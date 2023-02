Διάσκεψη Ασφαλείας Μονάχου: Συνεργατικά προγράμματα της ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας ζήτησε ο Παναγιωτόπουλος O υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος συμμετέχει στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, οι εργασίες της οποίας πραγματοποιούνται από τις 17 έως τις 19 Φεβρουαρίου. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με ομολόγους του, υψηλόβαθμους αξιωματούχους ευρωπαϊκών χωρών της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, καθώς και ηγετικά στελέχη αμυντικών βιομηχανιών. Κατά τη συζήτηση, ο Ν. Παναγιωτόπουλος ανέδειξε τη σημασία των συνεργατικών προγραμμάτων από κοινοπραξίες εταιριών Αμυντικής Βιομηχανίας κρατών – μελών της Ε.Ε. για την ανάπτυξη δυνατοτήτων κατά τρόπο επωφελή για το σύνολο των συμμετεχόντων, και τη σημασία παροχής κινήτρων προς αυτή την κατεύθυνση, όπως απαλλαγή από ΦΠΑ και εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τους κανόνες της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Στο περιθώριο των εργασιών της διάσκεψης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας και του Ισραηλινού ομολόγου του Ιώβ Γκάλλαντ, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων και στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Τέλος, ο υπουργός είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με εκπροσώπους αμυντικών βιομηχανιών, με οποίους συζήτησε προοπτικές διεύρυνσης της συνεργασίας με την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία. Ειδήσεις σήμερα: Από το 2019 επιβάλαμε πρόστιμα, λέει η αντιπεριφερειάρχης Πειραιά για το γηροκομείο – κολαστήριο στον Κορυδαλλό Έρχονται νέες συλλήψεις για την υπόθεση της 12χρονης – Έξι άτομα στο στόχαστρο, ανάμεσά τους ένας οδοντοτεχνίτης Εισαγγελική έρευνα για τον θάνατο του 2,5 ετών κοριτσιού στον Αγ. Στυλιανό – Είχε χρόνιο πρόβλημα υγείας Best of Network 17.02.2023, 18:48 17.02.2023, 16:17 16.02.2023, 16:26 17.02.2023, 22:15 17.02.2023, 22:17 17.02.2023, 16:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )