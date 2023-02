Μητσοτάκης για Ελισάφ: Ήταν ένας σπουδαίος δήμαρχος, άξιος επιστήμονας και ένας φωτεινός άνθρωπος Θα τον θυμόμαστε πάντοτε με πολλή αγάπη, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Για έναν σπουδαίο δήμαρχο, άξιο επιστήμονα και πάνω απ’ όλα έναν φωτεινό άνθρωπο έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συλλυπητήρια δήλωσή του για την απώλεια του Μωυσή Ελισάφ. «Τα Γιάννενα και η Αυτοδιοίκηση, η Ιατρική και η Ισραηλιτική Κοινότητα, θρηνούν μαζί με όλους μας τον Μωυσή Ελισάφ. Έναν σπουδαίο δήμαρχο, άξιο επιστήμονα και πάνω απ’ όλα, έναν φωτεινό άνθρωπο. Γιατί ο Μωυσής υπηρέτησε με δημιουργικό πάθος την πόλη του και την κοινωνία, από όποια θέση και αν βρέθηκε» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Προσέθεσε ότι Μωυσής Ελισάφ «άφησε βαθύ αποτύπωμα στην επιστήμη του, διδάσκοντας στο Πανεπιστήμιο, αλλά και διευθύνοντας ενεργά την Β΄ Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Τα γράμματα του οφείλουν πολλά ως Πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου του τόπου του. Όπως και η δημόσια ζωή την οποία κόσμησε ως πρώτος πολίτης της γενέτειράς του και μέλος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου». Ο κ. Μητσοτάκης κατέληξε λέγοντας: «Υπήρξε ο πρώτος Εβραίος δήμαρχος στην Ελλάδα, από την Ρωμανιώτικη κοινότητα, την παλαιότερη ίσως της χώρας μας. Και ως απόγονος μαρτύρων των στρατοπέδων συγκέντρωσης, αγωνίστηκε για τη δικαίωση των θυμάτων. Για όσους, όμως, είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του, αυτό ήταν το επιστέγασμα και η δίκαιη ανταμοιβή μιας ζωής αφιερωμένης στο κοινό καλό. Μόνιμη έγνοια του στην πλούσια πολιτική του δραστηριότητα ήταν η ενότητα και η συνεννόηση στις κοινές προκλήσεις. Με γέφυρα, την επιβλητική του μετριοπάθεια. Αυτήν που μας έκανε να συνεργαστούμε αρμονικά στη διάρκεια της δημαρχίας του και να οικοδομήσουμε μία ζεστή και ειλικρινή σχέση. Στην αγαπημένη του σύζυγο Κλεοπάτρα, στους οικείους του, στους αμέτρητους φίλους του στα Γιάννενα και σε όλη την Ελλάδα απευθύνω τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια. Θα τον θυμόμαστε πάντοτε με πολλή αγάπη». Ειδήσεις σήμερα: Μωυσής Ελισάφ: Πέθανε ο δήμαρχος Ιωαννίνων Δίκη Πισπιρίγκου: Απίστευτοι διάλογοι με Δασκαλάκη – «Ήθελε το σπέρμα μου για να κάνει μάγια» Οχάιο: Αγωνία από τη διαρροή χημικών – Χιλιάδες ξεσπιτώθηκαν, φόβοι για ασθένειες BEST OF NETWORK 17.02.2023, 18:48 17.02.2023, 16:17 16.02.2023, 16:26 17.02.2023, 16:21 17.02.2023, 16:20 17.02.2023, 16:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )