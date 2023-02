Ανεξαρτητοποιήθηκε και από τον ΣΥΡΙΖΑ η Αδαμοπούλου που είχε φύγει από το ΜέΡΑ25 Δύο μήνες συμπορεύτηκε με την Κουμουνδούρου – Δεν παραδίδει την έδρα της – Τι αναφέρει σε ανάρτησή της Την ανεξαρτητοποίησή της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε η κυρία Αγγελική Αδαμοπούλου με επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα, αλλά και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα. Η κυρία Αδαμοπούλου είχε εκλεγεί το 2019 με το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη για να αποχωρήσει καταγγέλλοντας την ηγεσία του ΜεΡΑ25 για «σοβαρό έλλειμμα δημοκρατίας, αξιοκρατίας» και πλεόνασμα «οικογενειοκρατίας και νεποτισμού». Στις 22 Δεκεμβρίου 2022 η κυρία Αδαμοπούλου αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσαν την ένταξή της στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως μετά από σχεδόν 2 μήνες η βουλευτής αποφάσισε να αποχωρήσει. Η ίδια σε ανάρτησή της στο Facebook σπεύδει μάλιστα να ξεκαθαρίσει πως «οποιαδήποτε έκκληση να παραδώσω την έδρα μου θα αποβεί άκαρπη. Η έδρα αυτή ανήκει στους συμπολίτες μου που με τίμησαν με την ψήφο τους και σε αυτούς θα την παραδώσω μόλις λήξει η θητεία μου». Αναλυτικά η ανάρτηση της κυρίας Αδαμοπούλου έχει ως εξής: «Θέλω να ενημερώσω τους συμπολίτες μου ότι, κατόπιν περισυλλογής και αμιγώς προσωπικής συνειδητής απόφασης, αποφάσισα να μην είμαι υποψήφια στις προσεχείς εκλογές. Προς αποφυγή παρερμηνειών, δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφια με καμία παράταξη δεδομένου ότι δεν επιθυμώ να συμμετέχω στον πολιτικό στίβο στο προσεχές μέλλον. Προς τούτο, και ενόψει της αυριανής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του Σύριζα- ΠΣ για τις υποψηφιότητες Βουλευτών στις προσεχείς εκλογές, κοινοποίησα στον Πρόεδρο του Σύριζα-ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα την απόφασή μου να μην συμπεριληφθώ στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Σήμερα επίσης κοινοποίησα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ.Κωνσταντίνο Τασούλα και στον Αλέξη Τσίπρα, την απόφαση αποχώρησής μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του Σύριζα-ΠΣ. Εκφράζω για άλλη μία φορά τις ευχαριστίες μου στον Αλέξη Τσίπρα για την πρότασή του να προσχωρήσω στην παράταξη της οποίας ηγείται. Δηλώνω εκ των προτέρων ότι οποιαδήποτε έκκληση να παραδώσω την έδρα μου θα αποβεί άκαρπη. Η έδρα αυτή ανήκει στους συμπολίτες μου που με τίμησαν με την ψήφο τους και σε αυτούς θα την παραδώσω μόλις λήξει η θητεία μου. Με σαφή πατριωτικό προσανατολισμό για μια καλύτερη και δικαιότερη Ελλάδα, για το κράτος δικαίου, τη Δημοκρατία, την ισότητα και τον ανθρωπισμό, με σημαία μου ότι αυτοσκοπός της πολιτικής και της εκάστοτε παράταξης πρέπει να είναι ο Άνθρωπος και η αξιοπρέπειά του, συνεχίζω τον συλλογικό αγώνα ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές φτωχοποίησης των συμπολιτών μου, συρρίκνωσης των δικαιωμάτων τους και εκποίησης των δημοσίων αγαθών. Συνεχίζω επίσης την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων μου, εντός Βουλής και στους δρόμους όπου κερδίζονται οι αγώνες». Ειδήσεις σήμερα: Βομβαρδισμένο τοπίο στο Αιγάλεω – Έκρηξη σε μαγαζί με φιάλες υγραερίου, 2 τραυματίες Ο Μπρους Γουίλις δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει αλλά τον έβαζαν να παίζει σε ταινίες δράσης Τρόμος για 24χρονη σε γυμναστήριο στις ΗΠΑ – Της επιτέθηκε νεαρός για να τη βιάσει (βίντεο) BEST OF NETWORK 17.02.2023, 11:30 17.02.2023, 12:18 16.02.2023, 16:26 17.02.2023, 09:31 17.02.2023, 09:30 16.02.2023, 12:00

