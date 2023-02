ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 17.02.2023, 15:40 ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 17.02.2023, 14:37 Ανδρουλάκης: «Το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο εθνικό θέμα» «Είναι πάρα πολύ ουσιαστικό να στηρίξουμε και να καθιερώσουμε τον Εθνικό Αποταμιευτικό Λογαριασμό για κάθε παιδί ο οποίος θα χρηματοδοτείται από την Πολιτεία και τον γονέα», σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Συνάντηση με την Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών Τριών Τέκνων Ελλάδας (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.) και την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυμελούς Οικογένειας (Π.Ο.Π.Ο.) είχε νωρίτερα στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε την προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του δημογραφικού. «Είναι χρέος να στηρίξουμε τους τρίτεκνους, αλλά και τις πολύτεκνες οικογένειες. Αυτό πρέπει να γίνει με φορολογικά κίνητρα αλλά και με ένα πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την κοινωνική στέγη και συμφώνησε στο αίτημα των τριτέκνων να εξομοιωθούν με τους πολύτεκνους. «Είναι πάρα πολύ ουσιαστικό να στηρίξουμε και να καθιερώσουμε τον Εθνικό Αποταμιευτικό Λογαριασμό για κάθε παιδί ο οποίος θα χρηματοδοτείται από την Πολιτεία και τον γονέα» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης. «Αυτές οι προτεραιότητες θα συμβάλουν στη βελτίωση των δημογραφικών στοιχείων. Αν αυτό δεν συμβεί άμεσα, δυστυχώς θα έχουμε ένα εθνικό και παράλληλα οικονομικό πλήγμα. Η χώρα θα γερνάει και θα λιγοστεύει το ανθρώπινο δυναμικό, που θα μπορεί να σηκώσει στις πλάτες του την ανάπτυξη της πατρίδας μας» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο βουλευτής και υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιώργος Μουλκιώτης, η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος Νάντια Γιαννακοπούλου και η γραμματέας του τομέα Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής Έφη Μπέκου. Ειδήσεις σήμερα: Από το 2019 επιβάλαμε πρόστιμα, λέει η αντιπεριφερειάρχης Πειραιά για το γηροκομείο – κολαστήριο στον Κορυδαλλό Έρχονται νέες συλλήψεις για την υπόθεση της 12χρονης – Έξι άτομα στο στόχαστρο, ανάμεσά τους ένας οδοντοτεχνίτης Εισαγγελική έρευνα για τον θάνατο του 2,5 ετών κοριτσιού στον Αγ. Στυλιανό – Είχε χρόνιο πρόβλημα υγείας BEST OF NETWORK 17.02.2023, 13:30 17.02.2023, 12:18 16.02.2023, 16:26 17.02.2023, 09:31 17.02.2023, 09:30 17.02.2023, 13:00

