Μητσοτάκης από Μόναχο: Πληρώσαμε και μάθαμε το 2015 – Ποτέ ξανά δεύτερη φορά στη συμφορά

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τις εικόνες πάνω στα… τρακτέρ εξαπέλυσε από το Μόναχο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε μεγάλη εκδήλωση με ομογενείς μας. «Είδα σήμερα την εικόνα του κ. Τσίπρα πάνω σε ένα τρακτέρ. Όπως ακριβώς δέκα χρόνια πριν, δεν άλλαξε απολύτως τίποτα. Ελάτε, όμως, που θυμηθήκαμε και το βίντεο με το τρακτέρ του αγρότη, πάνω στο οποίο έβγαζε αυτούς τους λόγους και το 2016 τον κατήγγειλε ότι έλεγε ψέματα» είπε ο κ. Μητσοτάκης. Κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει μείνει ίδιος και απαράλλαχτος, λέγοντας ότι τάζει χωρίς αντίκρυσμα. «Εύκολο να τάζεις πολλά, όταν ξέρεις ότι δεν θα κερδίσει στις εκλογές» σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης. «Αν καήκαμε μια φορά το 2015, δεν πρέπει να καούμε ξανά το 2023. Πληρώσαμε και μάθαμε. Ποτέ ξανά δεύτερη φορά στη συμφορά» είπε ο πρωθυπουργός. «Ανήκομεν εις την Δύσιν. Ανήκουμε στην Ευρώπη, η ΝΔ έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη και δεν θα διακινδυνεύσουμε ξανά την παρουσία μας. Θα μείνουμε σε αυτόν τον δρόμο της προκοπής ή θα ταρισκάρουμε όλα; Και να εμπιστευτούμε ποιους; Αυτούς που εμπιστευτήκαμε και πήγαν να τινάξουν την μπάνκα στον αέρα;» τόνισε ο πρωθυπουργός, θέτοντας τα διλήμματα της κάλπης. «Είχατε τέσσερα χρόνια πρωθυπουργό Τσίπρα. Έχετε τέσσερα χρόνια πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Ποιον θέλετε;» διερωτήθηκε. «Το σχέδιό μας θα το θέσουμε στην κρίση των πολιτών και οι πολίτες θα κρίνουν και θα συγκρίνουν» προσέθεσε. «Η πρώτη κάλπη θα είναι αυτή που θα στείλει το μήνυμα της ισχυρής και αυτοδύναμης ΝΔ» είπε ο κ. Μητσοτάκης. «Χρειαζόμαστε ισχυρές κυβερνήσεις. Το εκλογικό σύστημα που έχουμε ψηφίσει θα δώσει ισχυρή και αυτοδύναμη ΝΔ στις δεύτερες κάλπες. Και θα το πετύχουμε» υπογράμμισε. Κάλεσε, δε, τους Έλληνες του εξωτερικού, αν δεν εγγραφούν στην πλατφόρμα των ομογενών για ψήφο από τον τόπο κατοικίας τους, να γυρίσουν για την ψήφο στη χώρα. «Να γυρίστε και να ψηφίσετε. Και σας ζητώ να το κάνετε. Και με το που θα ξέρουμε την ημερομηνία των εκλογών, θα βάλουμε μπροστά τις οργανωτικές μας μηχανές» είπε ο κ. Μητσοτάκης. «Πήγαμε νύχτα να βοηθήσουμε την Τουρκία» Ο πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στους άνδρες και στις γυναίκες της ΕΜΑΚ, ζητώντας μάλιστα από το ακροατήριο ένα ξεχωριστό χειροκρότημα. «Σήμερα, πριν μπω στο αεροπλάνο, είχα την ευκαιρία να τους συναντήσω και να τους σφίξω το χέρι. ΈΒαλαν ένα λιθαράκι την οικοδόμηση καλύτερων σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Κάποιοι μας έλεγαν ότι θα έρθουν νύχτα στα νησιά μας, αλλά εμείς πήγαμε νύχτα για να βοηθήσουμε την Τουρκία» είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ξεκαθάρισε, βεβαίως, ότι όλοι ξέρουν ότι η κυβέρνηση έχει κόκκινες γραμμές. «Ξέρουμε τι μπορεί να συζητήσουμε, όλοι γνωρίζουν ποια είναι τα όρια μας και όλοι γνωρίζουν ότι αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει βήμα πίσω στην υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Έκανε, μάλιστα, ειδική αναφορά στις γυναίκες και στους άνδρες του Λιμενικού Σώματος «που κάνουν δουλειά 365 μέρες τον χρόνο, όχι μόνο για να φυλάσσουν τα θαλάσσια σύνορα μας, αλλά και για να σώζουν ζωές». Ειδήσεις σήμερα: Μωυσής Ελισάφ: Πέθανε ο δήμαρχος Ιωαννίνων Δίκη Πισπιρίγκου: Απίστευτοι διάλογοι με Δασκαλάκη – «Ήθελε το σπέρμα μου για να κάνει μάγια» Οχάιο: Αγωνία από τη διαρροή χημικών – Χιλιάδες ξεσπιτώθηκαν, φόβοι για ασθένειες Αποστολή στο Μόναχο: Γιώργος Ευγενίδης 17.02.2023, 21:19

