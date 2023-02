Εύα Καϊλή: Ποια είναι η νέα υπερασπιστική γραμμή των δικηγόρων της για να αποφυλακιστεί Έφεση και υπόνοιες συμπαιγνίας από Σβεν Μαρί και Μιχάλη Δημητρακόπουλο – Οι επόμενες κινήσεις στο δικαστικό θρίλερ Τις γνωστές μεν, ανορθόδοξες δε μεθόδους του ως προς την υπεράσπιση των πελατών του, συνήθως διαβόητων κακοποιών και δημοφιλών προσώπων, έθεσε σε εφαρμογή ο 51χρονος ποινικολόγος, Σβεν Μαρί, ο οποίος εκπροσωπεί πλέον ως υπεράσπιση την Ελληνίδα ευρωβουλευτή και πρώην αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, στην πολύκροτη υπόθεση του «Qatargate». Στην παρθενική του εμφάνιση χθες ως δικηγόρος της, ο κ. Μαρί έβαλε κατά του βελγικού δικαστικού συστήματος, του έτερου κατηγορούμενου, Αντόνιο Παντσέρι, αλλά και κατά συγκεκριμένων εισαγγελικών λειτουργών, δημιουργώντας «με το καλημέρα» κλίμα αμφισβήτησης της διαδικασίας. Μολονότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο γνωστός Βέλγος ποινικολόγος, γνωστός ως «δικηγόρος του διαβόλου» και «μετρ της επίθεσης», επικεντρώνεται στους κανόνες και στις λεπτομέρειες της διαδικασίας, για να εντοπίσει νομικά κενά και αστοχίες, εντούτοις η χθεσινή προσπάθειά του προέβη άκαρπη. Καταξιωμένος στον νομικό κόσμο του Βελγίου, άλλωστε, ως ο «πρίγκιπας της διαδικασίας», ο Σβεν Μαρί συνηθίζει να εκμεταλλεύεται πτυχές της υπόθεσης, όπως για παράδειγμα τη διαρροή στοιχείων προς τον Τύπο που ανέδειξε με ένταση χθες, προκειμένου να κλονίσει τις κατηγορίες εις βάρος των πελατών του, όπερ και εγένετο και στην περίπτωση Καϊλή. Βολές κατά πάντων από τον Σβεν Μαρί Συγκεκριμένα, ο Σβεν Μαρί με αφορμή την τρίτη κατά σειρά ακρόαση χθες της Εύας Καϊλή από το προδικαστικό συμβούλιο των Βρυξελλών έβαλε κατά πάντων, δηλαδή: · Κατά του φερόμενου ως «εγκεφάλου» του «Qatargate», Αντόνιο Παντσέρι, · Κατά της απόφασης του προδικαστικού συμβουλίου να παρατείνει κατά δύο μήνες την κράτηση της Εύας Καϊλή, αλλά και · Κατά του δικαστή, Μισέλ Κλεζ, για τον οποίο η υπεράσπιση του κρατούμενου Ευρωβουλευτή, Μαρκ Ταραμπέλα κατέθεσε χθες αίτημα εξαίρεσής του από την διαδικασία. Σημειωτέον ότι πέραν του πρώην ευρωβουλευτή, Αντόνιο Παντσέρι, σε καθεστώς προσωρινής κράτησης παραμένουν οι ευρωβουλευτές Εύα Καϊλή και Μαρκ Ταραμπέλα, ενώ οι συνήγοροι των δύο τελευταίων φαίνεται να συντονίστηκαν χθες με κοινό στόχο, δηλαδή να εγκαλέσουν τις βελγικές δικαστικές αρχές για διαρροές στοιχείων της υπόθεσης προς τον Τύπο. «Εσείς, ο Τύπος, γνωρίζετε καλύτερα ορισμένα μέρη του αρχείου που δεν έχουμε καν», τόνισε ο Σβεν Μαρί προς τους συγκεντρωμένους δημοσιογράφους. Παρότι το προδικαστικό συμβούλιο χθες παρέτεινε την κράτηση των Καϊλή και Ταραμπέλα στην φυλακή Χάρεν, οι συνήγοροι υπεράσπισής τους, ωστόσο, γνωστοποίησαν την κίνησή τους να ασκήσουν έφεση επί της απόφασης, η οποία θα εξεταστεί σε δεκαπέντε ημέρες. Η «Βίβλος Παντσέρι» Την ίδια ώρα, ο πρώτος αδύναμος κρίκος απέναντι στις κατηγορίες που βαραίνουν την Εύα Καϊλή είναι για τον Σβεν Μάρι τα όσα καταμαρτύρησε για την πελάτισσά του ο πρώην ευρωβουλευτής, Αντόνιο Παντσέρι, με τις δικαστικές Αρχές να προσθέτουν στο κατηγορητήριο της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Η δικαστική συμφωνία, στην οποία προέβη ο Παντσέρι με τη βελγική Δικαιοσύνη για την παροχή στοιχείων με αντάλλαγμα μικρότερη ποινή έχει ήδη τεθεί στο στόχαστρο του Σβεν Μαρί, ο οποίος δήλωσε στη «Le Soir» ότι τα λόγια του έχουν γίνει «Ευαγγέλιο» για τους Βέλγους δικαστές. Στο ίδιο μέσο, ο κ. Μαρί δήλωσε για την πελάτισσά του πως «λυπάμαι που δεν απελευθερώθηκε και εξακολουθώ να πιστεύω ότι αποτελεί ένα τρόπαιο». «Όμως δεν είναι μόνο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Εύα Καϊλή είναι και μητέρα. Μια μητέρα που βλέπει το 24 μηνών μωρό της δύο φορές το μήνα. Σέβομαι αυτήν την απόφαση, αλλά την αμφισβητώ και θα ασκήσω έφεση σήμερα», όπως είπε. Παράλληλα, ο συνήγορος της Εύας Καϊλή φέρεται να ζήτησε κατ’ αντιπαράσταση εξέταση της πελάτισσάς του με τον Αντόνιο Παντσέρι, δηλώνοντας σχετικά πως «διαπιστώνω ότι τα στοιχεία για την κράτηση του πελάτη μου (σ.σ. Εύας Καϊλή) βασίζονται στις δηλώσεις του Παντσέρι, ο οποίος έλεγε ψέματα επί δύο μήνες και τώρα με το καθεστώς του μεταμελημένου, ο λόγος του έχει γίνει Ευαγγέλιο». Βολές κατά του φερόμενου ως «εγκεφάλου» της υπόθεσης εξαπέλυσε και ο έτερος συνήγορος της κυρίας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σημειώνοντας πως η Εύα Καϊλή πιέζεται να ομολογήσει πράγματα που δεν έκανε και να συνεργαστεί με τις αρχές. Απέδωσε δε αυτή την πίεση στην έλλειψη επιβαρυντικών στοιχείων για την πελάτισσά του, ενώ συνέδεσε την προσπάθεια των βελγικών αρχών να αποσπάσουν μία ομολογία από την κυρία Καϊλή, με τα όσα υφίσταται η ίδια μέσα στις φυλακές – εννοώντας τις άθλιες συνθήκες κράτησης- όπως έχει καταγγείλει η πελάτισσά του. Αμφότεροι οι συνήγοροι της Εύας Καϊλή εμμένουν στην άρνηση κάθε κατηγορίας, δείχνοντας προς την πλευρά Παντσέρι. «Είναι ικανός να κατηγορήσει μέχρι και τον πάπα της Ρώμης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δημητρακόπουλος. Αμετακίνητο το προδικαστικό συμβούλιο Παρά την υπερασπιστική γραμμή της, το προδικαστικό συμβούλιο παρέμεινε ακλόνητο χθες στην απόφασή του να παραμείνει κρατούμενη, ακόμη και αν η ίδια απηύθυνε έκκληση, λέγοντας πως η υπόθεση επέφερε κόστος στην προσωπική της ζωή και ότι πλησιάζουν τα γενέθλια της κόρης της και το μόνο που θέλει είναι να τα περάσει μαζί της. Από πλευράς του, ο δικηγόρος της, Σβεν Μαρί υποστήριξε πως «δεν υπάρχει καμία πιθανότητα η κυρία Καϊλή ούτε να φύγει από τη χώρα, ούτε να αλλοιώσει στοιχεία, για τον απλό λόγο ότι η δικογραφία είναι γνωστή σε όλους», παρότι η αρχική του θέση, δηλαδή «να αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους» ακόμη και με βραχιολάκι, δεν εισακούστηκε από τις βελγικές Αρχές. «Πίστευα πραγματικά ότι έπρεπε και θα αποφυλακιζόταν, τουλάχιστον υπό την προϋπόθεση της ηλεκτρονικής παρακολούθησης», υποστήριξε ο ίδιος στη «Le Soir». Επιπλέον, «το να πει κανείς ότι [σ.σ. η Εύα Καϊλή] συνιστά κίνδυνο να εξαφανιστούν οι αποδείξεις, συνιστά κίνδυνο συμπαιγνίας…», όπως εξήγησε. Ακόμη, σημείο – κλειδί στη χθεσινή διαδικασία υπήρξε και η απουσία του Βέλγου εισαγγελέα διαφθοράς, Μισέλ Κλεζ. Απόντος του Κλεζ, ήταν δύσκολο κατά τον Σβεν Μαρί για τον αντικαταστάτη του να εντρυφήσει στην υπόθεση, μολονότι ο συνήγορος της Εύας Καϊλή εμφανίστηκε να συμπλέει με τον συνάδελφό του που υπερασπίζεται τον Μαρκ Ταραμπέλα, έχοντας υποβάλλει αίτημα εξαίρεσης του κ. Κλεζ από τη διαδικασία, αφού υποστήριξε πως το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε, υπονοούσε την ενοχή του Ταραμπέλα στην υπόθεση. Παρά την προσπάθειά τους να υπερασπιστούν με κάθε θεμιτό μέσο τους πελάτες τους, «οι δικηγόροι προσπαθούν να δικάσουν τη βελγική δικαιοσύνη στο Qatargate» παρατήρησε η ιστοσελίδα Politico, κάνοντας λόγο για «λαϊκό δικαστήριο» με φόντο την «μεγαλοπρεπή σκάλα του Μεγάρου της Δικαιοσύνης». 