Μητσοτάκης: Διαχειριστήκαμε το πρόβλημα των ροών, των δομών και των εκκρεμών αιτημάτων ασύλου (Βίντεο)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε, συμμετέχοντας σε πάνελ στο πλαίσιο της 59ης Διάσκεψης Ασφάλειας του Μονάχου για το Μεταναστευτικό, ότι η Ελλάδα ως χώρα της πρώτης γραμμής είναι προσηλωμένη στην προστασία των συνόρων της, που είναι και εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαικής Ένωσης, αλλά και στο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις θετικές, όπως τις χαρακτήρισε, αποφάσεις του πρόσφατου άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, επέμεινε πάντως ότι η ΕΕ οφείλει να επιτύχει μία λεπτή ισορροπία ανάμεσα στις χώρες πρώτες γραμμής και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους. «Ως χώρα πρώτης γραμμής είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε αλληλεγγύη από την πλευρά των Ευρωπαίων εταίρων μας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε στο φόντο συμφωνιών της χώρας με την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές για την έλευση στην Ελλάδα συγκεκριμένου αριθμού οικονομικών μεταναστών εκπέμπει και ένα μήνυμα, ότι χώρες της ΕΕ είναι ανοιχτές στο μονοπάτι νόμιμης μετανάστευσης. Σημείωσε, επίσης, πως η Τουρκία σε ό,τι αφορά στο ρόλο της στο Μεταναστευτικό αποτελεί ταυτόχρονα πρόβλημα και ευκαιρία, καθώς, όπως είπε, δεν έχει εκπληρώσει σε όλο της το εύρος τη συμφωνία ανάμεσα σε αυτήν και την ΕΕ το 2106 για το Μεταναστευτικό. «Έχουμε μειώσει αισθητά τις ροές στη θάλασσα, το Λιμενικό μας έχει σώσει εκατοντάδες ζωές στο Αιγαίο» είπε ο πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συζήτησης ρωτήθηκε αν η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει μεταναστευτικό ως μόχλευση εναντίον της Ελλάδας «Έχει συμβεί. Συνέβη το 2020, όταν ο πρόεδρος Ενρτογάν ενθάρρυνε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να περάσουν στα σύνορα. Μας εκβίαζε και απειλούσε και το έκανε» τόνισε συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Το μοντέλο υπάρχει και χρησιμοποιήθηκε. Υπάρχει καλύτερη κατανόηση ότι αυτές οι πρακτικές δεν δουλεύουν και πρέπει να δουλέψουμε την Τουρκία. Να προσφέρουμε βοήθεια στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι ασφαλής για Σύρους και Αφγανούς… Αλλά πρέπει να παίρνεις θέση όταν εκβιάζεσαι. Και πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι αυτές οι πρακτικές δεν θα γίνουν ανεκτές. Είναι οδυνηρό ως ΠΘ να βλέπω fake news για ένα νεκρό κορίτσι. Ξαφνικά βομβαρδιστήκαμε με αρνητικά δημοσιεύματα. Και έναν μήνα μετά είδαμε ότι αυτό δεν συνέβη ποτέ. Υπάρχει μεγάλο παιχνίδι παραπληροφόρησης από αυτές τις χώρες που επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν τη μετανάστευση». Τέλος ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην καταδίκη των μελών της Χρυσής Αυγής. «Δεν έχουμε κόμμα νεοναζί. Καταδικάστηκαν ως εγκληματική οργάνωση. Καταλαβαίνω, υπήρχαν περίοδοι που είχαμε περισσότερους μετανάστες από κατοίκους στα νησιά. Αλλά τώρα που διαχειριστήκαμε το ζήτημα, τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα» ανέφερε. Ειδήσεις σήμερα: Από το 2019 επιβάλαμε πρόστιμα, λέει η αντιπεριφερειάρχης Πειραιά για το γηροκομείο – κολαστήριο στον Κορυδαλλό Έρχονται νέες συλλήψεις για την υπόθεση της 12χρονης – Έξι άτομα στο στόχαστρο, ανάμεσά τους ένας οδοντοτεχνίτης Εισαγγελική έρευνα για τον θάνατο του 2,5 ετών κοριτσιού στον Αγ. Στυλιανό – Είχε χρόνιο πρόβλημα υγείας

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )