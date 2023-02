Πατέλης: Ζήτησε διαγραφή του Αρβανίτη μετά την αναφορά του στους γκέι Στις επιθετικές του δηλώσεις κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Αρβανίτης έμπλεξε και τους γκέι, προκαλώντας την αντίδραση Πατέλη Τη διαγραφή του Κώστα Αρβανίτη ζήτησε, μετά τον Άκη Σκέρτσο, και ο Αλέξης Πατέλης με αφορμή τους ακραίους χαρακτηρισμούς του κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και την εμπλοκή ακόμα και της κοινότητας των ομοφυλόφιλων, σε μια από τις φράσεις που χρησιμοποιήσε, στη διάρκεια ομιλίας του στην Κεφαλονιά. Στο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει, ακούγεται ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να λέει, επιτιθέμενος στον πρωθυπουργό πως «αυτός (ο Μητσοτάκης) είναι τυχοδιώκτης, απατεώντας, πολιτικός απατεώνας και κάτι παραπάνω. Μπορεί σήμερα να το παίζει φιλελεύθερος, μαζί με τους γκέι και αύριο να είναι να σκοτώσει τους γκέι». «Σήμερα να είναι μαζί τους και αύριο να είναι να σκοτώσει τους γκέη», είπε ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για τον Πρωθυπουργό.Το κομματικό μίσος τροφοδοτεί την βία. Κάθε άνθρωπος σε θέση ευθύνης πρέπει να προάγει τον αλληλοσεβασμό. pic.twitter.com/bUwSmH9udu— Alex Patelis (@PatelisAlex) February 17, 2023 «Το κομματικό μίσος τροφοδοτεί την βία. Κάθε άνθρωπος σε θέση ευθύνης πρέπει να προάγει τον αλληλοσεβασμό. Ως μέλος μιας κοινότητας που έχει υποστεί διαχρονικά ρητορική μίσους, ζητώ την διαγραφή του» ήταν το σχόλιο του Αλέξη Πατέλη για τις φράσεις του Κώστα Αρβανίτη. Παραίτηση Αρβανίτη ζήτησε νωρίτερα ο Σκέρτσος Νωρίτερα, τοποθέτηση για τα όσα είπε για τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, σε εκδήλωση στην Κεφαλονιά, έκανε και ο Άκης Σκέρτσος. «Θα έπρεπε να είχε ζητηθεί η παραίτηση του κυρίου Αρβανίτη» δήλωσε χαρακτηριστικά το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Επικρατείας. Όπως τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ «είναι απαράδεκτο να ταυτίζεται με τέτοια ρητορική η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία που έχουν δώσει αγώνες για την Δημοκρατία και κράτησαν την Ελλάδα στην Ευρώπη το 2015». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cqklipnhwhbt) Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος έκανε λόγο για «φρικώδεις χαρακτηρισμούς» και «καινοφανή εξίσωση της αριστείας με το ναζισμό» από τον Κώστα Αρβανίτη, τονίζοντας ότι «συνιστούν επιτομή του μίσους και της ακρότητας». «Αν ο κ. Τσίπρας δεν τον αποδοκιμάσει και δεν τον εγκαλέσει στην τάξη, θα είναι συνυπεύθυνος για την ευτέλεια του λόγου του κ. Αρβανίτη. Ο κ. Αρβανίτης αποτολμά να λασπώσει την παράταξη που αποκατέστησε τη Δημοκρατία, που συνέλαβε και φυλάκισε τους νεοναζί. Ευτέλεια, συνεπώς, και θράσος από εκείνους που δεν έβρισκαν αίθουσα για τη δίκη των νεοναζί, που ψήφισαν μαζί τους την απλή αναλογική, που ήταν αδιάντροπα «απόντες» ψελλίζοντας παρών στην ψήφιση της διάταξης για την προστασία της Δημοκρατίας από εγκληματικές οργανώσεις και πρόσωπα» συμπλήρωσε στην ανακοίνωσή του ο Γιάννης Οικοόμου. Η σχετική τοποθέτηση του Κώστα Αρβανίτη Στην «επίθεση» που είχε εξαπολύσει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Κεφαλονιά, είχε αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: «Εδώ βλέπουμε καθημερινά ότι αυτή η διεθνής ακροδεξιά, που είναι ο Μητσοτάκης, ο ορισμός. Ήμουν από τους πρώτους και λίγους που είπα ότι ο Μητσοτάκης είναι alt-right και είχαν θυμώσει και οι σύντροφοί μου, μου έλεγαν πως είναι υπεροβολικός, καθώς ο Μητσοτάκης είναι φιλελεύθερος. Όμως αυτό φαινόταν, όταν ο Σχοινάς έφερνε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής για το προσφυγικό. Κοιτάξτε τι κρύβεται πίσω από τον Μητσοτάκη. Τι είπε… οι άριστοι. Δεν είναι μόνο ταξικό… είναι η άρια φυλή. Κρύβεται πολύς φασισμός κάτω από την ολική αντίληψη των αρίστων. Ούτε η Αριστερά δεν είχε αντανακλαστικά να απαντήσει σε αυτή την ιστορία. Απαντούσε φοβικά. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Αυτός είναι και τυχοδιώκτης, απατεώντας και κάτι παραπάνω». Ειδήσεις σήμερα: Από το 2019 επιβάλαμε πρόστιμα, λέει η αντιπεριφερειάρχης Πειραιά για το γηροκομείο – κολαστήριο στον Κορυδαλλό Έρχονται νέες συλλήψεις για την υπόθεση της 12χρονης – Έξι άτομα στο στόχαστρο, ανάμεσά τους ένας οδοντοτεχνίτης Εισαγγελική έρευνα για τον θάνατο του 2,5 ετών κοριτσιού στον Αγ. Στυλιανό – Είχε χρόνιο πρόβλημα υγείας BEST OF NETWORK 17.02.2023, 13:30 17.02.2023, 12:18 16.02.2023, 16:26 17.02.2023, 09:31 17.02.2023, 09:30 17.02.2023, 13:00

