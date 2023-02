Κύπρος: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σίσι είχε ο Χριστοδουλίδης

Υπάρχουν τεράστιες προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων Κύπρου – Αιγύπτου ανέφερε ο εκλελεγμένος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, χθες το βράδυ, σύμφωνα με ανακοίνωση του πολιτικού του γραφείου. Ο κ. Χριστοδουλίδης αποδέχθηκε πρόσκληση για επίσκεψη στην Αίγυπτο και ο κ. Σίσι τον συνεχάρηκε για την εκλογή του στην προεδρία της Δημοκρατίας και επιβεβαίωσε την ισχυρή πολιτική του βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Ανάμεσα σε άλλα, αναφέρθηκε στην πρώτη Διακυβερνητική Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο, παρουσία του ιδίου, μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, και τη σημασία διοργάνωσης της επόμενης συνάντησης το συντομότερο δυνατό. Σημείωσε επίσης τη σημασία της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου, Αιγύπτου και Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη και τη δυναμική που έχει αποκτήσει. Κατά την τηλεφωνική συνομιλία, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών σχέσεων, ανάμεσα σε άλλα, σε τομείς όπως το εμπόριο, την ενέργεια, τον τουρισμό και την άμυνα. Ευχαρίστησε δε την Κυπριακή Δημοκρατία για τη διαχρονική συμβολή που διαδραματίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των σχέσεων Αιγύπτου και ΕΕ. Από την πλευρά του, ο νέος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέφερε στον κ. Σίσι ότι η Αίγυπτος αποτελεί παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και ευχαρίστησε για τη διαχρονική θέση και ρόλο της Αιγύπτου στο Κυπριακό, τόσο στον ΟΗΕ, όσο και στον Οργανισμό Ισλαμικής Διάσκεψης. Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε, επίσης, ότι προσβλέπει στην επόμενη Διακυβερνητική Συνάντηση, καθώς και στον καθορισμό της επόμενης τριμερούς συνάντησης Κύπρου, Αιγύπτου και Ελλάδας. Διαβεβαίωσε τέλος, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, θα συνεχίσει να αναδεικνύει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον καθοριστικό ρόλο της Αιγύπτου στην ευρύτερη περιοχή, ενώ αποδέχθηκε πρόσκληση που του απηύθυνε ο κ. Σίσι για να επισκεφθεί την Αίγυπτο το συντομότερο δυνατό. Ειδήσεις σήμερα: Ο Τεντόγλου τους… έδωσε τα παπούτσια στο χέρι και τώρα τα δημοπρατεί για τα παιδιά στην Τουρκία «Καλάθι της Σαρακοστής»: Πρεμιέρα στις 22 Φεβρουαρίου – Τι θα περιλαμβάνει Αιγάλεω: Βομβαρδισμένο τοπίο από την έκρηξη σε κατάστημα με φιάλες υγραερίου – Δύο τραυματίες

