Κυριάκος Μητσοτάκης: Το βίντεο από το Μαξίμου με μαθητές λυκείου από την Ελευσίνα – «Το πετύχαμε» Ο πρωθυπουργός ανήρτησε το βίντεο σε Instagram και ΤικΤοκ Ένα βίντεο το οποίο γυρίστηκε με… σκηνοθετική επιμέλεια του ιδίου ανήρτησε στο Instagram ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. «Συμπρωταγωνιστές» στο βίντεο οι μαθητές από το 1ο ΓΕΛ Ελευσίνας οι οποίοι την Πέμπτη βρέθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου όπου συναντήθηκαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αφορμή για τη συνάντηση αποτέλεσε η δημιουργία μαθητικής «start up», ενός «Μουσείου Πανδημιών, συμμετέχοντας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση» του Junior Achievement Greece! Όπως εξηγεί στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης η προσπάθεια αυτή των μαθητών από την Ελευσίνα είναι σημαντική γιατί «η εκπαίδευση γίνεται βιωματική, οι μαθητές μαθαίνουν τί σημαίνει να δουλεύεις τελικά σε μία ομάδα αρμονικά, να κατανέμεις ρόλους, να διαχειρίζεσαι τις διαφορετικές απόψεις, τις διαφωνίες, οι οποίες μπορεί να προκύπτουν, αυτή τη γόνιμη διαφορετικότητα που κάνει τελικά τις ομάδες μας πάντα να είναι καλύτερες και πιο παραγωγικές». Ειδήσεις σήμερα: Βομβαρδισμένο τοπίο στο Αιγάλεω – Έκρηξη σε μαγαζί με φιάλες υγραερίου, 2 τραυματίες Ο Μπρους Γουίλις δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει αλλά τον έβαζαν να παίζει σε ταινίες δράσης Τρόμος για 24χρονη σε γυμναστήριο στις ΗΠΑ – Της επιτέθηκε νεαρός για να τη βιάσει (βίντεο) BEST OF NETWORK 17.02.2023, 10:30 17.02.2023, 07:27 16.02.2023, 16:26 17.02.2023, 09:31 17.02.2023, 09:30 16.02.2023, 12:00

