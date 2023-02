Τα ραντεβού Μητσοτάκη στο Μόναχο: Το «ζέσταμα» πριν τον Μπλίνκεν και τα «ήρεμα νερά»

Η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου είναι κάτι σαν το «Νταβός των Διεθνών Σχέσεων», καθώς όλοι οι μεγάλοι παίκτες του διεθνούς γίγνεσθαι συγκεντρώνονται για λίγες μέρες στη βαυαρική πρωτεύουσα. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σήμερα το μεσημέρι θα περάσει την πόρτα του ξενοδοχείου Bayerischer Hof. Ο κ. Μητσοτάκης φτάνει στο Μόναχο σε μια περίοδο που τα ελληνοτουρκικά δεν είναι στην προμετωπίδα των όσων έχει να συζητήσει με «παίκτες» του διεθνούς συστήματος ασφαλείας. Ο σεισμός στην Τουρκία έχει αλλάξει τα δεδομένα, θέτοντας τις βάσεις για «ήρεμα νερά» το επόμενο διάστημα, κάτι που ο διεθνής παράγων επεδίωκε ούτως ή άλλως ενόψει των επάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων στις δύο χώρες. Ο πρωθυπουργός, πάντως, μιλώντας χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ δεν εμφανίστηκε αιθεροβάμων ως προς τη στάση της Άγκυρας, αν και διεμήνυσε για ακόμη μια φορά ότι είναι ανοιχτός να συνομιλήσει με τον πρόεδρο Ερντογάν, προφανώς μετά τις εκλογές στις δύο χώρες. «Δεν πιστεύω ότι οι χώρες αλλάζουν πολιτική έτσι, από τη μία στιγμή στην άλλη, ούτε ότι θα ακυρωθεί από τη μία στιγμή στην άλλη ο τουρκικός αναθεωρητισμός. Πιστεύω ότι δημιουργήθηκε ένα κλίμα ψυχολογικής ταύτισης, θα έλεγα, μεταξύ των δύο λαών, το οποίο είναι σημαντικό. Και χρέος μας, και χρέος μου προσωπικά, είναι να το αξιοποιήσω», τόνισε ο πρωθυπουργός. Ραντεβού με 16 Γερουσιαστές Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει μεταξύ άλλων ραντεβού με μια μεγάλη ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών που συμμετέχουν στη Διάσκεψη του Μονάχου, κάνοντας επί της ουσίας «ζέσταμα» για την επίσκεψη του Αμερικάνου υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος φτάνει στη χώρα μας τη Δευτέρα. Θα δει τον Νίκο Δένδια, αλλά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη το απόγευμα της Δευτέρας, με τον οποίο θα έχει και δείπνο. Νωρίτερα, ο κ. Μπλίνκεν θα έχει πάει στην Τουρκία, ενώ αυτές τις μέρες βρίσκεται και αυτός στο Μόναχο. Η επίσκεψη του στην Αθήνα, πάντως, θα δώσει την ευκαιρία για την έναρξη του τέταρτου γύρου Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. Επικεφαλής της αποστολής των Γερουσιαστών είναι ο Ρεπουμπλικανός Λίντσεϊ Γκράχαμ, αλλά στο Μόναχο βρίσκονται και οι δύο βασικοί υποστηρικτές των ελληνικών θέσεων στην Ουάσιγκτον, ο Μπόμπ Μενέντεζ και ο Κρις Βαν Χόλεν. Δύο ακόμα μέλη της αποστολής είναι ο γερουσιαστής Κρίστοφερ Κουνς και ο Σέλντον Γουάιτχαουζ, μέλη κομβικών επιτροπών της Γερουσίας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η συνάντηση αναμένεται να επιβεβαιώσει το άριστο επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και την διακομματική αναγνώριση που υπάρχει στο αμερικανικό Κογκρέσο για την στρατηγική σημασία της Ελλάδας. «Με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως γνωρίζετε, έχουμε μία στρατηγική σχέση η οποία πιστεύω ότι διάγει την καλύτερη εποχή της. Είναι μία σχέση αμοιβαία ωφέλιμη, και για την Ελλάδα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες», τόνισε χθες ο κ. Μητσοτάκης στην ΕΡΤ, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι η σχέση Αθήνας-Ουάσιγκτον δεν ετεροπροσδιορίζεται υπό το πρίσμα του τι κάνει ή δεν κάνει η Τουρκία. Μήνυμα για το μεταναστευτικό Ο κ. Μητσοτάκης το απόγευμα θα συμμετάσχει σε συζήτηση για τη μετανάστευση, με τη συμμετοχή της Ευρωπαίας Επιτρόπου Ίλβα Γιόχανσον, της πρωθυπουργού της Τυνησίας Νάιλα Μπούντεν Ρομντάνε και της Βερόνικα Έσκομπαρ, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει ότι η μετανάστευση είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα που απαιτεί ευρωπαϊκή λύση και ότι απαιτείται η στήριξη των χωρών πρώτης γραμμής που προστατεύουν τα σύνορα της Ε.Ε., κάτι που επιβεβαιώθηκε στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου αναγνωρίστηκαν βασικές ελληνικές θέσεις που αφορούν τόσο στην ανάγκη προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. όσο και τη συνεργασία με τρίτες χώρες. Βεβαίως, η κ. Γιόχανσον έχει μάλλον…αλλεργία στον ελληνικό φράχτη, για τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης διεκδικεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ενώ η πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μάλλον δεν ενθουσιάζει τόσο την Κομισιόν. Ο πρωθυπουργός προγραμματίζεται, ακόμα, να δει τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα και τον Σέρβο πρόεδρο Αλεξάντερ Βούτσιτς, αλλά είναι ανοιχτό ακόμα να έχει και άλλες συζητήσεις, έστω «στο πόδι». Μήνυμα συμμετοχής Ο κ. Μητσοτάκης προγραμματίζεται να κλείσει την αυριανή του μέρα με μια μεγάλη ομιλία στο ξενοδοχείο Hilton του Μονάχου, απευθυνόμενος σε Έλληνες της διασποράς και στελέχη της ΝΔ. Το βασικό μήνυμα θα είναι να συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές, αν και τα μηνύματα από την πλατφόρμα των αποδήμων είναι απολύτως μη ενθαρρυντικά, με δεδομένο ότι ως τώρα έχουν υποβληθεί περίπου 9.000 αιτήσεις και έχουν εγκριθεί σχεδόν 6.000. Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης: Θα είμαστε αυτοδύναμοι στη 2η κάλπη – Ο Τσίπρας θέλει ν’ αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα Τουρκία: 12χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια 260 ώρες μετά τον σεισμό των 7,8R – Δείτε βίντεο Survivor All Star: Τρίτη και φαρμακερή για τον Κρις Σταμούλη, αποχώρησε από τον Άγιο Δομίνικο – Δείτε βίντεο Αποστολή στο Μόναχο: Γιώργος Ευγενίδης 17.02.2023, 06:43

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )