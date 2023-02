Εξέγερση της Νομικής: Εκδήλωση για τα 50 χρόνια – Μιλούν οι πρωταγωνιστές Το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου στις 10.30 το πρωί, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά Εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την Εξέγερση της Νομικής διοργανώνουν ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά και ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974. Θα μιλήσουν οι πρωταγωνιστές της εξέγερσης: Παναγιώτης Σαπουντζάκης (συντονιστής), Γιώργος Βερνίκος, Νίκος Μπίστης, Γιώργος Σαββόπουλος, Στέφανος Τζουμάκας, Γιώργος Φιλιππάκης Χαιρετισμοί: Ηλίας Κλάππας, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, Ευάγγελος Γκιουγκής Πρόεδρος Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών Σ.Φ.Ε.Α. 1967-1974, Πάνος Αλεξανδρής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Χριστοδούλου Αναπληρωτής Κοσμήτορας Νομικής Σχολής Αθηνών. Παρεμβάσεις: Σπύρος Χαλβατζής αντιπρόεδρος Σ.Φ.Ε.Α. 1967-1974, Ιωάννης Παλούμπης αντιναύαρχος ε.α. Π.Ν. Μέλος Σ.Φ.Ε.Α. 1967-1974. Συμμετέχει η χορωδία του Δ.Σ.Π. υπό τη διεύθυνση του Μάριου Καζά. BEST OF NETWORK 17.02.2023, 18:48 17.02.2023, 16:17 16.02.2023, 16:26 17.02.2023, 16:21 17.02.2023, 16:20 17.02.2023, 16:00

