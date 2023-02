Ανδρουλάκης: «Ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ για να υπερασπιστείς την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού απέναντι στα συμφέροντα» Η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Δράμα – Η αιχμηρή αναφορά για την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στο πλαίσιο ομιλίας του απόψε στη Δράμα έθεσε ως προτεραιότητα την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, να μπει φραγμός στη φτωχοποίηση των πολιτών και στον αφελληνισμό της ελληνικής οικονομίας. «Τώρα, πριν τις εκλογές – και όχι να πάνε αυτοί οι άνθρωποι εκβιαζόμενοι στην κάλπη-, πρέπει να ψηφιστεί στη Βουλή ένα πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους. Με προστασία για την πρώτη κατοικία, με συγκεκριμένα επικαιροποιημένα κριτήρια. Εμείς δεν βάζουμε στο ίδιο καλάθι κακοπληρωτές και όσους πάλεψαν με έντιμο τρόπο αλλά δεν άντεξαν» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης επαναλαμβάνοντας την ανάγκη να αναληφθεί άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία για την προστασία της κύριας κατοικίας των αδύναμων δανειοληπτών με επικαιροποίηση του νόμου του ΠΑΣΟΚ του 2010, προστασία της αγροτικής γης, 120 δόσεις για χρέη σε Εφορία/ΕΦΚΑ και λύση για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Πρότεινε απευθυνόμενος στους συνταξιούχους: -Να καταργηθεί η προσωπική διαφορά από 1-1 -2024 και ως τότε να δοθεί εφάπαξ ποσό, που θα καλύψει την απώλεια εισοδήματος με βάση τον πληθωρισμό του 2022. -Να αλλάξει ο νόμος Κατρούγκαλου/Βρούτση σε ότι αφορά στους συντελεστές αναπλήρωσης, δηλαδή να ενισχυθεί η ανταποδοτική σύνταξη και να αντιμετωπιστούν οι αδικίες που δημιούργησαν και -να καθιερωθεί ένα νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. «Το Made in Greece είναι μια ισχυρή ετικέτα εξαγωγών που βασίζεται στη συνέργεια του αγροτικού τομέα, των κτηνοτρόφων, των μεταποιητών με τον τουρισμό. Θεωρούμε αδιανόητο κάθε χρόνο στην Ελλάδα να έρχονται περί τα 20 εκατομμύρια άνθρωποι και να μην έχουμε καταφέρει να είναι πρεσβευτές των εγχώριων προϊόντων στις πατρίδες τους» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης για την πρωτοπόρα προγραμματική προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση, ο κ. Ανδρουλάκης περιέγραψε ότι «οι κ.κ. Τσίπρας και Μητσοτάκης βάφτισαν την πράσινη μετάβαση, σε απόλυτη εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο» και επισήμανε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει μία άλλη πολιτική, με την οποία η πράσινη μετάβαση γίνεται το όπλο για να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή φτώχεια, για να έχουν οι παραγωγοί μας σταθερό κόστος τις επόμενες δεκαετίες». Επέμεινε, δε, στην ανάγκη λήψης θεσμικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας κατά το πρότυπο άλλων ευρωπαϊκών χωρών με μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής. Ο κ. Ανδρουλάκης αναρωτήθηκε με νόημα τι αναμένουν από το πολιτικό σύστημα ο ελληνικός λαός και η νέα γενιά. «Περιμένουν ένα πολιτικό σύστημα αμετανόητων; Ένα πολιτικό σύστημα όπου η αλαζονεία της εξουσίας κάνει τον Πρωθυπουργό να νιώθει ανεξέλεγκτος;» και συμπλήρωσε: «Πολλοί “εθνικοί κίνδυνοι” δεν μαζευτήκαμε τελευταία; Ο κ. Κύρτσος ο πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εθνικός κίνδυνος. Εγώ εθνικός κίνδυνος. Οι αρχηγοί των σωμάτων εθνικοί κίνδυνοι. Ο κ. Χατζηδάκης εθνικός κίνδυνος. Δημοσιογράφοι εθνικοί κίνδυνοι. Τι νομίζει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα ανεχτούμε να ξαναδούμε τις πρακτικές του πατέρα του το 2023; Όχι. Η Δημοκρατική Παράταξη θα είναι εμπόδιο στο να ξαναστηθεί, ό,τι έστειλε ο Ανδρέας Παπανδρέου στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας». Ο κ. Ανδρουλάκης θύμισε τις επιθέσεις στις Ανεξάρτητες Αρχές, «που έκανε ο Πολάκης και καταδίκαζε ο κ.Μητσοτάκης πριν τέσσερα χρόνια. Τώρα τις κάνει ο Γεωργιάδης αλλά χειροκροτά ο κ.Μητσοτάκης» είπε φωτογραφίζοντας την επίθεση στον Πρόεδρο της Α.Δ.Α.Ε. «Είναι και μια ιστορία που γράφεται στις εφημερίδες: Αν του λείπουν βουλευτές, θα βρει. Μα τόσο πολύ θέλει να μιμηθεί τον πατέρα του; Και νέο ’65 το 2023;» συμπλήρωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. «Όσο και αν προσπαθούν, δεν θα επιτρέψουμε την οικονομική παρακμή που υπηρέτησε ο Καραμανλής και έφερε την Ελλάδα στα μνημόνια παραδίδοντας στο ΠΑΣΟΚ το 2009 μια χρεοκοπημένη χώρα, να τη μετατρέψει ο κ.Μητσοτάκης σε θεσμική παρακμή. Είμαστε εμπόδιο σε ό,τι υπονομεύει την κοινωνική δικαιοσύνη, την εθνική αξιοπρέπεια, τη Δημοκρατία και τη διαφάνεια» τόνισε. «Και όσον αφορά τον κ. Τσίπρα και την παρέα του. Λένε συχνά: “Ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ, βγαίνει Νέα Δημοκρατία”. Μετά λέει ο κ.Μητσοτάκης, όταν του ασκούμε κριτική: “Ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ, θα βγει ΣΥΡΙΖΑ”. Απαντάμε σήμερα απ’ τη Δράμα: Ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ για να υπερασπιστείς την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού απέναντι στα συμφέροντα που υπηρετούν*» όρισε ως διακύβευμα της κάλπης ενώ σχολιάζοντας την επιχειρηματολογία των πολιτικών του αντιπάλων περί ίσων αποστάσεων ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής εξήγησε: «Ίσες αποστάσεις κρατάς όταν θες να είσαι ουδέτερος. Πότε μείναμε ουδέτεροι; Το 2010; Τότε αυτό το κόμμα είπε την αλήθεια. Ποιοι είπαν τα ψέματα; Ο κ. Μητσοτάκης, που σήμερα έβγαλε μια ανακοίνωση και περιφρονεί την ιστορία μας. Ας ρωτήσει την αδερφή του, η οποία είχε ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο. Ξέρετε, το 2010 εμείς σηκώσαμε την ευθύνη, εμείς σηκώσαμε τη σημαία της συνέπειας και κάποιοι ήταν στην απέναντι όχθη να πετροβολούν την εθνική προσπάθεια λέγοντας μεγάλα λόγια για να κατακτήσουν τη θέση του Πρωθυπουργού. Μετά τα “Ζάππεια” έγιναν μνημόνια και η σεισάχθεια, funds για τα δάνεια του ελληνικού λαού» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης. «Το θυμάστε το βρώμικο ’89; Ήταν η προσπάθεια ηθικής και πολιτικής εξόντωσης του Ανδρέα Παπανδρέου, η προσπάθεια ηθικής απαξίωσης των πολιτικών αντίπαλων της Δεξιάς. Τι είναι σήμερα τα δηλητηριώδη υπονοούμενα, για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα περί πρακτόρων απ’ τη Ρωσία και την Κίνα; Και ποιοι τα λένε αυτά σε ποιους; Ξέρετε, είμαστε μια μικρή χώρα και γνωριζόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρουμε ποιοι έφτασαν εκεί που έφτασαν χωρίς ρουσφέτια και χωρίς να τους “χαϊδεύει” η εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι είναι προϊόν της οικογενειοκρατίας και του “χαϊδέματος” της εγχώριας ολιγαρχίας. Δεν δέχομαι απ’ τους πρωταγωνιστές της θεσμικής παρακμής και της οργάνωσης του παρακρατικού μηχανισμού των υποκλοπών, να αφήνουν οποιοδήποτε υπονοούμενο για τη Δημοκρατική Παράταξη και για εμένα προσωπικά*» σχολίασε ο κ. Ανδρουλάκης με φόντο τη λασπολογία των τελευταίων ημερών. 