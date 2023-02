Καραγιάννης: Ετοιμάζουμε τις επόμενες επεκτάσεις του Μετρό Θεσσαλονίκης προς αεροδρόμιο και δυτικά Γνωστοποίησε ότι «εντός του 2023 αναμένεται και η υπογραφή της σύμβασης για τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο στη Δυτική Θεσσαλονίκη» Την προετοιμασία των επόμενων επεκτάσεων του Μετρό και προς το αεροδρόμιο και προς τα δυτικά ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Καραγιάννης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι γίνονται δοκιμές στους συρμούς στην κύρια γραμμή, σε λίγες μέρες θα υποβληθούν οι προσφορές για τον φορέα λειτουργίας ενώ προχωρά η επέκταση προς την Καλαμαριά. Μιλώντας στην ημερίδα με θέμα «Δυτική Θεσσαλονίκη, η πρόκληση της ισόρροπης ανάπτυξης», που διοργάνωσε η εφημερίδα «Μακεδονία» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και με την υποστήριξη του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Καραγιάννης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήδη ετοιμάζουμε τις επόμενες επεκτάσεις και προς το Αεροδρόμιο και προς τα Δυτικά, έτσι ώστε δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας από το Κορδελιό, τους Αμπελοκήπους, τον Εύοσμο και τις άλλες περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης να μπορούν να έχουν γρήγορη και ασφαλή δυνατότητα μετακίνησης σε όλη την πόλη». Παράλληλα γνωστοποίησε ότι «εντός του 2023 αναμένεται και η υπογραφή της σύμβασης για τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο στη Δυτική Θεσσαλονίκη και επί υφιστάμενων σιδηροδρομικών γραμμών και με την κατασκευή νέων τμημάτων γραμμών». Όπως είπε, το δίκτυο αυτό θα έχει τη μορφή Χ, με δύο διασταυρούμενες γραμμές και κοινό ενδιάμεσο τμήμα ενώ τερματικοί σταθμοί στα δυτικά θα είναι η Σίνδος και τα Διαβατά και τερματικοί σταθμοί προς το κέντρο της πόλης θα είναι ο σταθμός του ΟΣΕ και ένας ακόμα στην περιοχή του Λιμένα, πλησίον στην Προβλήτα 1. Αυτό, σύμφωνα με τον κ. Καραγιάννη, πρακτικά σημαίνει ότι οι φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου στη Σίνδο, οι εργαζόμενοι της Βιομηχανικής Περιοχής και χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής θα μπορούν να έχουν τη καλύτερη δυνατή πρόσβαση στο κέντρο της πόλης και μετέπειτα στο αεροδρόμιο. Επιπλέον ο ίδιος τόνισε ότι εντός του 2023 αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για το έργο που αφορά τη νέα δυτική σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα του λιμένα με την υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή, που θα συνδέσει το Σταθμό Διαλογής Θεσσαλονίκης με τον Εμπορικό Σταθμό και τον λιμένα. Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι υλοποιούνται στη βόρεια Ελλάδα έργα ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ τόνισε ότι η δυτική Θεσσαλονίκη διαθέτει το συγκριτικό πλεονέκτημα του μεγάλου ποσοστού νέων ανθρώπων που κατοικούν σε αυτήν. Στο πλαίσιο αυτό εκτίμησε ότι αφού η περιοχή αποκτήσει τις βασικές υποδομές που αξίζει, μπορεί να διεκδικήσει το δικό της μερίδιο στην ανάπτυξη που έρχεται. - Ειδήσεις σήμερα: Εύα Καϊλή: Άσκησε έφεση για την παράταση κράτησής της – Ζητά κατ’ αντιπαράσταση εξέταση με τον Παντσέρι Χάμζα αλ Χόμσι: Νεκρός ο ηγέτης του ISIS στη Συρία μετά από αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ Μωυσής Ελισάφ: Πέθανε ο δήμαρχος Ιωαννίνων BEST OF NETWORK 17.02.2023, 18:48 17.02.2023, 16:17 16.02.2023, 16:26 17.02.2023, 16:21 17.02.2023, 16:20 17.02.2023, 16:00

