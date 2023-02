ΕΕ – Μπορέλ προς Χριστοδουλιδη: Να ανοίξει ο δρόμος για τη διαδικασία λύσης του Κυπριακού Επιστολή προς τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Κύπρου Μανώλης Καλατζής – Λευκωσία 17.02.2023, 17:22 Στην ανάγκη να ανοίξει ο δρόμος για επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού το συντομότερο δυνατόν, αναφέρθηκε ο Υπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Ζοζέπ Μπορέλ, σε επιστολή του προς τον νέο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση από το Πολιτικό Γραφείο του νεοεκλεγέντα Κύπριου προέδρου, στην επιστολή του ο κ. Μπορέλ, αφού συνεχάρη τον κ. Χριστοδουλίδη για την εκλογή του, αναφέρθηκε στην ανάγκη να ανοίξει ο δρόμος για επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού το συντομότερο δυνατόν. Πρόκειται, όπως αναφέρει, για μια «συλλογική προτεραιότητα». Εξέφρασε ταυτόχρονα την ετοιμότητά του να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Ο κ. Μπορέλ αναφέρθηκε επίσης στις επαφές που είχε στο παρελθόν με τον κ. Χριστοδουλίδη για σημαντικά θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κυπριακό λαό και το Κυπριακό, καταλήγει η ανακοίνωση. Ειδήσεις σήμερα: Τραγωδία με το νεκρό κοριτσάκι στη Θεσσαλονίκη: «Δεν τους νοιάζει η ζωή των μαύρων» – Κραυγή της μάνας για τον θάνατό της Εξαρθρώθηκε συμμορία Πακιστανών – Είχαν κάνει αιματηρές εισβολές σε σπίτια και δύο φόνους Το «ευχαριστώ» του Μητσοτάκη στους άνδρες της ΕΜΑΚ: Είμαστε βαθιά υπόχρεοι – Φωτογραφίες Μανώλης Καλατζής – Λευκωσία 17.02.2023, 17:22 BEST OF NETWORK 17.02.2023, 13:30 17.02.2023, 16:17 16.02.2023, 16:26 17.02.2023, 16:21 17.02.2023, 16:20 17.02.2023, 13:00

