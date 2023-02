Μητσοτάκης: Το παρασκήνιο της συνέντευξής του στην ΕΡΤ – Η ξενάγηση, το δώρο και οι δίσκοι βινυλίου

Το βράδυ της Πέμπτης (16/2) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε συνέντευξη στην ΕΡΤ αλλά η χθεσινή του παρουσία στο κανάλι δεν είχε μόνο πολιτικές ειδήσεις καθώς ήταν η πρώτη φορά που επισκέφθηκε το Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής από τότε που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. Έτσι, τα στελέχη της Ενημέρωσης είχαν την ευκαιρία να του δείξουν τις νέες εγκαταστάσεις της ΕΡΤ που έχουν ανακαινιστεί πλήρως τα τελευταία τρία χρόνια. Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε από τον γενικό διευθυντή Ενημέρωσης Φώτη Καφαράκη και τον διευθυντή Ειδήσεων Γιάννη Τρουπή στον πρώτο όροφο του Ραδιομεγάρου, εκεί δηλαδή που χτυπάει η καρδιά του νέου καναλιού ΕΡΤNEWS, το οποίο εκπέμπει ενημερωτικό περιεχόμενο 24 ώρες το 24ωρο. Δήλωσε εντυπωσιασμένος τόσο από το ολοκαίνουργιο και υπερσύγχρονο πλέον control room των Ειδήσεων, αλλά και από το ενιαίο newsroom, που είναι και η μεγαλύτερη δημοσιογραφική αίθουσα της χώρας. Ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε με εργαζόμενους και δεν έκρυψε την έκπληξή του για όσα έχουν γίνει, υποστηρίζοντας ότι οι υποδομές της ΕΡΤ δεν έχουν πλέον τίποτα να ζηλέψουν από τα μεγάλα ευρωπαϊκά τηλεοπτικά δίκτυα. Ο κ. Μητσοτάκης, συνοδεία του προέδρου της ΕΡΤ Κωνσταντίνου Ζούλα, ξεναγήθηκε, όμως, και στο μοναδικό Αρχείο της ΕΡΤ, που βρίσκεται σε έναν τεράστιο και ειδικά διαμορφωμένο και φυλασσόμενο χώρο του Ραδιομεγάρου, τον οποίο ουδέποτε είχε επισκεφθεί πρωθυπουργός στο παρελθόν. Ο διευθυντής του Αρχείου Βασίλης Αλεξόπουλος τον ενημέρωσε για την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης του σπάνιου οπτικοακουστικού υλικού της ΕΡΤ, που έχει επιτευχθεί τους τελευταίους μήνες μέσα από δύο προγράμματα. Το πρώτο συνολικού προϋπολογισμού 975.000 ευρώ από τον οικονομικό προϋπολογισμό της ΕΡΤ αφορά στην ψηφοποίηση 153.000 κασετών διαφορετικού μορφότυπου, ενώ παράλληλα με κονδύλια ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ χρηματοδοτείται και η ψηφιοποίηση φιλμ και ήχου, καθώς και η δημιουργία υποδομής της προστασίας των υλικών. Και όπως τον διαβεβαίωσαν τα στελέχη του Αρχείου με τα δύο αυτά προγράμματα εκτιμάται ότι σε μόλις 2 χρόνια από σήμερα το ποσοστό ψηφιοποίησης του Αρχείου της ΕΡΤ θα έχει φτάσει στο 50% από 15% που είναι σήμερα, ενώ σε βάθος 5ετίας ολόκληρο το Αρχείο θα είναι πλέον ψηφιοποιημένο. Στον κ. Μητσοτάκη δόθηκε ως αναμνηστικό δώρο ένα φωτογραφικό λεύκωμα του Αριστοτέλη Σαρρηκώστα από το φωτογραφικό αρχείο της ΕΡΤ, και τέσσερις δίσκοι βινυλίου της ΕΡΤ με ηχογραφήσεις μεγάλων προσωπικοτήτων της τέχνης, του πολιτισμού και της πολιτικής. Αποχωρώντας, και εμφανώς σε καλή διάθεση ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος σε εργαζόμενους ρώτησε αν η ΕΡΤ τούς έχει κεράσει λόγω ημέρας (Τσικνοπέμπτη) ή αν δεν βλέπουν την ώρα να αποχωρήσουν από τη δουλειά για να τσικνίσουν. Ειδήσεις σήμερα: Τραγωδία με το νεκρό κοριτσάκι στη Θεσσαλονίκη: «Δεν τους νοιάζει η ζωή των μαύρων» – Κραυγή της μάνας για τον θάνατό της Εξαρθρώθηκε συμμορία Πακιστανών – Είχαν κάνει αιματηρές εισβολές σε σπίτια και δύο φόνους Το «ευχαριστώ» του Μητσοτάκη στους άνδρες της ΕΜΑΚ: Είμαστε βαθιά υπόχρεοι – Φωτογραφίες

