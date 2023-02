Γεωργιάδης: H λαϊκή αγορά αποτελεί ασπίδα κατά της ακρίβειας, ίδιες οι τιμές με πέρυσι

Στις λαικές αγορές, οι τιμές σε γενικές γραμμές, είναι ίδιες με πέρυσι και η ποιότητα εξαιρετική. Αυτό σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του το πρωί στην λαϊκή αγορά στο Κάτω Χαλάνδρι. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός: «Σήμερα το πρωί. με το προεδρείο της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) επισκεφθήκαμε την λαϊκή αγορά στο Χαλάνδρι. Οι τιμές σε γενικές γραμμές ίδιες με πέρυσι και η ποιότητα εξαιρετική. Οι λαϊκές αγορές παραμένουν η μεγάλη μας ασπίδα για την Ακρίβεια. Τους ευχαριστώ!». Στο μεταξύ, όπως αναφέρει η ΠΟΣΠΛΑ σε ανάρτησή στην ηλεκτρονική σελίδα της, ο κ. Γεωργιάδης, δήλωσε: «Όποιος πηγαίνει στις λαϊκές αγορές κερδίζει χρήματα. Ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να πάει κάπου αλλού». Ο ίδιος πρόσθεσε: «Οι τιμές στα προϊόντα είναι πάρα πολύ καλές. Βρήκαμε φράουλα με 4 ευρώ εκεί που έλεγαν ότι κάνει 7 με 8 ευρώ, πορτοκάλια με 50 λεπτά, βρήκαμε πατάτες με 1 ευρώ, βρήκαμε κρεμμύδια με 1,20, αχλάδια με 50 λεπτά, μήλα με 1 ευρώ. Οι τιμές των προϊόντων στη λαϊκή αγορά στο Χαλάνδρι σήμερα είναι ίδιες με πέρυσι… μηδέν % αύξηση, όπως είπαν και οι έμποροι και οι παραγωγοί. Να πω επίσης στον κόσμο τα εξής: Εγώ ως υπουργός, από τη πρώτη ημέρα ήμουν υπέρ των λαϊκών αγορών. Βοήθησα πολύ τις λαϊκές αγορές ως υπουργός. Τις κράτησα ανοιχτές στην πανδημία, τις στήριξα με τον νόμο, βγάλαμε ΕΣΠΑ και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Για ποιον λόγο; Διότι η λαϊκή αγορά αποτελεί ασπίδα κατά της ακρίβειας, δίνει προϊόντα σε καλές τιμές στον κόσμο». Σήμερα το πρωί με το προεδρείο της ΠΟΣΠΛΑ επισκεφθήκαμε την λαϊκή αγορά στο Χαλάνδρι. Οι τιμές σε γενικές γραμμές ίδιες με πέρυσι και η ποιότητα εξαιρετική. Οι λαϊκές αγορές παραμένουν η μεγάλη μας ασπίδα για την Ακρίβεια. Τους ευχαριστώ pic.twitter.com/CrPybXkomO — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 18, 2023 «Για ακόμα μία φορά ο υπουργός Ανάπτυξης ‘Αδωνις Γεωργιάδης στέκεται στο πλευρό των καταναλωτών και των πωλητών. Οι αυτοψίες που διενεργεί, για όλους εμάς τους ανθρώπους του κλάδου, αποτελούν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να δείξουμε, για ακόμα μία φορά, ότι οι πάγκοι των λαϊκών αγορών είναι γεμάτοι προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας σε πραγματικά χαμηλές τιμές. ‘Αλλωστε οι λαϊκές αγορές αποτελούν είναι το ισχυρότερο ανάχωμα στην ακρίβεια, ή αν προτιμάτε, το διαχρονικό καλάθι του νοικοκυριού – γιατί όποιος τις επισκέπτεται, εύκολα διαπιστώνει ότι φεύγοντας από μία λαϊκή αγορά, τα χέρια του είναι γεμάτα σακούλες με πράγματα, χωρίς να έχει χρειαστεί να αδειάσει το πορτοφόλι του» υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρης Μουλιάτος. Τον υπουργό συνόδευσαν εκτός από τον πρόεδρο της ΠΟΣΠΛΑ κ. Μουλιάτο, ο γενικός γραμματέας και πρόεδρος της Γ΄ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών Κώστας Σφύρλας, ο πρόεδρος της Α΄ Λαϊκής Αγοράς Πειραιά Δημήτρης Γεωργιάδης, ο πρόεδρος της Β΄ Λαϊκής Αγοράς Πειραιά Γιώργος Τσούνιας και ο πρόεδρος της Δ΄ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών Χρήστος Μουλάς. Ειδήσεις σήμερα: Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση για τους καλλιτέχνες στο Δημόσιο – Οι ειδικότητες και οι αμοιβές Καναδάς: Η τρανς δασκάλα με προσθετικό στήθος ντύνεται άντρας εκτός σχολείου – Δείτε φωτογραφίες Καιρός: «Ανοιξιάτικο» Σαββατοκύριακο με 18άρια

