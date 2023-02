Τσίπρας: Θα έχουμε κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας από την πρώτη Κυριακή

Η αποψινή συγκέντρωση, έπειτα από εκείνες σε Περιστέρι, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, στέλνει μήνυμα «νέας αρχής για την Ελλάδα, μήνυμα πολιτικής αλλαγής», «μήνυμα νίκης του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές με το σύστημα της απλής αναλογικής», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας από την ομιλία του στο αίθριο της Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση της ανισότητας, του παρακράτους, της ακρίβειας, της διασπάθισης του δημόσιου πλούτου, θα θερίσει με την ψήφο του λαού ό,τι έσπειρε και σπέρνει με την πολιτική της». Κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι «μπροστά στον πανικό του», «επιχειρεί να εκβιάσει και να υπονομεύσει ακόμα και την εκλογική διαδικασία»: «προεξοφλεί ότι θα είναι άκαρπη η ετυμηγορία του λαού με την απλή αναλογική και διαμηνύει ότι θα σύρει τη χώρα σε δεύτερη ή και τρίτη εκλογική αναμέτρηση». Σχολίασε ότι «αυτός που υποτίθεται έχει αυτή τη μεγάλη, την αναντίστροφη δημοσκοπική υπεροχή, κλαψουρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει τελικά κυβέρνηση με τα υπόλοιπα κόμματα της σημερινής προοδευτικής αντιπολίτευσης από τη πρώτη Κυριακή», για να τονίσει πως ο κ. Μητσοτάκης «γνωρίζει ότι η ανατροπή έχει ήδη συντελεστεί, ότι είμαστε ήδη μπροστά». Είπε ότι «δε διστάζει να ξεπερνά κάθε μέτρο ανευθυνότητας και επιπολαιότητας ανοίγοντας ο ίδιος θέμα γνησιότητας της επόμενης εκλογικής διαδικασίας». Ο κ. Τσίπρας «διαβεβαίωσε» πως «η λαϊκή ετυμηγορία θα δώσει κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας από τη πρώτη Κυριακή και θα είναι κυβέρνηση των νικητών, με το πρώτο κόμμα που θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ». Κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για εργασιακή ζούγκλα αντί για πολλές και καλές δουλειές «που υποσχέθηκε» και συνέχισε: Λεηλασία της μεσαίας τάξης αντί για φοροελαφρύνσεις, κατάργηση 13ης σύνταξης και αφαίρεση αναδρομικών από τους δικαιούχους αντί για στήριξη των συνταξιούχων, πνίξιμο των επαγγελματιών στα χρέη και τους πλειστηριασμούς αντί για ενίσχυση τους. «Υποσχέθηκε ότι δεν θα υπάρξει παρά μια ασήμαντη αύξηση στην τιμή του ρεύματος κι αμέσως μετά ξεπούλησε, ιδιωτικοποίησε πλήρως τη ΔΕΗ κι έδωσε το σύνθημα της αισχροκέρδειας», πρόσθεσε, «υποσχέθηκε μείωση της εγκληματικότητας και ασφάλεια και έφερε τους εγκληματίες στην ηγεσία της αστυνομίας». Είπε, ακόμη, ότι ενώ υποσχέθηκε ενίσχυση της περιφέρειας και του αγρότη, «εξανεμίζει το εισόδημα και το μέλλον τους». Τόνισε, επίσης, ότι «υποσχέθηκε θεσμική σταθερότητα και βεβήλωσε τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου μετατρέποντας την ΕΥΠ σε παρακρατική συμμορία και παρακολουθώντας το μισό πολιτικό σύστημα». Ο κ. Τσίπρας σχολίασε ότι «τα ‘πειστήρια του εγκλήματος’ δεν βρίσκονται μόνο στην ΑΔΑΕ, αλλά και στους λογαριασμούς του ρεύματος, στις αντλίες της βενζίνης, στα ράφια σε κάθε σούπερ μάρκετ». Προχωρώντας στα επιμέρους θέματα της επικαιρότητας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επέλεξε να αναφερθεί στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τους πλειστηριασμούς, σχολιάζοντας πως βγήκε και καθαρογράφτηκε “στο άψε σβήσε, σε χρόνο ρεκόρ”. “Το πρόβλημα είναι ότι συνήθως η αδικία απονέμεται με ταχύτητα και η δικαιοσύνη αργεί να απονεμηθεί”, είπε χαρακτηριστικά, ενώ διαχώρισε πως “το δρόμο της αδικίας, της απληστίας, της αναλγησίας στην υπόθεση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, δεν τον άνοιξε η απόφαση των δικαστών που πάρθηκε με ταχύτητα φωτός αλλά η κυβέρνηση του κου Μητσοτάκη, με τον νέο πτωχευτικό κώδικα και την κατάργηση κάθε προστασίας της πρώτης κατοικίας”, επιρρίπτοντας ευθύνες στον πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση ότι άφησαν τους ευάλωτους μόνους “απέναντι στα κοράκια”, την ώρα που “η φυλή των Πάτσηδων ετοιμάζει τη μεγαλύτερη επιδρομή κατά της περιουσίας των Ελλήνων μετά τον εμφύλιο”. Σε αυτές τις πολιτικές, αντιπαρέβαλε τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που “προστάτεψε με νύχια και με δόντια απέναντι στους δανειστές και τους τραπεζίτες την πρώτη κατοικία”, κάνοντας λόγο για “προκλητική αισχροκερδεία” και “ληστεία” των funds που δεν μπορεί να γίνει “ανεκτή”. «Όπως δε μπορεί να γίνει ανεκτό οι τράπεζες να κρατούν καθηλωμένα τα επιτόκια καταθέσεων και να πηγαίνουν στο θεό τα επιτόκια χορηγήσεων”, συνέχισε και πρόσθεσε πως δημιουργεί «αστάθεια» η «νέα γενιά κόκκινων δάνειων” μου θα μεταφερθεί στην κοινωνία. “Δεν υπάρχει οικονομία ευημερούσα με κοινωνία που αιμορραγεί», δήλωσε, σχολιάζοντας επίσης ότι την ώρα που “δε χρηματοδοτούν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, την παραγωγή και την οικονομία», δίνουν μπόνους στα “golden boys”. “Και δεν είναι ανεκτό η κυβέρνηση όχι μόνο να ανέχεται αυτή την κατάσταση, αλλά και να κάνει ό,τι μπορεί για να την επιβάλει ως κανονικότητα. Δεν είναι κανονικότητα να σου παίρνουν το σπίτι για ένα χρέος που είναι χιλιάδες φορές μικρότερο από το χρέος του κόμματος που κυβερνά και οργανώνει αυτή τη ληστεία”, είπε και χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον “μεγαλύτερος στρατηγικό κακοπληρωτή και μπαταχτσή”. “Δεν είναι κανονικότητα αυτή η τεράστια αναδιανομή πλούτου από τους πολλούς στους ελάχιστους που οργανώνει, σχεδιάζει και θέλει να επιβάλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί όλο αυτό δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας αστοχίας , εξωγενούς πίεσης. Δεν τους αναγκάζει καμία τρόικα. Δεν είναι λάθος. Είναι στρατηγική. Είναι σχέδιο”, υπογράμμισε ο Αλ. Τσίπρας. «Το σχέδιο της κυβέρνησης η ληστεία απέναντι στη μεσαία τάξη» “Δεν είναι κανονικότητα αυτή η τεράστια αναδιανομή πλούτου από τους πολλούς στους ελάχιστους που οργανώνει, σχεδιάζει και θέλει να επιβάλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί όλο αυτό δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας αστοχίας , εξωγενούς πίεσης. Δεν τους αναγκάζει καμία τρόικα. Δεν είναι λάθος. Είναι στρατηγική. Είναι σχέδιο”, υπογράμμισε ο Αλ. Τσίπρας, ενώ σημείωσε ότι αυτό το σχέδιο “έχει προκαλέσει την κινητοποίηση σπουδαστών, καθηγητών και χιλιάδων ανθρώπων της Τέχνης”, σε ένα “κίνημα αξιοπρέπειας και ευαισθησίας που μας κάνει όλους πιο αισιόδοξους για το αύριο. Γιατί εκπροσωπεί το φως του Πολιτισμού απέναντι στο ζζόφο κα στο σκότος του καθεστωτισμού”. Κατηγόρησε, μάλιστα, την κυβέρνηση ότι έχει “μόνο ένα σκοπό”: “Τη σκανδαλώδη εύνοια στους λίγους. Και την σκανδαλώδη περιφρόνηση των πολλών. Τα κέρδη των λίγων εις βάρος των πολλών”. “Μας λένε όμως ότι η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Ναι, αλλά η προκλητική αισχροκέρδεια είναι ελληνική, έχει όνομα κ επώνυμο: Κυριάκος Μητσοτάκης”, είπε και διερωτήθηκε “πως γίνεται η Ελλάδα με τους χαμηλότερους μισθούς και τα χαμηλότερα εισοδήματα στην ΕΕ,έχει την πιο ακριβή τιμή χονδρικής στο ρεύμα, τις ακριβότερες τιμές προϊόντων στα Σούπερ Μάρκετ, και την ακριβότερη βενζίνη σε όλη την Ευρώπη ;”, ανέφερε, χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο της “αισχροκέρδειας” ως “κοινωνικό έγκλημα”. Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα “σχέδια” της κυβέρνησης όπως την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ “εν μέσω ενεργειακής κρίσης”, τη βίαιη απολιγνιτοποίηση, την ασυδοσία των καρτέλ”. “Κανείς να μην επιβάλει φόρο, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Εκείνοι να αισχροκερδούν και η κυβέρνηση να νίπτει τα χέρια της. Που, μεταξύ μας, όσο κι αν τα νίπτει, καθαρά δεν τα λες”. “Ήταν σχέδιο να κρατούν σταθερά στα ύψη τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ, που σε όλο τον κόσμο έχουν μειωθεί. Κι έτσι την αισχροκέρδεια του προνομιούχου ιδιώτη συνοδεύει η αισχροκέρδεια του ανάλγητου κράτους. Και υπερηφανεύονται γιατί έχουν υπερέσοδα. Που τα διοχετεύουν πάλι στους κερδοσκόπους, μέσω της επιδότησης στους καταναλωτές”, συμπλήρωσε, μιλώντας για “κόλπο γκρόσο” και “ληστεία απέναντι στη μεσαία τάξη”. Απέναντι στο σχέδιο της λεηλασίας, το σχέδιο της προστασίας. Αφού ανάπτυξε το “σχέδιο λεηλασίας” της κυβέρνησης ο Αλ. ΤΣίπρας παρουσίασε το “σχέδιο προστασίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ”. “Δοκιμαστήκαμε από τον ελληνικό λαό. Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν κάναμε λάθη. Ισχυρίζομαι όμως ότι παρά τα λάθη και τις αδυναμίες απειρία ήμασταν η πιο έντιμη κυβέρνηση που γνώρισε η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες”, είπε, τονίζοντας πως “μας έβαλαν για χρόνια κάτω από το μεγεθυντικό τους φακό. Κάτω από τον πιο εξονυχιστικό έλεγχο, Και δεν βρήκαν ούτε ένα λεκέ, ούτε ένα στίγμα”. Αναφέρθηκε, επίσης στα όσα πέτυχε η προηγούμενη κυβένρηση ΣΥΡΙΖΑ, την έξοδο από τα μνημόνια, τη ρύθμιση του χρέους και το μαξιλάρι των 37 δισ., ενώ όπως είπε, το τωρινό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δείχνει “τον καθαρό δρόμο για το παρόν και το μέλλον” και “περιγράφεται με δυο λέξεις: Δικαιοσύνη παντού!”, επισημαίνοντας ότι “εμείς δεν καταγόμαστε από δυναστείες και τζάκια” αλλά “από εκεί όπου η δικαιοσύνη είναι επιδίωξη, πάθος, κίνητρο ζωής και αγώνας. Πρόσθεσε, επίσης, ότι “ακόμα κι εκείνοι που πολεμούν” το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξέρουν ότι δίνουν λογαριασμό στο “λαό” και όχι “στη διαπλοκή, στους κύκλους και τα τρίγωνα των μεγάλων συμφερόντων”. “Δε δώσαμε γη και ύδωρ ούτε στους δανειστές ούτε στους εγχώριους νταβατζηδες”, δήλωσε ο Αλ. Τσίπρας. Παρουσιάζοντας πιο αναλυτικά το “σχέδιο” του ΣΥΡΙΖΑ, είπε: “Το σχέδιό μας είναι να επαναφέρουμε τη χώρα στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Να καταπολεμήσουμε τις κραυγαλέες ανισότητες. Να στηρίξουμε τις δυνάμεις της παραγωγής για να παράγει η Ελλάδα περισσότερο πλούτο, για να τον μοιράζουμε στο σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας. Χωρίς να μένουν στο περιθώριο εκείνοι που τον παράγουν. Το σχέδιό μας είναι να αλλάξουμε το παραγωγικό πρότυπο. Να επενδύσουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στους υψηλής κατάρτισης νέους επιστήμονες. Το σχέδιό μας είναι ο εκσυγχρονισμός της αγροτικής παραγωγής με τη στήριξη της Ευρώπης και του κράτους. Η ευφυής γεωργία που εξοικονομεί πόρους και αυξάνει την παραγωγή. Η στήριξη της Παιδείας, της Υγείας, του Πολιτισμού, στις ξεχασμένες από το κέντρο περιοχές της περιφέρειας. Το σχέδιό μας είναι να ενισχύσουμε την υγιή επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας. Να προστατεύσουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αλλά και να ενισχύσουμε τους δυναμικούς κλάδους της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, για μια δυναμική και δίκαιη οικονομία, απελευθερωμένη από τα βάρη της διαφθοράς, της γραφειοκρατίας, του πελατειακού κράτους. Το σχέδιό μας, τέλος, είναι να προστατεύσουμε το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα στη κατοικία, το δικαίωμα κάθε νέου σε ποιοτικές σπουδές, το δικαίωμα κάθε συνταξιούχου σε αξιοπρεπείς συντάξεις, το δικαίωμα κάθε πολίτη σε αξιοπρεπή φροντίδα υγείας”. “Αυτό είναι το σχέδιό μας. Συγκροτημένο, συνεπές, ρεαλιστικό, δίκαιο. Στον αντίποδα όσων απεργάζονται και σχεδιάζουν ο κύριος Μητσοτάκης και οι χρυσοί σπόνσορές του. Θέλουμε, ξέρουμε και μπορούμε να το κάνουμε πράξη”, τόνισε και παρουσίασε μια σειρά συγκεκριμένων “δεσμεύσεων” που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ότι: “Η νέα προοδευτική κυβέρνηση που θα συγκροτηθεί την επόμενη μέρα της εκλογικής νίκης με απλή αναλογική, θα είναι βαθιά δημοκρατική” και θα είναι κυβέρνηση “σταθερότητας και μακράς πνοής”. Επίσης: “Θα κόψει αποφασιστικά τον ομφάλιο λώρο κόμματος και κράτους, μειώνοντας δραστικά τον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων”, “θα έχει περισσότερες γυναίκες υπουργούς από κάθε ελληνική κυβέρνηση μέχρι τώρα”, “θα πλουτίσει τις γραμμές της με νέες και νέους, με ικανότητες και γνώσεις στο αντικείμενο τους και όχι με γόνους της πολιτικής ελίτ”, “θα πλαισιώνεται από επιστήμονες, ανθρώπους του Πολιτισμού, ανθρώπους της πρώτης γραμμής στην οικονομία και την κοινωνία” και “θα έχει τον μικρότερο μέσο όρο ηλικίας”. “Ως πρώτη πράξη δικαιοσύνης θα καταργήσουμε από τις πρώτες μέρες όλους τους νόμους και τις διατάξεις, που βάζουν φραγμό στις ελευθερίες και τα δικαιώματα του πολίτη” υπογράμμισε και δεσμεύτηκε πως “το πρώτο σχέδιο νόμου θα είναι αυτό που θα επαναφέρει την προστασία της πρώτης κατοικίας, της αγροτικής γης και της επαγγελματικής στέγης” και θα βάζει τέρμα: “Στην ασυδοσία των funds και των servicers. Στο εργασιακό καθεστώς της ζούγκλας. Στο πτωχευτικό καθεστώς της λεηλασίας της πρώτης κατοικίας. Στην ποινική ασυλία των τραπεζικών στελεχών. Στη φορολογική ασυλία των εταιριών που κερδοσκοπούν στο ρεύμα, το πετρέλαιο και τα είδη πρώτης ανάγκης. Στα εμπόδια που φράκου τον δρόμο στους νέους ανθρωποςυ τις πόρτες των ΑΕΙ σε χιλιάδες νέα παιδιά. Στην ιδιωτικοποίηση και διάλυση του ΕΣΥ. Στη θεσμική απαξίωση των ανθρώπων του πολιτισμού και την υποβάθμιση των πτυχίων τους. Στη θεσμοθέτηση της παραβίασης του απόρρητου των επικοινωνιών”. “Για να γίνει η δικαιοσύνη πράξη” Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έστειλε μήνυμα ότι πρώτο μέλημα της προοδευτικής κυβέρνησης θα είναι να κάνει “βήμα-βήμα τη δικαιοσύνη πράξη” και ανέλυσε τα βήματα, τα οποία περιελάμβαναν μεταξύ άλλων συγκεκριμένα μέτρα για την κοινωνία, την οικονομία, την εργασία, τις συντάξεις, την υγεία, κ.α. “Δικαιοσύνη στην πράξη για την κοινωνία σημαίνει πρώτα από όλα άμεσα και δραστικά μέτρα για να καταπολεμήσουμε την ακρίβεια, με κρατικοποίηση της ΔΕΗ, με προστασία από τις αποκοπές ρεύματος των ευάλωτων καταναλωτών, με επιβολή πλαφόν στην τιμή χονδρικής και λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας, με διατίμηση στη λιανική φυσικού αερίου και πετρελαιοειδών”, είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: “δικαιοσύνη στην πράξη για την εργασία” σημαίνει αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα στα 880 ευρώ, από τον πρώτο χρόνο, αύξηση των μισθών όλων των δημοσίων υπαλλήλων κατά 10 %, από τον πρώτο χρόνο, θέσπιση μηχανισμού ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ξεπάγωμα των τριετιών, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, επανίδρυση του ΣΕΠΕ, επαναφορά του 8ωρου και των απλήρωτων υπερωριών”. Στα υπόλοιπα μέτρα, περιλαμβάνονται παρεμβάσεις όπως μειώσεις στο ΦΠΑ και στον ΕΦΚ, 120 δόσεις και κούρεμα βασικής οφειλής για τα χρέη στο δημόσιο, επιστροφή τ των αναδρομικών των συνταξιούχων σε 3 ετήσιες δόσεις και επαναφορά της 13ης σύνταξης του 2019, στήριξη σε μητέρες και νέα ζευγάρια, ένα νέο και ισχυρό ΕΣΥ με άμεσες προσλήψεις, ένα ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους δημόσιο σύστημα Παιδείας, στα μέτρα αναμόρφωσης του κράτους περιέλαβε την “αντικατάσταση του επιτελικού κράτους που έχει γίνει ανέκδοτο με ένα δημοκρατικό, ισχυρό και αποτελεσματικό κράτος”, την “ολική αναδιοργάνωση της ΕΥΠ” και την “έμπρακτη στήριξη του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων”. Τέλος, αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης για τον αγροτικό κόσμο, προκειμένου “την επόμενη μέρα να βρίσκεται στο χωράφι”: Μη καταβολή του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο Πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα Μηδενικός ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια Προστασία της αγροτικής γης από πλειστηριασμούς Γενναία ρύθμιση χρεών και διαγραφή τόκων. Ανακατεύθυνση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων για στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής. Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε και στα μέτρα που είχε πάρει στο παρελθόν για τους αγρότες, υποστηρίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανήκει “σε κείνη την κατηγορία που θυμάται τους αγρότες μόνο προεκλογικά”. “Εμείς θεσπίσαμε το ακατάσχετο στις αγροτικές ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, τα τρία αφορολόγητα σε εισόδημα και επιδοτήσεις, την άμεση στήριξη του εισοδήματος (μέσω των de minimis) και την εκκαθάριση παλαιών επιδοτήσεων (βιολογικά και άμεσες ενισχύσεις)”. Συμβόλαιο δημοκρατίας και δικαιοσύνης Ο Αλ. Τσίπρας ονόμασε όλα αυτά το “συμβόλαιο δημοκρατίας και δικαιοσύνης, που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον ελληνικό λαό” και κάλεσε τον κόσμο να το “υπογράψει με τη μάχη και την ψήφο” του στις εκλογές που έρχονται. Ευχήθηκε να είναι αυτές οι εκλογές “ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου” και “όχι τοξικότητας”, τονίζοντας πως “έχουμε προτάσεις, ιδέες και θέσεις”, ενώ “οι αντίπαλοι έχουν μέσα ενημέρωσης, τρολς και εταιρίες που κάνουν τη βρώμικη δουλειά”. Απευθύνθηκε, δε, στον πρωθυπουργό που, όπως είπε, “μιλάει για τοξικότητα”, λέγοντας του ” αν πραγματικά θέλει να αφήσουμε πίσω το παρελθόν, να έρθει σε όποιο τηλεοπτικό κανάλι και να βρεθούμε ενώπιος ενωπίω απέναντι στον ελληνικό λαό”, ενώ του καταλόγισε και πάλι ότι “το βάζει στα πόδια”, γιατί “στερείται επιχειρημάτων, σχεδίου και οράματος για το μέλλον”. “Ο κος Μητσοτάκης ζητάει δεύτερες και ακόμα και τρίτες εκλογές για να συνεχίσει να κυβερνά με αλαζονεία, έλλειψη ενσυναίσθησης και αυταρχισμό”, τόνισε και διαβεβαίωσε ότι “ψήφος στον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές με απλή αναλογική, θα δώσει μια προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας την επόμενη των εκλογών”. “Ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει σταθερότητα, σημαίνει δημοκρατία, σημαίνει δικαιοσύνη”, είπε. Τα διλήμματα Θέτοντας, τέλος, τα “διλήμματα” των επερχόμενων εκλογών, είπε: “Θέλουμε δίκαιη αύξηση των εισοδημάτων ή επιδόματα και pass φτώχειας; Θέλουμε ελέγχους στην αγορά και μείωση ΦΠΑ ή αισχροκέρδεια στο διηνεκές; Θέλουμε προστασία πρώτης κατοικίας και δίκαιη ρύθμιση χρεών ή τα σπίτια δανειοληπτών σε Πάτσηδες και funds; Θέλουμε 13η σύνταξη και αναδρομικά ή κούφιες υποσχέσεις και προεκλογικά επιδόματα; Θέλουμε στήριξη της κοινωνίας ή διαιώνιση της αισχροκέρδειας ; Θέλουμε κυβέρνηση για τα συμφέροντα της κοινωνίας ή κυβέρνηση για τα συμφέροντα των ισχυρών ;”. “Είμαι βέβαιος ότι η απάντηση σε όλα αυτά τα διλήμματα θα είναι συντριπτική ψήφος στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Θα είναι καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και προοδευτική κυβέρνηση την επομένη των εκλογών”, κατέληξε ο Αλ. Τσίπρας, τονίζοντας ότι “στη γραμμή της μάχης για την απαλλαγή από το καθεστώς Μητσοτάκη καλούμε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, ανεξάρτητα από το που ανήκουν”, καθώς, όπως είπε, “είναι αναγκαίο να προτάξουμε την κάθαρση και την απαλλαγή της χώρας από αυτόν τον καθεστωτικό ζόφο, πριν να είναι πολύ αργά”. Ειδήσεις σήμερα: Από το 2019 επιβάλαμε πρόστιμα, λέει η αντιπεριφερειάρχης Πειραιά για το γηροκομείο – κολαστήριο στον Κορυδαλλό Έρχονται νέες συλλήψεις για την υπόθεση της 12χρονης – Έξι άτομα στο στόχαστρο, ανάμεσά τους ένας οδοντοτεχνίτης Εισαγγελική έρευνα για τον θάνατο του 2,5 ετών κοριτσιού στον Αγ. Στυλιανό – Είχε χρόνιο πρόβλημα υγείας

