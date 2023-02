Τουρκία: Αλληλεγγύη για τον σεισμό, πίεση για τις εκκρεμότητες στο ΝΑΤΟ

Έντονη γεωπολιτική χροιά ενείχε η διήμερη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ στην Τουρκία, καθώς στις αποσκευές του ξεχώρισε η προτροπή του προς την Άγκυρα να επικυρώσει την είσοδο της Νορβηγίας και της Φινλανδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, αίροντας το βέτο της. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην τουρκική πρωτεύουσα ο κ. Στόλτενμπεργκ επανέλαβε πως οι δύο σκανδιναβικές χώρες έχουν κάνει αρκετά βήματα, για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Άγκυρας και να πατάξουν τον εξτρεμισμό, καταδικάζοντας ο ίδιος την πυρπόληση του Κορανίου σε μια διαδήλωση στη Σουηδία, μολονότι αυτό δεν είναι παράνομο στην Ευρώπη, όπως είπε. «Η θέση μου είναι ότι και τα δύο μπορούν να επικυρωθούν τώρα. Αλλά το κύριο ζήτημα δεν είναι αν θα επικυρωθούν μαζί, το κύριο ζήτημα είναι να επικυρωθούν η Φινλανδία και η Σουηδία το συντομότερο δυνατό», ανέφερε ο Γ.Γραμματέας του ΝΑΤΟ σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα, τη στιγμή που η Τουρκία εγκαλεί την κυβέρνηση της Σουηδίας για πολύ ήπια στάση απέναντι σε ομάδες που θεωρεί ότι είναι τρομοκρατικές οργανώσεις ή υπαρξιακές απειλές, συμπεριλαμβανομένων των κουρδικών οργανώσεων στη χώρα. «Δεν θα ήταν ρεαλιστική προσέγγιση να πούμε ότι η Σουηδία έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της», δήλωσε από πλευράς του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου και πρόσθεσε ότι «αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε δει ακόμη τα συγκεκριμένα βήματα που θέλουμε». Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την οργή του για μια σειρά διαδηλώσεων στη Στοκχόλμη το τελευταίο διάστημα, σε μια εκ των οποίων ένας εξτρεμιστής έκαψε το Κοράνι έξω από την Τουρκική Πρεσβεία. Παράλληλα, ο κ. Στόλτενμπεργκ εξέφρασε την αλληλεγγύη και την αμέριστη υποστήριξη της συμμαχίας στην Τουρκία μετά από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν την νοτιοανατολική χώρα, λέγοντας πως «την ώρα της ανάγκης σας, το ΝΑΤΟ στέκεται στο πλευρό της Τουρκίας». Μάλιστα, ο σεισμός ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή στην επικράτεια του ΝΑΤΟ από τότε που δημιουργήθηκε η συμμαχία, όπως είπε, ενώ συμπλήρωσε ότι «οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συνεχίζουν να παρέχουν υποστήριξη την επόμενη μέρα του σεισμού. Αεροσκάφη που διατίθενται από την Ολλανδία, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο μεταφέρουν βοήθεια ασταμάτητα. Εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων οργανώθηκαν σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ. Αυτά είναι σύμβολο της αλληλεγγύης μας». Από πλευράς του, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου χαιρέτισε την ταχεία ανθρωπιστική απάντηση του ΝΑΤΟ. «Σας ευχαριστώ για την αλληλεγγύη και την υποστήριξή σας», δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ και ζήτησε από το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τη Hurriyet, να παράσχει αεροσκάφη για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη ζώνη του σεισμού, ώστε να μεταφερθούν κοντέινερ και χιλιάδες σκηνές από το Πακιστάν, προκειμένου να φιλοξενηθούν τα θύματα του σεισμού στην περιοχή. Ως προς τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, ο κ. Τσαβούσογλου δήλωσε κατά το Associated Press πως «θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε τη διαδικασία ένταξης της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ χωριστά από τη Σουηδία», υπενθυμίζοντας ότι η θέση της χώρας του ήταν σαφής και καθαρή από την αρχή. Την ίδια ώρα, εξακολουθεί η διάσωση επιζώντων μετά από 248 ώρες από τον φονικό σεισμό, καθώς τρεις ακόμη ανασύρθηκαν ζωντανοί, ενώ πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη ζώνη της καταστροφής στην Τουρκία, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Ανάμεσα στους επιζήσαντες και μια 17χρονη κοπέλα, η διάσωση της οποίας χαρακτηρίστηκε «θαύμα», ενώ ακολούθησαν ένας 30χρονος και ένα 12χρονο αγόρι, το οποίο ανέφερε στους διασώστες ότι υπήρχαν περισσότερα άτομα θαμμένα κοντά του. Οι θεράποντες γιατροί της 17χρονης εξήγησαν πως καθώς εκείνη δεν μπορούσε να κινηθεί καθόλου κάτω από τα ερείπια, η αδράνειά της τελικά την προστάτεψε, καθώς χρειαζόταν ενέργεια, όλο αυτό το διάστημα. «Πρώτα της κρατήσαμε το χέρι και μετά τη βγάλαμε έξω. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση και μπορεί να επικοινωνήσει. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε καλά νέα για αυτήν», ανέφερε ο διασώστης που την ανέσυρε ζωντανή. Σύμφωνα με τους τελευταίους υπολογισμούς, τουλάχιστον 43.885 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε όλη την Τουρκία και τη γειτονική Συρία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ. Παράλληλα, στις 54 έφτασαν οι συλλήψεις των εμπλεκόμενων στην κατασκευή των κτιρίων που κατέρρευσαν, όπως δήλωσε χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Μπεκίρ Μποζντάγ. Επιπλέον, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε χθες έκκληση για βοήθεια 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων με στόχο την ανακούφιση από τους σεισμούς στην Τουρκία, κατά τη διάρκεια των τριών επόμενων μηνών. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησε για πρώτη φορά μετά τον φονικό σεισμό και η διαδικασία καταγραφής των ζημιών στα μνημεία και τα πολιτιστικά κέντρα της νοτιοανατολικής Τουρκίας, όπως δήλωσε το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της γειτονικής χώρας. «Κανένα κατάλοιπο δεν θα θεωρηθεί ως συντρίμμια ή μπάζα σε όλες τις κατασκευές μας που κρατούν ζωντανούς τους πολιτισμούς μας και κάθε κομμάτι που χωρίζεται από το κτίριο θα ληφθεί υπό προστασία και θα χρησιμοποιηθεί στις αναστηλώσεις που θα γίνουν, σύμφωνα με την αρχική του μορφή», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση. Ανάμεσα στα κτίρια που κατέρρευσαν είναι το πρώτο τζαμί που χτίστηκε σε έδαφος της Ανατολίας. Το τζαμί Habib-i Neccar χτίστηκε στην Αντιόχεια, όταν αυτή κατακτήθηκε από τους Μουσουλμάνους Άραβες το 638μ.Χ, ενώ ζημιές υπέστη και το Αρχαιολογικό Μουσείο του Χατάι. Ωστόσο, σχεδόν ολοσχερής είναι η καταστροφή της ελληνορθόδοξης εκκλησίας στην Αντιόχεια, χτισμένης από τους αποστόλους Πέτρο και Παύλο, η οποία θεωρείται η αρχαιότερη Εκκλησία στον κόσμο, μετά την Εκκλησία Ιεροσολύμων, κι έχει συνδέσει την πρώιμη ιστορία της με κορυφαίες προσωπικότητες της Χριστιανοσύνης. Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης: Θα είμαστε αυτοδύναμοι στη 2η κάλπη – Ο Τσίπρας θέλει ν’ αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα Τουρκία: 12χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια 260 ώρες μετά τον σεισμό των 7,8R – Δείτε βίντεο Survivor All Star: Τρίτη και φαρμακερή για τον Κρις Σταμούλη, αποχώρησε από τον Άγιο Δομίνικο – Δείτε βίντεο

