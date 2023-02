Θεοδωρικάκος για τους αστυνομικούς που σκοτώθηκαν εν ώρα καθήκοντος: Συνέδεσαν τη ζωή τους με την προσφορά στην πατρίδα

Τελετή επιμνημόσυνης δέησης υπέρ των αστυνομικών που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, πραγματοποιήθηκε το πρωί, στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών, ενώ στη συνέχεια κατατέθηκαν στεφάνια στο Μνημείο Πεσόντων Αστυνομικών, που βρίσκεται στην είσοδο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου. Παρέστησαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριος Οικονόμου, ο υπουργός Υγείας Αθανάσιος Πλεύρης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και συνδικαλιστικών φορέων της Ελληνικής Αστυνομίας. «Τιμάμε σήμερα τους αστυνομικούς μας που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Τους άνδρες και τις γυναίκες εκείνους που επέλεξαν συνειδητά να συνδέσουν τη ζωή τους με την έμπρακτη φιλοσοφία προσφοράς προς την πατρίδα, και μια στάση ευθύνης προς τον Ελληνικό λαό και σε κάθε πολίτη ξεχωριστά» είπε αρχικά στην επιμνημόσυνη ομιλία του ο κ. Θεοδωρικάκος προσθέτοντας ότι: «Τους τιμούμε και θα είμαστε πάντα δίπλα τους, όπως και αυτοί θα ανήκουν για πάντα στην οικογένεια της Ελληνικής Αστυνομίας.» Παράλληλα υπογράμμισε ότι: «Ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οφείλουμε να κάνουμε ό,τι πρέπει για να αυξήσουμε την ασφάλεια εκείνων που κινδυνεύουν ανταποκρινόμενοι στην ύψιστη αποστολή της ασφάλειας των πολιτών και της πατρίδας.» Τέλος, σημείωσε ότι: «Είμαστε δίπλα στους αστυνομικούς μας με πράξεις, αντιμετωπίζοντας προβλήματα, δίνοντας λύσεις, δρομολογώντας αλλαγές και μεταρρυθμίσεις για μία αστυνομία σύγχρονη, ανθρώπινη, αποτελεσματική, διαφανή, μια Αστυνομία που στέκεται δίπλα στην κοινωνία, με σεβασμό στη δημοκρατική νομιμότητα και αφοσιωμένη στην αποστολή της. Η ενότητα των ίδιων των αστυνομικών μας και η συνεχής συνεργασία όλων των θεσμικών παραγόντων του Υπουργείου και της ΕΛΑΣ είναι προϋπόθεση για τη συνεχή και αποτελεσματική δράση μας. Συνεχίζουμε, λοιπόν. Με σχέδιο, σκληρή δουλειά και αποφασιστικότητα. Τιμώντας με πράξεις τους ανθρώπους που έφυγαν στο καθήκον. Αιωνία τους η μνήμη θα τους θυμόμαστε και θα τους τιμάμε για πάντα». Από την πλευρά του ο Αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας, τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «Βρισκόμαστε εδώ, κατακλυσμένοι με αισθήματα συγκίνησης και σεβασμού προς αυτούς τους ανθρώπους που απουσιάζουν σήμερα από κοντά μας», και πρόσθεσε ότι: «Δεν πρόκειται για ήρωες αλλά για ανθρώπους που τοποθέτησαν το κοινωνικό καλό πάνω από το ατομικό και με ελεύθερη βούληση επέλεξαν να υπερασπιστούν με γενναιότητα το αγαθό της ζωής, της ασφάλειας και της περιουσίας των συμπολιτών μας. Αυτούς τους αστυνομικούς τιμούμε σήμερα!» Ειδήσεις σήμερα Φρίκη για 21χρονη στον Κεραμεικό: Το θύμα της επίθεσης περιγράφει τον εφιάλτη που έζησε στο thetimes|-.gr Διπλωματικές πηγές: Ευπρόσδεκτη κάθε κίνηση ομαλοποίησης σχέσεων με την Τουρκία, έτοιμη να ανταποκριθεί η Ελλάδα Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στην Κρήτη – Αισθητός σε πολλές περιοχές του νησιού

