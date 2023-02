Μητσοτάκης με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου: Η Ελλάδα πυλώνας γεωπολιτικής και ενεργειακής ασφαλείας Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο των εργασιών της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου – Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Σερβίας και τον Αλβανό πρωθυπουργό Γιώργος Ευγενίδης 17.02.2023, 18:51 Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με διακομματική αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών, στο περιθώριο των εργασιών της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία έγινε για δεύτερη, διαδοχική χρονιά, έγινε ανταλλαγή απόψεων για διεθνή και περιφερειακά ζήτημα, με έμφαση στις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και τη στήριξη που έχει παράσχει η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή. Ο πρωθυπουργός επισήμανε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία, ενώ ανέλυσε τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα γεωπολιτικής και ενεργειακής ασφαλείας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Συζητήθηκε ακόμη το μεταναστευτικό και ο ρόλος της Ελλάδας στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανταλλαγή απόψεων έγινε και για τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν την Τουρκία και τη Συρία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας και του ελληνικού λαού, τόσο με την αποστολή σωστικών συνεργείων όσο με τη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας, προσθέτοντας ότι η ελληνική αρωγή θα συνεχίσει. Τονίστηκε τέλος, ενόψει και του Δ΄ Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ την ερχόμενη Τρίτη στην Αθήνα, ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο. Γιώργος Ευγενίδης 17.02.2023, 18:51 BEST OF NETWORK 17.02.2023, 18:48 17.02.2023, 16:17 16.02.2023, 16:26 17.02.2023, 16:21 17.02.2023, 16:20 17.02.2023, 16:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )