Οικονόμου για τον Τσίπρα σε τρακτέρ: Όλα τριγύρω αλλάζουνε, κι όλα τα ίδια μένουν Το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου στα μέτρα που υποσχέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας στους παραγωγούς της Θεσσαλίας Με δυο φωτογραφίες του Αλέξη Τσίπρα με τους παραγωγούς – μία από τον Φεβρουάριο του 2013 και μια σημερινή – και τον χαρακτηριστικό στίχο του Μανώλη Ρασούλη «όλα τριγύρω αλλάζουνε, κι όλα τα ίδια μένουν» από τραγούδι του Νίκου Παπάζογλου, ο Γιάννης Οικονόμου «απάντησε» στις σημερινές προεκλογικές εξαγγελίες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ σε κτηνοτρόφους και αγρότες, κατά την παρουσία του στη Θεσσαλία. «Τότε, 4/2/2013. Τώρα, 17/2/2023. “Όλα τριγύρω αλλάζουνε, κι όλα τα ίδια μένουν” (που τραγουδούσε ο Ν. Παπάζογλου, σε στίχους Μ. Ρασούλη). Όση αξία είχαν εκείνα που υποσχόταν τότε, άλλη τόση -και λιγότερη- έχουν όσα υπόσχεται τώρα» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τότε, 4/2/2013. Τώρα, 17/2/2023. “Όλα τριγύρω αλλάζουνε, κι όλα τα ίδια μένουν” (που τραγουδούσε ο Ν. Παπάζογλου, σε στίχους Μ. Ρασούλη).Όση αξία είχαν εκείνα που υποσχόταν τότε, άλλη τόση -και λιγότερη- έχουν όσα υπόσχεται τώρα. pic.twitter.com/48MX3E7g20— Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) February 17, 2023 Τσίπρας: Τον τελευταίο 1,5 χρόνο συντελείται μία μεγάλη ληστεία, που θα σταματήσει Στη Θεσσαλία περιοδεύει σήμερα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας είχε συνάντηση αρχικά με κτηνοτρόφους στη Φιλύρα Τρικάλων και στη συνέχεια θα έχει σύσκεψη με εκπροσώπους Συντονιστικής Επιτροπής Μπλόκων στην Καρδίτσα ενώ το βράδυ θα πραγματοποιήσει Ομιλία σε ανοιχτή συγκέντρωση στο αίθριο της Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας. Στην συνάντηση με τους κτηνοτρόφους στη Φιλύρα Τρικάλων ο κ. Τσίπρας είχε την ευκαιρία να ακούσει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι με την αύξηση του κόστους παραγωγής και την αισχροκέρδεια, όπως και με το ιδιωτικό χρέος και τους πλειστηριασμούς, ενώ απηύθυνε και σύντομη ομιλία. «Μέτρα ασπίδα προστασίας για τους ανθρώπους της παραγωγής» Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι «για τον κόσμο της παραγωγής, του κτηνοτρόφους και τους αγρότες το δίλημμα πλέον είναι υπαρξιακό, διότι το κόστος της παραγωγής καθιστά απολύτως ασύμφορο το να μένουν οι άνθρωποι στην ύπαιθρο και να παράγουν». Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε ειδικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του παραγωγικού δυναμικού της χώρας, όπου απασχολούνται 120.000 οικογένειες αποκλειστικά. Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι «η τρομακτική αύξηση του ενεργειακού κόστους και των τιμών στις ζωοτροφές, σε συνδυασμό με την αδυναμία, οι τιμές που παίρνουν ιδίως από τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το γάλα να αντισταθμίσουν τις τρομακτικές αυξήσεις, έχει οδηγήσει χιλιάδες κτηνοτρόφους σε όλη τη χώρα να αναγκαστούν να μειώσουν τα κοπάδια τους για να μπορούν να τα βγάλουν πέρα». Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι αυτή η κατάσταση είναι εξαιρετικά αρνητική συνολικά για την ελληνική οικονομία, διότι όπως είπε «η μείωση της παραγωγής εγχώριου γάλακτος, έχει οδηγήσει σε αύξηση των εισαγωγών και άρα οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και στο εμπορικό ισοζύγιο είναι εξίσου σημαντικές, είναι μια συνθήκη εξαιρετικά αρνητική». Ο κ. Τσίπρας έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου και υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξουν άμεσα μέτρα ενίσχυσης του κτηνοτροφικού κόσμου. «Όταν οι λογαριασμοί του ρεύματος έχουν τριπλασιαστεί και τετραπλασιαστεί για τις μονάδες παραγωγής και οι ζωοτροφές έχουν αυξηθεί δύο και τρεις και φορές επάνω, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση είναι στο απροχώρητο» είπε και αναφέρθηκε ειδικά στην τεράστια απόκλιση τιμών παραγωγού – τιμών καταναλωτή λέγοντας ότι «σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat οι τιμές που δίνει ο παραγωγός από το χωράφι με τις τιμές που βρίσκει ο καταναλωτής στο ράφι μεσοσταθμικά είναι 300% η διαφορά». Ο κ. Τσίπρας άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση της ΝΔ για μια σειρά αρνητικές πρωτιές της Ελλάδα στην Ε.Ε. αναφέροντας ενδεικτικά «είμαστε η χώρα της Ε.Ε. με την υψηλότερη τιμή στην αντλία της βενζίνης, με την υψηλότερη τιμή χονδρικής στο ρεύμα και την ίδια ώρα η χώρα με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα». Ο κ. Τσίπρας μίλησε για δύο μορφές αισχροκέρδειας «η αισχροκέρδεια η ιδιωτική που βιώνετε στο πετσί σας σε συνδυασμό με την κρατική αισχροκέρδεια, διότι κρατώντας η κυβέρνηση σταθερά τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ που είναι έμμεσοι φόροι – πληρώνει το ίδιο ο πλούσιος και ο φτωχός – τη στιγμή που τα προϊόντα έχουν διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί, δημιουργούνται υπερέσοδα στο δημόσιο ταμείο προκειμένου να μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να κάνει κάποιες προεκλογικές παροχές και κάποιες επιδοτήσεις τις οποίες και αυτές στοχευμένα τις δίνει για να κρατάνε σταθερά υψηλά τις τιμές οι πάροχοι της ενέργειας, η ΔΕΗ και οι άλλες επιχειρήσεις, τα σούπερ μάρκετ και τα διυλιστήρια». «Αυτό που συντελείται τον τελευταίο ενάμιση χρόνο είναι μια μεγάλη ληστεία» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη ακολουθεί μια πολιτική που έχει στόχο να κερδίζουν οι λίγοι και οι ισχυροί και να χάνει η μεγάλη πλειοψηφία». Στην συνέχεια ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις της επόμενης προοδευτικής κυβέρνησης για τους κτηνοτρόφους. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας τόνισε την ανάγκη να υπάρξει μια ασπίδα προστασίας για τον κόσμο της παραγωγής, για τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες και βεβαίως διαρθρωτικές αλλαγές που θα κοιτάξουν στην επόμενη ημέρα, την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. «Μια προοδευτική κυβέρνηση θα θεσπίσει το αγροτικό πετρέλαιο, δηλαδή την μη καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, θα υλοποιήσει το πλαφόν στο αγροτικό και κτηνοτροφικό ρεύμα, δηλαδή ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος να πληρώνει την κιλοβατώρα στην τιμή που πλήρωνε πριν έρθει η κρίση και θα μηδενίσει τον ΦΠΑ στα αγροεφόδια και τις ζωοτροφές». «Μια προοδευτική κυβέρνηση δεν σας αφήσει μόνους σας απέναντι στους “Πάτσηδες”» Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε και στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και των πλειστηριασμών λέγοντας ότι το πρόβλημα δεν αφορά μονάχα τον αστικό κόσμο, τους ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας, αφορά και τον αγροτικό κόσμο, θυμίζοντας ότι «είναι μεγάλη και μακρά ιστορία από την περίοδο της χρεοκοπίας της Αγροτικής Τράπεζας με τις υποθηκευμένες αγροτικές γαίες». Ο κ. Τσίπρας ανέφερε συγκεκριμένα ότι «700.000 πλειστηριασμοί είναι μπροστά και αφορούν και πρώτη κατοικία και επαγγελματική στέγη και αγροτική γη. Κι έρχονται λοιπόν αυτά τα κοράκια, οι “Πάτσηδες”, οι διαχειριστές, οι servicers και παίρνουν ένα τιτλοποιημένο δάνειο στο 15% της αξίας από τις τράπεζες και πάνε να βγάλουν το 100%», κάτι που αποτελεί «μια τρομακτική αναδιανομή πλούτου και περιουσίας και μια τρομακτική κερδοφορία για κάποιων αετονύχηδων που έχουν τις πλάτες στην σημερινή εξουσία». Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι «υπήρχε η προστασία της πρώτης κατοικίας, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, από τον νόμο Κατσέλη, που προστάτευσε την πρώτη κατοικία μέχρι το 2020, που η κυβέρνηση Μητσοτάκη ψήφισε αυτόν τον νέο πτωχευτικό νόμο» και αναφέρθηκε στο αίτημα του «να υπάρξει άμεση αναστολή κάθε πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας, αγροτικής γης και επαγγελματικής στέγης μέχρι τις εκλογές». Τέλος, αναφέρθηκε στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για το ιδιωτικό χρέος. «Έχουμε σχέδιο. Να προστατεύσουμε τον ιδιοκτήτη, την πρώτη κατοικία, την επαγγελματική στέγη και την αγροτική γη. Και να δώσουμε την δυνατότητα βιώσιμων ρυθμίσεων που θα δώσουν την δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να διατηρήσουν την περιουσία τους. Να ξέρει λοιπόν ο ελληνικός λαός, ότι απέναντι σε αυτή την προσπάθεια, της αναδιανομής του πλούτου, υπάρχει σχέδιο προστασίας και να γνωρίζετε πάρα πού καλά κι εσείς, αλλά και οι συντοπίτες σας εδώ, ότι δεν θα σας αφήσει μια προοδευτική κυβέρνηση, που έχει ανάγκη ο τόπος, μόνους σας απέναντι στους “Πάτσηδες”, τους αετονύχηδες που θέλουν να σας λεηλατήσουν». Ειδήσεις σήμερα: Από το 2019 επιβάλαμε πρόστιμα, λέει η αντιπεριφερειάρχης Πειραιά για το γηροκομείο – κολαστήριο στον Κορυδαλλό Έρχονται νέες συλλήψεις για την υπόθεση της 12χρονης – Έξι άτομα στο στόχαστρο, ανάμεσά τους ένας οδοντοτεχνίτης Εισαγγελική έρευνα για τον θάνατο του 2,5 ετών κοριτσιού στον Αγ. Στυλιανό – Είχε χρόνιο πρόβλημα υγείας Best of Network 17.02.2023, 18:48 17.02.2023, 16:17 16.02.2023, 16:26 17.02.2023, 22:15 17.02.2023, 22:17 17.02.2023, 16:00

