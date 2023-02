Πρώτη κατοικία, επαγγελματική στέγη και αγροτική γη η πρόταση Τσίπρα για τα δάνεια

Στο πεδίο των τραπεζών επιχειρεί να μεταφέρει την προεκλογική συζήτηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας στην τελική προεκλογική ευθεία, στέλνοντας μηνύματα και εντείνοντας την κριτική του απέναντι στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά και τους χειρισμούς της κυβέρνησης, στην οποία αποδίδει έλλειψη προστατευτικής παρέμβασης και αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου αναφορικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Υποστηρίζοντας ότι η μεγάλη πλειοψηφία «περνάει πιο δύσκολα από ποτέ. Ίσως και από τις δύσκολες στιγμές του πρώτου μνημονίου», ο κ. Τσίπρας εστίασε στην κερδοφορία των τραπεζών και διερωτήθηκε «αυτή η κερδοφορία για ποιο λόγο επιδιώκεται; Για να μοιράσουν μέρισμα οι μέτοχοι σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή;». Σχέδιο έκτακτης ανάγκης Ο έντονος προβληματισμός του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκπορεύεται και από το γεγονός ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος πλήρους εγκατάλειψης της υπαίθρου, όπως ισχυρίστηκε, περιοδεύοντας σήμερα στη Θεσσαλία, διότι «τα βάρη είναι πολλαπλά πια και οι δυνατότητες είναι πολύ περιορισμένες» για τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους, υποσχόμενος παράλληλα ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης «για τους ανθρώπους αυτούς, για να μπορέσουν να παραμείνουν στο χωράφι και να έχουν μια βιώσιμη προοπτική». Στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τον αγροτικό κόσμο, ο κ. Τσίπρας ενέταξε τη μη καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, όπως και ειδικές πρόνοιες για το αγροτικό ρεύμα. Τέλος, επανέφερε την πρότασή του για τον μηδενικό ΦΠΑ στα είδη διατροφής, μαζικής κατανάλωσης και τα αγροτικά εφόδια, στα πρότυπα της Ισπανίας. Στην ίδια κατεύθυνση και με την παραδοχή ότι «πλήρης επανασχεδιασμός δεν μπορεί να γίνει» όσον αφορά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κ. Τσίπρας επικαλέστηκε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό της Θεσσαλίας, βάσει των οποίων «το τελευταίο διάστημα είχαμε μια δανειοδότηση γύρω στα 5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,5 κατευθύνθηκαν σε μεγάλες επιχειρήσεις, 4,4 δισ. για την ακρίβεια σε μεγάλες επιχειρήσεις και μόλις 500 εκατομμύρια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις». «Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ ότι και οι τράπεζες πρέπει να λειτουργήσουν αντιλαμβανόμενες τον ρόλο τους. Όπου ο ρόλος τους είναι να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία, τις παραγωγικές δυνάμεις της οικονομίας. Και όχι να χρηματοδοτούν τα κέρδη κάποιων ολίγων, ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων» σχολίασε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ λίγες ώρες πριν τη συνάντησή του με τον Γιάννη Στουρνάρα, θέτοντας θέμα νομιμότητας της λειτουργίας των τραπεζών. Δύο πυλώνες για το ιδιωτικό χρέος «Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στη λειτουργία και στην κερδοφορία αυτών των ομίλων, αρκεί να είναι νόμιμη η λειτουργία τους. Αλλά όχι και να υπάρχει αυτή η τρομακτική αδικία και ανισότητα, αυτοί μόνο να κερδίζουν κι όλοι οι υπόλοιποι να πληρώνουν» όπως είπε ο κ. Τσίπρας, κατηγορώντας την ίδια ώρα την κυβέρνηση ότι «ήρε την προστασία του ευάλωτου νοικοκυριού και έδωσε προτεραιότητα στους πλειστηριασμούς». Αναφερόμενος, μάλιστα, στην σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου, «το πρόβλημα δεν είναι τι αποφασίζουν οι δικαστές, το πρόβλημα είναι τι έχει νομοθετήσει ο κ. Μητσοτάκης με τον πτωχευτικό νόμο» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και προειδοποίησε ότι «βρισκόμαστε μπροστά σ’ ένα τσουνάμι πλειστηριασμών». «Ό,τι είδατε μέχρι τώρα, ήταν τίποτα μπροστά σ’ αυτό το οποίο θα ακολουθήσει. Ήταν μία παιδική ταινία, παιδική χαρά αυτό που είδατε ως τώρα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας, ενώ προανήγγειλε ότι το σχέδιο του κόμματός για το ιδιωτικό χρέος, το οποίο θα παρουσιαστεί το αμέσως επόμενο διάστημα, θα περιλαμβάνει δύο πυλώνες, δηλαδή «την νομική προστασία της πρώτης κατοικίας, και την υποχρεωτικότητα στον πιστωτή να κάθεται στο τραπέζι της ρύθμισης». Ως προς τους βασικούς άξονες του σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αυτοί είναι «πρώτη κατοικία, επαγγελματική στέγη και αγροτική γη» περιέγραψε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ενημέρωσε σχετικά τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα, κατά την τρίωρη συνάντησή τους. «Μη ανεκτή» η κερδοφορία των τραπεζών Στην πρώτη τους συνάντηση μετά το 2016, οι κύριοι Τσίπρας και Στουρνάρας συζήτησαν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές προβλέψεις, αλλά και για τις δυνατότητες αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο οποίος χρησιμοποίησε δραματικούς τόνους προς το Διοικητή της ΤτΕ αναφορικά με την «μεγάλη αύξηση» του ιδιωτικού χρέους, αλλά και την «αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που προσεγγίζουν πλέον τα 110 δισεκατομμύρια ευρώ». Συνεπώς, «εκφράσαμε την ανησυχία μας ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο ο αριθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων» δήλωσε ο κ. Τσίπρας μετά το πέρας της συνάντησης, ενώ προειδοποίησε πως «η κοινωνική αστάθεια θα μεταφραστεί και σε οικονομική αστάθεια». Εκτοξεύοντας, παράλληλα, τα βέλη της κριτικής του προς τις τράπεζες, «εξέφρασα επίσης την πεποίθησή μου ότι σε αυτές τις συνθήκες η υπερβολική κερδοφορία που παρουσιάζουν οι τράπεζες, παρότι μπορεί αυτό το φαινόμενο να μην έχει μία σταθερή προοπτική, εφόσον την παρουσιάζουν σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν επιτελούν το ρόλο τους χρηματοδοτώντας την πραγματική οικονομία, δημιουργούν μία μη ανεκτή συνθήκη» εξήγησε ο κ. Τσίπρας, σημειώνοντας ακόμη πως «είναι πρόωρο να μιλάμε για μερίσματα κερδών στους μετόχους των τραπεζών, όταν έχουμε περάσει από τόσες περιπέτειες και όταν οι τράπεζες σήμερα βρίσκονται στη ζωή χάρη στον αναβαλλόμενο φόρο και στις διαρκείς ανακεφαλαιοποιήσεις από τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων». «Πρώτο σημαντικό βήμα» Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο υπήρξε σύμπτωση απόψεων κατά τη συνάντησή του με τον κ. Στουρνάρα, ο κ. Τσίπρας απάντησε πως «υπάρχει ανταλλαγή απόψεων. Γόνιμη ανταλλαγή απόψεων. Και αυτό είναι το πρώτο σημαντικό βήμα», όπως εξήγησε, καθώς η συζήτηση φέρεται να διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα. Τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ συνόδεψαν η Έφη Αχτσιόγλου, τομεάρχης Οικονομικών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και συντονιστής οικονομικού κύκλου ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Αλέξης Χαρίτσης, τομεάρχης Ανάπτυξης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Γιώργος Χουλιαράκης, πρ. Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και ο Μιχάλης Καλογήρου, Διευθυντής γραφείου Προέδρου ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ειδήσεις σήμερα: Δεν έπεισε ούτε με το νέο δικηγόρο της η Καϊλή – Οι επόμενες κινήσεις της Αίθριος ο καιρός σήμερα με τον υδράργυρο στους 17 βαθμούς Ο Τεντόγλου τους… έδωσε τα παπούτσια στο χέρι και τώρα τα δημοπρατεί για τα παιδιά στην Τουρκία

