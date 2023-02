Εξώδικο από το κόμμα Κασιδιάρη στο «Πρώτο Θέμα» Εξώδικο από το «κόμμα Κασιδιάρη» έλαβε το «Πρώτο Θέμα» για δημοσίευμά του, στο οποίο γίνεται αναφορά στην πρόσφατα ψηφισθείσα τροπολογία για την ανακήρυξη κομμάτων και υποψηφίων από το Α! Τμήμα του Αρείου Πάγου. Το εξώδικο έχει ως εξής: ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Του πολιτικού κόμματος με την επωνυμία «Εθνικό Κόμμα-Έλληνες», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κλεισθένους αριθμ.17 και εκπροσωπείται νόμιμα Επεδόθη & ώρα ίχμ. Όπως σας είναι γνωστό στο υπ’αριθμ. 938 φύλλο της 12ης Φεβρουάριου του 2023 της εφημερίδας ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ της οποίας ιδιοκτήτρια είναι η τρίτη εξ υμών και της οποίας εκδότης τυγχάνει ο δεύτερος εξ υμών, φιλοξενήθηκε πρωτοσέλιδο άρθρο με υπέρτιτλο «Ερώτημα για πρόθεση ψήφου σε διπλές εκλογές», κύριο τίτλο «Αυτοδυναμία βγάζει η δεύτερη κάλπη», και υπότιτλο «Δουλεύει η πόλωση, πεντακομματική βουλή, πίεση στους μικρούς, εκτός ο Βαρουφάκης». Το εν λόγω άρθρο, το οποίο αποτέλεσε και το κεντρικό θέμα του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας συνοδευόταν από δύο σκαριφήματα που αποτύπωναν το γκάλοπ της δημοσκοπικής εταιρείας «marc». Στα εν λόγω σκαριφήματα το «Εθνικό Κόμμα-Έλληνες» αποτυπώνεται με γαλάζιο χρώμα, στο μεν σκαρίφημα της απλής αναλογικής του αποδίδεται ποσοστό επί των εγκύρων ψηφοδελτίων 3,5%, στο δε σκαρίφημα της ενισχυμένης αναλογικής με ποσοστό 3,2% επί των εγκύρων ψηφοδελτίων. Μετ’ εκπλήξεως και αγανακτήσεως διαπιστώνεται πάνω και στα δύο σκαριφήματα η ύπαρξη ενός σημαδιού με την μορφή αστεριού (αστερίσκος) ο οποίος παραπέμπει στην ψευδή και συκοφαντική είδηση με το κάτωθι περιεχόμενο: «Το κόμμα Κασιδιάρη δημοσκοπικά εμφανίζεται εντός Βουλής, αλλά με βάση την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση δεν θα συμμετάσχει στις εκλογές». Στις σελίδες δε 4 έως 6 φιλοξενείται άρθρο του πρώτου εξ υμών με τίτλο «ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΒΓΑΖΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΛΠΗ». Στην σελίδα 6 του εν λόγω άρθρου εν γνώση του ο πρώτος εξ υμών διαδίδει ψευδώς την είδηση ότι «Το κόμμα Κασιδιάρη συγκεντρώνει μεν 3,4 % αλλά μετά το πρόσφατο νομοθετικό μπλόκο για σχηματισμούς που η ηγεσία τους έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία». Η διάδοση από την εφημερίδα που εκδίδει ο δεύτερος εξ υμών και ιδιοκτήτρια είναι η τρίτη εξ υμών της ανωτέρω ψευδούς ειδήσεως της οποίας συντάκτης είναι ο πρώτος εξ υμών στοιχειοθετεί την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των εγκλημάτων αφενός μεν της εξαπάτησης εκλογέων, έγκλημα το οποίο στρέφεται κατά του εκλογικού σώματος και της ελευθερίας των εκλογών και επομένως συνιστά αδίκημα κατά της Δημοκρατίας και των πολιτειακών της οργάνων, αφετέρου δε στοιχειοθετεί την αντικειμενική υπόσταση και του εγκλήματος της διασποράς ψευδών ειδήσεων, αδίκημα το οποίο στρέφεται κατά της δημόσιας τάξης. Με την πρόσφατη τροπολογία που εισήχθη σε άσχετου αντικειμένου νομοσχέδιο και ψηφίστηκε με οριακή πλειοψηφία από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, σε καμία περίπτωση δεν αποκλείεται η συμμετοχή του νόμιμου πολιτικού κόμματος «Εθνικό Κόμμα-Έλληνες» στην εκλογική διαδικασία αφού από το ίδιο το κείμενο του Νόμου και την εισήγηση της επιστημονικής επιτροπής της Βουλής αποδεικνύεται ότι το κείμενό της δεν είναι δεσμευτικό για την ελληνική δικαιοσύνη και ειδικότερα για το Α1 Τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, στην δικανική κρίση του οποίου θα αφεθεί η τελική απόφαση περί του αν εντέλει θα εφαρμοσθεί η τροπολογία αυτή με τρόπο που τυχόν θα στερήσει την κάθοδο του κόμματος «Εθνικό Κόμμα-Έλληνες» στις επερχόμενες εκλογές, πόσο μάλλον όταν έχουν τοποθετηθεί κορυφαίοι συνταγματολόγοι της χώρας από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων αυτής για την αντισυνταγματικότητα της εν λόγω τροπολογίας. Άλλωστε είναι γνωστό και δη από την ελληνική εκλογική νομοθεσία ότι μόνο το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου ανακηρύσσει ή δεν ανακηρύσσει συνδυασμούς κομμάτων και υποψηφίων και ουδείς άλλος. Από το σύνολο των ανωτέρω αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει καμία νομοθετική ρύθμιση που να απαγορεύει την συμμετοχή του πολιτικού κόμματος «Εθνικό Κόμμα-Έλληνες» στις επερχόμενες εκλογές καθώς η απόφαση αυτή περί του αν εμπίπτει στο πραγματικό της νομοθετικής ρύθμισης το «Εθνικό Κόμμα-Έλληνες», ανήκει αποκλειστικά και μόνο στην Δικαιοσύνη και πιο συγκεκριμένα στο Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου. Επειδή με πρόθεση διαδώσατε την ως άνω αναφερόμενη ψευδή είδηση που ανάγεται στο πρόσωπο τόσο του πολιτικού κόμματος «Εθνικό Κόμμα- Έλληνες», όσο και στο πρόσωπο του υποψηφίου βουλευτή Ηλία Κασιδιάρη, εξαπατώντας τους Έλληνες εκλογείς ότι δήθεν τόσο το πολιτικό κόμμα όσο και ο υποψήφιος του δεν θα λάβουν μέρος στις επερχόμενες εκλογές ώστε να μεταβληθεί το εκλογικό φρόνημα των εκλογέων και να μην εκφράσουν την αληθινή εκλογική τους επιθυμία που είναι η ψήφος στο «Εθνικό Κόμμα-Έλληνες» και στον υποψήφιο Ηλία Κασιδιάρη. Επειδή δημόσια μέσω της κυκλοφορίας του εν λόγω φύλλου της εφημερίδας του οποίου εκδότης τυγχάνει ο δεύτερος εξ υμών και ιδιοκτήτρια η τρίτη εξ υμών με άρθρο του πρώτου εξ υμών διαδώσατε την ψευδή είδηση ότι δήθεν με νομοθετική ρύθμιση αποκλείστηκε ήδη η συμμετοχή του πολιτικού κόμματος «Εθνικό Κόμμα-Έλληνες» στις επερχόμενες εκλογές προκαλώντας ανησυχία και φόβο στους πολίτες που θέλουν να ψηφίσουν το εν λόγω κόμμα στην επόμενη εκλογική διαδικασία. Επειδή παρότι τα εν λόγω αδικήματα τελεσθέντα μόλις χθες Κυριακή είναι αυτόφωρα διωκόμενα αδικήματα που στρέφονται κατά του πολιτεύματος, της εκλογικής διαδικασίας και της δημόσιας τάξης, δεν επιθυμούμε σε καμία περίπτωση την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος δημοσιογράφων. Επειδή ο κώδικας δεοντολογίας του δημοσιογραφικού λειτουργήματος επιβάλει την αμεροληψία του δημοσιογράφου ο οποίος πρέπει να απέχει από κάθε είδους πολιτική σπέκουλα, πόσο μάλλον όταν αυτή στρέφεται κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος και των ελεύθερων εκλογών. Επειδή διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για την ως περιγραφόμενη παράνομη και αντιδεοντολογική συμπεριφορά σας, η οποία συνιστά ποινικώς κολάσιμα αδικήματα. Για τους ανωτέρω λόγους Και με την ρητή επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος μας Σας προσκαλούμε όπως από την λήψη της παρούσης δημοσιοποιήσετε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας σας εντός της εβδομάδας και στο πρωτοσέλιδο του επόμενου κυριακάτικου φύλλου ανασκευαστικό δημοσίευμα στο οποίο θα αποκαθιστάτε την αλήθεια και στο οποίο θα αναγράφετε ότι την τελική απόφαση για την κάθοδο ή μη του πολιτικού κόμματος «Εθνικό Κόμμα-Έλληνες», θα την λάβει η δικαιοσύνη και μόνο, όπως και για τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα κατά την διαδικασία προκήρυξης των συνδυασμών και των υποψηφίων, καθώς και αυτούσιο το εξώδικό μας. 2.Άλλως σας δηλούμε ότι θα προσφύγουμε ενώπιον των ποινικών και αστικών δικαστηρίων ασκώντας τα νόμιμα δικαιώματά μας. Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα σε εκείνους στους οποίους απευθύνεται, προς γνώση τους και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντας ταυτόχρονα την παρούσα στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει. Αθήνα, 13/02/2023 Η πληρεξούσια δικηγόρος BEST OF NETWORK 17.02.2023, 11:30 17.02.2023, 12:18 16.02.2023, 16:26 17.02.2023, 09:31 17.02.2023, 09:30 16.02.2023, 12:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )