Τουρκικά ΜΜΕ: «Αισιοδοξία Μητσοτάκη για τις διμερείς σχέσεις μετά τους σεισμούς» Συνεχίζονται οι θετικές αναφορές προς την Ελλάδα Παναγιώτης Σαββίδης 17.02.2023, 09:33 Τις τελευταίες δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, και πως αυτές επηρεάζονται από τους φονικούς σεισμούς στην Τουρκία, παρουσιάζουν τα τουρκικά ΜΜΕ συνεχίζοντας τις θετικές αναφορές για την Ελλάδα σε σχέση με της έως πρότινος ρητορική τους. «Μήνυμα Μητσοτάκη στην Τουρκία: Η Ελλάδα θα παίξει τον ρόλο της ως γειτονική χώρα» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Hurriyet, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρωθυπουργού πως οι πρόσφατοι σεισμοί μπορούν να οδηγήσου σε βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. «Ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης εκφράζει αισιοδοξία για τις διμερείς σχέσεις μετά τους σεισμούς» σχολιάζει η πύλη haber7.com, προβάλλοντας την δήλωση του πρωθυπουργού πως οι Έλληνες θα συνεχίσουν να στηρίζουν του γείτονες και πως : «η Ελλάδα θα παίξει τον ρόλο της ως γειτονική χώρα στην προσπάθεια ανοικοδόμησης των περιοχών που επλήγησαν από τον σεισμό». Το δίκτυο Haber Global τονίζει τη δήλωση του πρωθυπουργού πως: «είμαστε γειτονικές χώρες και πρέπει να μάθουμε να λύνουμε τα προβλήματά μας ειρηνικά», σχολιάζοντας την πρόθεση της Ελλάδας για αλλαγή σελίδας στα ελληνοτουρκικα. «Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι δύο σεισμοί στο Καχραμανμαράς, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια ευκαιρία επαναπροσδιορισμού των σχέσεων Τουρκίας-Ελλάδας» σχολιάζει η εφημερίδα Star, προβάλλοντας την δήλωση Μητσοτάκη πως : «ο σεισμός αυτός μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για Ελλάδα και Τουρκία για τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων, μέσα στην απερίγραπτη καταστροφή που έχει προκαλέσει». Για «‘‘Ευκαιρία’’ στις σχέσεις με την Ελλάδα μετά τον σεισμό» κάνει λόγο το δίκτυο TELE1, τονίζοντας πως : «δεν υπάρχει τίποτα που να χωρίζει τον τουρκικό λαό από τον ελληνικό λαό, ο Μητσοτάκης είπε ότι: ‘‘είμαστε γειτονικές χώρες, πρέπει να μάθουμε να λύνουμε τα προβλήματά μας ειρηνικά’’». Με τίτλο: «Μήνυμα Μητσοτάκη: Μπορεί να υπάρξει ευκαιρία για τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών», η εφημερίδα Aksam προβάλλει τις δηλώσεις του πρωθυπουργού. Ειδήσεις: Τα ραντεβού Μητσοτάκη στο Μόναχο: Το «ζέσταμα» πριν τον Μπλίνκεν και τα «ήρεμα νερά» Τουρκία: Αλληλεγγύη για τον σεισμό, πίεση για τις εκκρεμότητες στο ΝΑΤΟ Εύα Καϊλή: Δεν έπεισε ούτε με το νέο δικηγόρο της Παναγιώτης Σαββίδης 17.02.2023, 09:33 BEST OF NETWORK 16.02.2023, 17:45 17.02.2023, 07:27 16.02.2023, 16:26 17.02.2023, 09:31 17.02.2023, 09:30 16.02.2023, 12:00

