Ανδρουλάκης στο Action 24: Κυβέρνηση ευρύτατης συνεργασίας με απλή αναλογική – Δείτε βίντεο «Το ΠΑΣΟΚ δεν κρατά ίσες αποστάσεις από τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ και προτείνει ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης», τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος – Τι είπε για τις παρακολουθήσεις και τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις Φώφη Γιωτάκη 18.02.2023, 01:46 Ως παράθυρο ευκαιρίας για την συγκρότηση κυβέρνησης ευρύτατης συνεργασίας χαρακτηρίζει την απλή αναλογική ο Νίκος Ανδρουλάκης, περιγράφοντας το πλάνο του για του για το βράδυ της πρώτη Κυριακής των εκλογών. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξή του το βράδυ της Παρασκευής (17/2) στο Action 24 τόνισε ότι θα αξιοποιήσει σχετικά την τρίτη διερευνητική εντολή, εφόσον το ΠΑΣΟΚ λάβει ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό. «Για μένα η απλή αναλογική είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τη συγκρότηση μιας κυβέρνησης ευρύτατης συνεργασίας με προγραμματικούς όρους. Μια τέτοια κυβέρνηση θα εξασφαλίσει την προστασία του ελληνικού λαού απέναντι στην αλαζονεία και τον καθεστωτισμό», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε επίσης ότι: «Για μένα ο κ. Τσίπρας κρίθηκε. Ο κ. Μητσοτάκη κρίθηκε. Αυτές οι γενναίες προοδευτικές αλλαγές που περιγράφω προς όφελος της χώρας και των πολιτών πιστεύω ότι δεν γίνονται με τους κ.κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα σε «πρωταγωνιστικούς» ρόλους». Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη , το ΠΑΣΟΚ δεν κρατά ίσες αποστάσεις από τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ, κρατά μια σταθερή αξιακή πορεία και προτείνει ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης για την προώθηση προοδευτικών πολιτικών. Εκτιμά δε ότι το κόμμα του βρίσκεται σε ανοδική πορεία και ότι παρά τις επιθέσεις που δέχεται, όπως είπε, θα πετύχει τους στόχους του. Εξήγησε ότι σημειώνει το ότι υπάρχουν θέματα Κράτους Δικαίου αλλά κι ότι «οι θεσμοί δεν θα επιτρέψουν καμία σκιά στις εκλογές»- μάλιστα χαρακτήρισε αδιανόητο να ανοίγουν από τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Τσίπρα συζητήσεις περί πιθανής αμφισβήτησης του αποτελέσματος των εκλογών. Για το ζήτημα των παρακολουθήσεων υποστήριξε ότι έχουν «οσμή» από το «βρώμικο 89», κατηγορώντας τόσο τη Νέα Δημοκρατία, όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ για άπειρα «δηλητηριώδη υπονοούμενα εναντίον εντός πολιτικού αρχηγού και αντιπάλου τους». Έκανε στη συνέχεια αναλυτική αναφορά στις πρωτοβουλίες που έλαβε, υπογράμμισε απαντώντας στα περί «εκβιαζόμενου αρχηγού» ότι «εγώ μίλησα για απόπειρα εκβιασμού» και συμπλήρωσε ότι «δεν έχω τίποτα να φοβάμαι, δεν φοβάμαι τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ». Επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Κυριάκο Μητσοτάκη κατηγορώντας τον για επιχείρηση συγκάλυψης της υπόθεσης, άφησε αιχμές για τις» διαφορετικές ταχύτητες» με τις οποίες αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη διάφορα θέματα, επέμεινε ότι εκείνος θα συνεχίσει να προωθεί πρωτοβουλίες ισχυροποίησης των θεσμών και απαντώντας σε ερώτηση περί μεταγραφών στελεχών επέκρινε τη στάση της ΝΔ. Φοβάται ότι θα βρεθεί την επομένη των εκλογών πιεσμένος από τις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις των βουλευτών του (για κυβέρνηση συνεργασίας πχ με τη ΝΔ ή τον ΣΥΡΙΖΑ); «Λένε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μετά από τη μίμηση των υποκλοπών , θα μιμηθούν και τα σενάρια αποστασίας. Δεν πιστεύω σε σενάρια αποστασίας», ισχυρίστηκε ο κ. Ανδρουλάκης. Κατά τη διάρκεια τη συνέντευξης εκτίμησε ότι οι σχέσεις μας με την Τουρκία μετά τον καταστροφικό σεισμό μπαίνουν σε έναν άλλο «καμβά». Επανέλαβε τις θέσεις του και επεσήμανε την ανάγκη ειλικρινούς διαλόγου- «αν η Τουρκία συνεχίσει να βάζει θέμα για «γκρίζες ζώνες» και για άλλα, τότε θα γυρίσουμε στα ίδια», κατέληξε. Μιλώντας στο Action 24 περιέγραψε εκ νέου τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος για τα μείζονα ζητήματα της συγκυρίας, όπως οι πλειστηριασμοί και τα κριτήρια προστασίας της πρώτης κατοικίας. Ειδήσεις σήμερα: Η ρύθμιση της κυβέρνησης για τους καλλιτέχνες: Δημιουργείται νέα μισθολογική κλίμακα για όλους στο Δημόσιο Σεισμός στην Τουρκία: Τούρκος αξιωματούχος λέει ότι τον σεισμό προκάλεσαν… πολεμικοί δορυφόροι! Μπρους Γουίλις: «Τίποτα δεν μπορεί να με ρίξει» – Η ομιλία του το 2018 που γίνεται ξανά viral Φώφη Γιωτάκη 18.02.2023, 01:46 BEST OF NETWORK 17.02.2023, 18:48 17.02.2023, 16:17 16.02.2023, 16:26 17.02.2023, 22:15 17.02.2023, 22:17 17.02.2023, 16:00

