Οικονόμου για Τσίπρα: Νομίζει πως απευθύνεται σε αμνήμονες και αφελείς Ό,τι και να ισχυρίζεται, το άσπρο δεν γίνεται μαύρο αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «Η αντιμετώπιση σοβαρότατων ζητημάτων με ασόβαρο τρόπο είναι η πολιτική σταθερά του κ. Τσίπρα στα 15 συνεχόμενα χρόνια που παραμένει στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου σχολιάζοντας την ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Καρδίτσα. «Ό,τι και να ισχυρίζεται -πιστεύοντας πως απευθύνεται σε αμνήμονες και αφελείς- το άσπρο δεν γίνεται μαύρο. Η Κυβέρνησή μας μείωσε δραστικά την ανεργία και τους φόρους, στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις με ένα από τα μεγαλύτερα και διαρκέστερα προγράμματα στήριξης στην ΕΕ, τιθάσευσε τις τιμές της ενέργειας και περιορίζει προοδευτικά τις αυξήσεις στα αγαθά, χορήγησε στους συνταξιούχους τις συντάξεις που καθυστερούσαν επί χρόνια και μάλιστα αυξημένες, αποκατέστησε την τάξη στο μεταναστευτικό και ενδυνάμωσε αποφασιστικά την εθνική άμυνα», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και συμπλήρωσε: «ΥΓ: Οι βαθιά απρεπείς και προσβλητικές εκφράσεις του κ. Τσίπρα για την Ελληνική Αστυνομία είναι δομικό μέρος του τραμπισμού αλά γκρέκα. Θα έπρεπε να ντρέπεται που έφτασε στο σημείο να προσβάλει το Σώμα που αγωνίζεται για την προστασίας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών». Ειδήσεις σήμερα: Από το 2019 επιβάλαμε πρόστιμα, λέει η αντιπεριφερειάρχης Πειραιά για το γηροκομείο – κολαστήριο στον Κορυδαλλό Έρχονται νέες συλλήψεις για την υπόθεση της 12χρονης – Έξι άτομα στο στόχαστρο, ανάμεσά τους ένας οδοντοτεχνίτης Εισαγγελική έρευνα για τον θάνατο του 2,5 ετών κοριτσιού στον Αγ. Στυλιανό – Είχε χρόνιο πρόβλημα υγείας BEST OF NETWORK 17.02.2023, 18:48 17.02.2023, 16:17 16.02.2023, 16:26 17.02.2023, 16:21 17.02.2023, 16:20 17.02.2023, 16:00

