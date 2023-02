Εύα Καϊλή: Δεν έπεισε ούτε με το νέο δικηγόρο της Κατηγορείται και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση – «Είναι μάνα, πρέπει να πάει στο παιδί της» είπε στην ακροαματική διαδικασία ο συνήγορός της Όλο και πιο μεγάλο γίνεται το αδιέξοδο για την Εύα Καϊλή, καθώς η θέση της ενώπιον της βελγικής δικαιοσύνης χειροτερεύει διαρκώς, παρά την απέλπιδα κίνηση που έκανε, προσλαμβάνοντας τον δικηγόρο Σβεν Μαρί, που θεωρείται από τους καλύτερους των Βρυξελλών. Η τρίτη αίτηση αποφυλάκισης που υπέβαλλε η κυρία Καϊλή απορρίφθηκε από τις βελγικές αρχές αργά το βράδυ της Πέμπτης, μετά από μία μακρά ακροαματική διαδικασία, όμως αυτό δεν ήταν το μόνο δυσάρεστο νέο της χθεσινής ημέρας. Όπως έγινε γνωστό η Ελληνίδα ευρωβουλευτής κατηγορείται από τον εισαγγελέα που διεξάγει τις έρευνες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κάτι που αναβαθμίζει το κατηγορητήριο με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη. Σύμφωνα δε με τα λεγόμενα από τον έτερο συνήγορό της, τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο, η κυρία Καϊλή πιέζεται να ομολογήσει πράγματα που δεν έκανε και να συνεργαστεί με τις αρχές. Απέδωσε δε αυτή την πίεση, στην έλλειψη επιβαρυντικών στοιχείων για την πελάτισσά του, ενώ συνέδεσε την προσπάθεια των βελγικών αρχών να αποσπάσουν μία ομολογία από την κυρία Καϊλή, με τα όσα υφίσταται η ίδια μέσα στις φυλακές – εννοώντας προφανώς τις άθλιες συνθήκες κράτησης, όπως έχει καταγγείλει η πρώην αντιπρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου. Η δε υπερασπιστική της γραμμή παραμένει στην άρνηση κάθε κατηγορίας, μιλώντας για σκευωρία και αμφισβητώντας, μεταξύ των άλλων και την αξιοπιστία του Μάριο Παντσέρι, ο οποίος φέρεται να έχει καταθέσει σε βάρος της, στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει κάνει με τη βελγική δικαιοσύνη, προκειμένου να τύχει ευνοϊκότερης αντιμετώπισης. «Είναι ικανός να κατηγορήσει μέχρι και τον πάπα της Ρώμης» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δημητρακόπουλος. Με βάση όλα αυτά πάντως, επιβεβαιώνεται ότι το πρόβλημα για την κυρία Καϊλή είναι μεγάλο και δεν φαίνεται κάποιο φως στην άκρη του δικαστικού τούνελ, στο οποίο εισήλθε όταν ξέσπασε το περιβόητο σκάνδαλο με τις δωροδοκίες ευρωπαίων αξιωματούχους από το Κατάρ και το Μαρόκο, αποκαλύπτοντας τη διαφθορά στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ενδεικτικό ότι παρά την παρουσία του νέου δικηγόρου της, του Σβεν Μαρί, η προφυλάκιση συνεχίζεται, αν και η επίκληση του ρόλου της ως μητέρα και το επιχείρημα ότι πρέπει να βρίσκεται κοντά στο παιδί της προτάχθηκαν ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου με μεγάλη έμφαση. BEST OF NETWORK 16.02.2023, 17:45 17.02.2023, 07:27 16.02.2023, 16:26 16.02.2023, 21:47 16.02.2023, 21:53 16.02.2023, 15:57

