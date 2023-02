Κύπρος: Ο Μακρόν επικοινώνησε στα ελληνικά με τον Χριστοδουλίδη

Τη βεβαιότητα πως Κύπρος και Γαλλία θα προωθήσουν περαιτέρω τα επόμενα χρόνια την πολύτιμη, όπως τη χαρακτηρίζει, σχέση τους, εξέφρασε ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, σε συγχαρητήρια επιστολή του προς τον εκλελεγμένο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Στην επιστολή, που είναι γραμμένη στα ελληνικά, ο κ. Μακρόν επανέλαβε την υποστήριξή του σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για την επανένωση της Κύπρου, εντός των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών, και στη βάση μιας διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας, προσφέροντας στις δυο κοινότητες πλήρεις εγγυήσεις για την πολιτική τους ισότητα, όπως ανέφερε. Αφού εξέφρασε τα συγχαρητήρια του γαλλικού λαού και του ιδίου προς τον κ. Χριστοδουλίδη, ο κ. Μακρόν επεσήμανε πως Κύπρος και Γαλλία μοιράζονται την ίδια φιλοδοξία και μια ισχυρή και κυρίαρχη Ευρώπη, σημειώνοντας πως «είμαι πεπεισμένος ότι θα συνεχίσουμε να ενεργούμε από κοινού για να αντιμετωπίσουμε τις πολλές κοινές μας προκλήσεις. Η συλλογική άμυνα, η βιομηχανική κυριαρχία, η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, οι οικολογικές, ενεργειακές και ψηφιακές μεταβάσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεών μας τους επόμενες μήνες», ανέφερε. Πρόσθεσε πως «στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου βάναυσου και παράνομου επιθετικού πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι επόμενοι μήνες θα είναι επίσης κρίσιμοι όσον αφορά τη βοήθειά μας προς την Ουκρανία για την ανθεκτικότητα, τη νίκη και την ανοικοδόμησή της». «Γνωρίζετε τη δέσμευση της Γαλλίας για τη διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος. Επαναλαμβάνω την υποστήριξή μου για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για την επανένωση του νησιού της Κύπρου εντός των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών και στη βάση μιας διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας, προσφέροντας στις δυο κοινότητες πλήρεις εγγυήσεις για την πολιτική τους ισότητα», σημείωσε περαιτέρω ο Γάλλος Πρόεδρος. Ακόμη επεσήμανε πως «οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών μας έχουν γνωρίσει μια άνευ προηγουμένου ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια σε πολλούς τομείς. Η στενή συνεργασία μεταξύ των ενόπλων μας δυνάμεων, οι συνεργασίες μας στον τομέα της εκπαίδευσης ή η ενίσχυση της γαλλικής γλώσσας στο εκπαιδευτικό σας σύστημα αποτελούν παραδείγματα. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε την ευκαιρία να προωθήσουμε αυτή την πολύτιμη σχέση τα επόμενα χρόνια, μεταξύ άλλων και στο οικονομικό μέτωπο», πρόσθεσε ο κ. Μακρόν. Τέλος ανέφερε πως ανυπομονεί να συναντήσει τον κ. Χριστοδουλίδη και να συνεργαστούν «για τα επόμενα διεθνή, ευρωπαϊκά και διμερή μας θέματα». Ειδήσεις σήμερα: Ο Τεντόγλου τους… έδωσε τα παπούτσια στο χέρι και τώρα τα δημοπρατεί για τα παιδιά στην Τουρκία «Καλάθι της Σαρακοστής»: Πρεμιέρα στις 22 Φεβρουαρίου – Τι θα περιλαμβάνει Αιγάλεω: Βομβαρδισμένο τοπίο από την έκρηξη σε κατάστημα με φιάλες υγραερίου – Δύο τραυματίες

