – Έκρηξη σε μαγαζί με φιάλες υγραερίου, 2 τραυματίες Ο Μπρους Γουίλις δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει αλλά τον έβαζαν να παίζει σε ταινίες δράσης Τρόμος για 24χρονη σε γυμναστήριο στις ΗΠΑ – Της επιτέθηκε νεαρός για να τη βιάσει (βίντεο) BEST OF NETWORK 17.02.2023, 11:30 17.02.2023, 11:15 16.02.2023, 16:26 17.02.2023, 09:31 17.02.2023, 09:30 16.02.2023, 12:00

