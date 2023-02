Εκκενώθηκε εμπορικό κέντρο στο Παρίσι λόγω πυροβολισμών – Αναφορές για αυτοκτονία

Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι, σε πολυσύχναστη περιοχή, στο Λα Ντεφάνς, ύστερα από έναν δυνατό θόρυβο σε εμπορικό κέντρο που παρέπεμψε σε πυροβολισμούς. Σύμφωνα με αναφορές των ΜΜΕ, επικαλούμενα αυτόπτες μάρτυρες, ένας άνδρας αυτοκτόνησε, με πιστόλι, προκαλώντας πανικό στον χώρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 17:15 όταν ο κόσμος έκανε αναφορά για έναν μεγάλο θόρυβο, κάτι που οδήγησε εκατοντάδες κόσμου να τρέξουν πανικόβλητοι για να βρουν καταφύγιο.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν, ειδικότερα, πως προκλήθηκε πανικός στο εμπορικό κέντρο Westfield Les Quatre Temps.

BREAKING Massive crowd movement in La Défense, Paris. Gunshots were reportedly heard at the 4 Temps shopping centerpic.twitter.com/SishTHUhef

#Paris #France explosion and shots heard in shopping center La Defense. People are fleeing the building in panic. pic.twitter.com/c6SbMMIUpc

— Arthur Morgan (@ArthurM40330824) February 18, 2023